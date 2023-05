Cannes 2023

Cannes 2023: le réalisateur britannique Ken Loach en un mot, un geste et un silence

Né en 1936, Ken Loach est un rocher cinématographique dans la tempête sociale provoquée par la logique capitaliste. Depuis des décennies, le maître anglais du cinéma social appelle à la solidarité et à la résistance. Il partage avec nous les histoires d’ouvriers et de leurs familles malmenées par le système. Après déjà deux Palmes d’or pour « Le vent se lève » (2006) et « Moi, Daniel Blake » (2016), il est de nouveau en lice pour la Palme d’or en cette année 2023, avec « The Old Oak ». Portrait en un mot, un geste et un silence.

02:40 Le réalisateur britannique Ken Loach en un mot, un geste et un silence. © Siegfried Forster / RFI