Cannes 2023: Wes Anderson fait rêver avec sa comédie légère et pétillante «Asteroid City»

À la neuvième journée du Festival de Cannes, deux films entrent mercredi 24 mai dans la course à la Palme d’Or : L’enlèvement de l’Italien Marco Bellochio, et Asteroid City de l’Américain Wes Anderson. Celui-ci est connu pour ses castings cinq étoiles et son humour décalé. Mardi 23 mai, l’équipe est arrivée en autobus au palais des festivals dans une ambiance survoltée.

Le réalisateur Wes Anderson sur le tournage d'«Asteroid City». © Roger Do Minh/Pop. 87 Productions/Focus Features via AP

Texte par : RFI Suivre