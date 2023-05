De la France à l'Iran en vélo: «Au bout de la route, je cherchais simplement des histoires à raconter»

Entretien

De février à décembre 2021, Isabel Del Real a vécu une véritable épopée, depuis sa Bretagne natale jusqu’aux contrées iraniennes. À seulement 25 ans, la jeune femme auto-publie ce mois de mai le roman graphique de son périple à vélo, ingénieusement intitulé « Plouheran ». Un ouvrage initiatique, comme une invitation à prendre le large et à se laisser tenter par certains détours, sans jamais aucun demi-tour.

Alors qu’elle se destine à une carrière d’avocate, Isabel Del Real ne rêve que d’une chose : s’évader. Partir loin. Début 2021, sur un coup de tête, la jeune femme alors âgée de 23 ans retape un vélo avec deux copains depuis Plouër-sur-Rance en Bretagne, puis décide de parcourir seule l’Europe et le Moyen-Orient. Tandis que le monde se confine à cause du Covid-19, elle s’en va tailler la route, avec pour idée de destination finale : Téhéran. Isabel sillonne les Balkans, en passant d’abord par l’Espagne et l’Italie. Puis la baroudeuse fait une escale en Grèce, rejoint la Turquie et les cheminées de fées de la Cappadoce, avant d’atteindre les montagnes de l’Elbourz en Iran. Dix mois plus tard, dès son retour, Isabel bouillonne d’histoires, d'anecdotes désopilantes, de moments de vie. Mais comment les raconter à ceux qui n’étaient pas là ? La réponse se précise rapidement : par le dessin.

De son voyage, Isabel en crée un roman graphique. En 32 chapitres, la jeune bretonne nous embarque tout au long de sa quête identitaire, dans sa sacoche de vélo, et ne dissimule rien. Des rencontres touchantes, des nuits seule et frigorifiée, de ses 15 000 kilomètres parcourus, Isabel partage avec justesse le vrai sens du mot « voyage ».

RFI : Pourquoi avez-vous eu cette telle envie de prendre la route ?

Isabel Del Real : Je me suis toujours dit : une fois mes études terminées, je m’en vais et je vois ce qu’il se passe. Dès que j’ai eu mon diplôme, en juin 2020, j’ai décidé de partir voyager. D’abord, j’imaginais aller à pied en Asie centrale. Puis je me suis rendue compte que ça allait me prendre trois ans. Du coup, un ami m’a proposé de construire un vélo ensemble, pour que je parte avec. Je suis sportive et j’ai déjà voyagé en solo, mais je n’avais jamais roulé plus de 30 bornes à vélo et je n’étais jamais partie aussi longtemps seule. Une fois que le vélo était prêt, je suis partie.

Extrait du roman graphique © Isabel Del Real

Comment avez-vous préparé le trajet ?

Je voulais prendre la Route de la soie, donc j’ai regardé à l’avance tous les points d’intérêts à voir, comme j’adore les ruines et l’archéologie. Je désirais passer en priorité par les montagnes, donc j’ai pris tous les chemins de traverse. Et je savais que je souhaitais aller vers Téhéran. Mon père, un très grand voyageur, m’avait parlé des montagnes d’Iran comme étant les plus belles du monde. Et une amie iranienne me racontait beaucoup d’histoires de la capitale, de la révolution... Ça m'a façonné un imaginaire de cette ville lointaine, mythique, un peu inatteignable. Avant le départ, mes parents m’ont beaucoup soutenue, même s’ils n’étaient pas très rassurés à l’idée que leur fille parte seule, en hiver et en plein Covid. Mais ils s’y sont fait. Au début, je les appelais tous les jours, je leur disais où je dormais, où j’allais. Et petit à petit, sur le trajet, je me suis mise à rencontrer d’autres cyclistes avec qui j’ai voyagé deux ou trois jours, ou parfois plusieurs semaines.

Comment avez-vous imaginé réaliser une bande dessinée de votre périple ?

À partir de mon étape à Dubrovnik en Croatie, l’idée a fleuri dans ma tête d'en faire un roman graphique. Pour raconter à mes proches tous les trucs chouettes qui me sont arrivés, j’ai choisi le format de bande dessinée. Après le voyage, je suis rentrée chez mes parents à Plouër-sur-Rance, et pendant huit mois, j’ai fait un service civique d’initiative où je pouvais mener mon projet de BD. Je voulais que tout soit fait à la main, à l’encre et au papier, donc les dessins qu’on voit dans le livre sont mes premières tentatives. Il n’y a eu aucun brouillon. J’ai dû me documenter, lire des BD, des livres, regarder des séries. Et je me suis beaucoup inspirée du Petit Prince, de Persepolis de Marjane Satrapi, de Riad Sattouf… Le roman est aussi truffé de petits hommages au personnage de Corto Maltese ! Je ne suis pas une grande dessinatrice. Donc je n'ai essayé ni de bien écrire, ni de bien dessiner, mais d’être la plus sincère possible.

Avez-vous réalisé l’ébauche de l’ouvrage pendant votre voyage, ou une fois rentrée ? Comment avez-vous pu vous remémorer autant de détails de votre épopée ?

C’est à mon retour en Bretagne que j’ai démarré la confection du livre. C’était la première fois que j’écrivais. Je me suis dit que ma mémoire ferait le tri ! J’ai une très bonne mémoire photographique, car quand on est tout seul, tout s’imprime encore plus fort dans la tête. À partir d’Istanbul, j’ai également utilisé mon téléphone pour prendre des photos, des intérieurs de supermarché, des terrasses de cafés… Quand je veux dessiner une scène où j’achète des pâtes russes dans un magasin en Arménie, je veux que ce soit les vraies marques de pâtes.

Aquarelle à la fin de l'ouvrage d'une mosquée. © Isabel Del Real

Quel a été le moment de grâce le plus mémorable pour vous ?

Tous les jours de ce voyage, j’ai été heureuse. Il y avait toujours des émotions très fortes. Pendant la première moitié du périple, jusqu’à Istanbul, je me suis demandée au moins une fois par jour : « Mais qu’est-ce que je fais là ? » Puis je laissais couler. Mais il y a bien un jour en particulier qui me reste en tête. On était sept cyclistes, rencontrés par hasard pendant mon trajet, et on a fait un bivouac dans les gorges de l'Euphrate à l’ouest de la Turquie, sur une route très peu fréquentée, loin de tout. On était dans un lieu empreint d’histoire, il n’y avait rien à des kilomètres. Et avec eux, je me suis sentie inarrêtable. On s’est baigné dans le fleuve, on a roulé. C’était le bonheur.

Comment s’est passée votre dernière étape en Iran ?

Je ne m’y attendais pas, mais en Iran, point culminant de cette aventure, je me suis sentie en sécurité. Je n’ai eu aucun problème. C’était aussi parce que je suis étrangère, et j’y suis allée avant les soulèvements nationaux. Les jeunes que j’ai rencontrés ont été d’une générosité et d’une hospitalité folle. Mais il y a surtout une phrase qui m’a marquée. Dans un café, un étudiant m’a lancé : « C’est sûr que c’est bien l’Iran, quand on est touriste, parce qu'on sait qu'on peut repartir. » Et je pense que ça résume bien le sentiment, parmi les jeunes, de se sentir pris au piège chez eux.

Quand vous êtes revenue, vous veniez de vivre des mois de rencontres magnifiques et de découvrir des lieux à couper le souffle… Ça n'a pas été trop brutal après dix mois d’itinérance ?

Le retour des voyageurs, c’est un vrai sujet. Ce n’est pas parce que tu voyages à l'autre bout du monde que tu as des choses extraordinaires et intéressantes à exprimer. Je me suis sincèrement posée la question de si ça valait la peine de raconter ce récit. C’était très dur d’essayer de retracer ce que j’avais vécu à mes amis. Les anecdotes ne voulaient pas sortir. Je n’y arrivais que par le dessin. Je voulais retranscrire l’atmosphère dans une tente, la nature de certains échanges, la chaleur entre les personnes… J’ai essayé de mêler mon histoire personnelle à des interrogations plus vastes, avec beaucoup de touches d’humour. Au début de l’ouvrage, je tente de transmettre ce sentiment de vouloir partir loin et vite, et de montrer que plus tu avances, plus tu te perds sur la route. C’est pour ça que l’épilogue de la BD n’a pas de titre, mais pourrait être intitulé « Les histoires à raconter ». Parce que peut-être qu’au bout de la route, je cherchais simplement des histoires à ramener et à raconter !

Tout au long de votre BD, cette envie de prendre la route engendre tout un tas de questions pour vous. Avec la publication de votre roman graphique, pensez-vous avoir trouvé les réponses que vous cherchiez ?

Il faut lire le livre pour le savoir ! Si j’ai trouvé toutes les réponses ? Non. Mais il y avait vraiment une quête d’identité. J’avais dit à tout le monde que Téhéran était ma destination finale. Pourtant, ce que je voulais absolument, c’était être en déplacement, en mouvement. Une vie de nomade. Je me sentais bien sur la route. Et à la fin, ce besoin de bouger a été assouvi. J’ai eu bien plus que ce que j’aurais pu espérer. Je me suis fait des amis incroyables, j’ai vécu des moments précieux. Puis l’envie de faire cette BD a été plus forte que tout. Et je pense que je suis réellement arrivée au bout de la route quand j’ai posé mon crayon, il y a un mois et demi. Ça a été cathartique de mettre des mots sur cette recherche de l’ailleurs.

Peut-on attendre un tome 2 à cette BD ? Quelle est la suite pour vous ?

Un tome 2, je ne sais pas. Mais j’aimerais repartir un ou deux ans pour faire de la BD documentaire. Avec toujours en tête cette question : « Où est-ce que ça peut m’amener de voyager et de dessiner ? » Je veux continuer à le découvrir.

Plouheran, un roman graphique d'Isabel Del Real, auto-éditée et à retrouver sur son site internet. Envoi des bandes dessinées à partir de la fin mai.

