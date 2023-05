Netflix restreint le partage de comptes et prend un pari risqué

Partager ses codes d’accès à Netflix n’est plus possible. Le géant américain de la vidéo à la demande l’a annoncé mardi 23 mai. Cette mesure, déjà mise en place dans certains pays comme le Canada, s’appliquera désormais à une centaine d’autres, dont la France. Si vous utilisez le compte d’une personne avec qui vous n’habitez pas, il faudra dorénavant payer un supplément.

Publicité Lire la suite

Profiter du compte de vos parents ou de vos amis, c’est terminé. Certains abonnés français ont déjà reçu, ce mercredi 24 mai dans la matinée, un mail annonçant la couleur : « Votre compte Netflix est pour vous et pour les personnes qui vivent avec vous », peut-on lire.

Pour les 100 millions d'utilisateurs qui profitent d'un compte payé par quelqu'un en dehors de leur foyer, deux solutions sont possibles : prendre un abonnement en leur nom, ou bien demander au titulaire de payer une option de 6 euros par mois et par utilisateur supplémentaire.

Une manœuvre osée face à la concurrence

Avec 232 millions d'abonnés dans le monde, Netflix est toujours leader du marché de la vidéo à la demande, notamment grâce à ses séries à succès comme « The Crown » ou « Stranger Things ». La plateforme dit avoir besoin de financement pour produire plus de contenus et garder sa place, le partage de compte représentant un manque à gagner important qui affecte sa « capacité à investir dans de grands films et séries télévisées », selon ses explications en février.

Mais c'est un pari un peu risqué, alors que ses concurrents Disney+, Prime Video ou Max de HBO autorisent encore le partage des comptes et que les habitudes des utilisateurs évoluent. Le temps quotidien passé sur les réseaux sociaux augmente et s'approche de celui passé sur Netflix, y compris chez les adultes.

Pour continuer de gagner des abonnés, l'entreprise californienne a lancé fin 2022 une nouvelle formule moins chère, mais incluant de la publicité. Cinq millions d’utilisateurs y ont souscrit.

À lire aussi : Netflix mise 2,5 milliards dans des contenus produits en Corée du Sud

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne