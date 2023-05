Cannes 2023

Festival de Cannes: qui gagnera la Palme d’or 2023?

Voici notre classement au jour le jour des films présentés au Festival de Cannes, vus par notre envoyé spécial. La Palme d’or 2023 sera décernée samedi 27 mai par le jury présidé par le réalisateur (et Palme d’or 2017 et 2022) suédois Ruben Östlung et composé des réalisateurs Atiq Rahimi (Afghanistan/France), Damián Szifron (Argentine), Julia Ducournau (France), Rungano Nyoni (Zambie), Maryam Touzani (Maroc) et les acteurs Denis Ménochet (France), Brie Larson (États-Unis) et Paul Dano (États-Unis).

Festival de Cannes: qui gagnera la Palme d’or 2023 ? AFP - LOIC VENANCE

Texte par : Siegfried Forster