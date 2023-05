Cannes 2023: «Simple comme Sylvain», la philosophie d’amour de Monia Chokry

Cannes 2023

« Mieux s’aimer. Je pense que c’est aussi ça l’émancipation. » Fille d’un peintre tunisien et d’une journaliste québécoise, Monia Chokry incarne aujourd’hui l’humour féministe du cinéma de son pays. Dans « Simple comme Sylvain » (« The Nature of Love »), en sélection officielle du Festival de Cannes, l’ancienne actrice dans les films de Xavier Dolan se fait plaisir et nous fait rire avec ses interrogations philosophiques et cinématographiques sur la nature de l’amour à notre époque. Entretien.

RFI : Simple comme Sylvain est une histoire d’amour. L’amour, est-ce pour vous le défi le plus important à notre époque de crises, de catastrophes et de guerres ?

Monia Chokry : Lors de la première mondiale de mon film ici à Cannes, je parlais du pouvoir et du besoin de bienveillance dans le pouvoir. Nos dirigeants devraient se focaliser sur la création d’un apaisement chez les gens et sur l’amour, parce que l’amour est fondateur. J’ai l’impression que les gens passent plus de temps à se détester et moins d’être dans les vrais enjeux. Évidemment, l’enjeu principal pour moi et pour beaucoup de gens, c’est sauver la planète et l’environnement, mais cela passe aussi par l’amour qu’on a pour les autres et les territoires. Le fondement de l’humanité, c’est d’avoir un sens de l’amour. Après, qu’est-ce que c’est ?

Le film raconte aussi l’histoire de Sophie, 41 ans, une femme qui a tout, elle-même philosophe, elle est mariée à un philosophe depuis dix ans, elle a une belle maison, des amis, mais, tout à coup, elle a un coup de foudre et la question de l’amour se pose. Il y a des réponses à travers des philosophes comme Platon, Schopenhauer ou Spinoza. Quelle est la philosophe d’amour de Monia Chokry ?

Sophie donne des cours de philosophie. Cela nous permet d’avoir un fil conducteur pour la narration de l’histoire. On passe par toutes sortes de philosophes et de pensées amoureuses, écrites essentiellement par des hommes. Je pense que j’ai toutes ces définitions dans ma vie et j’ai cru à toutes ces définitions à un moment ou un autre. Pour moi, personnellement, j’ai rajouté, en dernière course, Bell Hooks [née Gloria Jean Watkins, intellectuelle et militante américaine, théoricienne du black feminism, NDLR] qui n’est pas définie comme une philosophe, mais qui est pour moi une philosophe. Elle dit qu’« aimer » est un verbe actif. Or, on a oublié que c’est un verbe actif. On parle souvent comme on subissait l’amour ou comme quelque chose qui nous tombe dessus. Bell Hooks a dit qu’on peut choisir d’aimer. Je trouve cette idée importante d’être actif dans notre sentiment amoureux. Cela veut dire aussi qu’on peut se respecter assez pour ne pas permettre à certains comportements ou certaines personnes de se comporter de manière toxique avec nous, justement au nom de ce grand sentiment impossible à définir qui est l’amour ou qui nous tombe dessus. Je pense que c’est une fausse définition de se dire que l’amour est quelque chose qu’on ne peut pas contrôler.

Après avoir appris tout cela chez ces philosophes, mais quelle est aujourd’hui votre propre philosophie d’amour ?

Je pense qu’il faut s’aimer assez. On aime toujours à la mesure comme on s’aime soi-même. Si on ne s’aime pas beaucoup, on va mal aimer. Et quand je dis « s’aimer beaucoup », cela ne veut pas dire se vénérer ou se trouver génial, cela veut juste dire connaître sa valeur pour pouvoir être en mesure d’être apaisé et se dire : je vaux quelque chose, donc je peux donner aussi aux autres.

Sylvain est charpentier, beau, barbu, musclé, sexy, il conduit un pick-up très puissant, aime la chasse et la pèche, mais, comparé à Sophie, il est plutôt simple d’esprit et surtout, il aime les blondes pulpeuses et il adore « prendre » les femmes comme bon lui semble. Malgré un tel caractère, pourquoi votre film ne peut pas être considéré comme un film machiste ?

Peut-être, parce que je suis naturellement féministe, parce que je viens d’un territoire dans le monde qui est l’un des plus égalitaires au niveau des relations hommes-femmes. Jane Campion [réalisatrice néo-zélandaise et Palme d’or en 1993] disait dans un documentaire qu’elle a la chance d’écrire des personnages féminins vastes, parce qu’elle vient d’un territoire où l’égalité entre les hommes et les femmes est très forte. Cela lui permet d’avoir cette liberté de parole sur les personnages féminins. Je pense que c’est ça. En fait, Sylvain ressemble aussi aux hommes que je connais au Québec, parce que, même s’il est constructeur et mec de bois, les hommes au Québec, ils ont aussi une propension à la sensibilité. Je trouvais intéressant de montrer cette image de l’homme aussi. On peut avoir cette balance entre une sorte de virilité très clichée et, en même temps, avoir une grande tendresse.

Les gens parlent beaucoup dans votre film, en même temps, peut-on dire que dans votre façon de filmer, on progresse beaucoup plus avec les corps qu’avec la parole ou la tête ?

Dans ce film, j’ai quand même essayé de faire une balance entre progression dans le corps et dans la parole. Je viens du jeu d’acteur, je suis actrice à la base, et je pense que les dialogues me permettent d’avancer la narration, comme au théâtre. Le verbe est vraiment important pour moi. Le verbe est une action et pas juste une parole qu’on lance.

Avec le personnage de Sophie se pose la question de la femme émancipée. Peut-on dire, aujourd’hui, une femme émancipée assume de ne pas savoir ce qu’elle veut, mais elle a besoin des hommes pour savoir ce qu’elle ne veut pas ?

[Rires] Peut-être. De toute façon, on a besoin des uns et des autres. On ne va pas se battre. Il faut ouvrir un dialogue pour comprendre qui nous sommes et pour pouvoir mieux s’aimer. Je pense que c’est aussi ça l’émancipation, d’avoir la qualité d’être en mesure de dialoguer, de comprendre les besoins des deux genres, pour pouvoir vivre en harmonie.

