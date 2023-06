De New York à Londres, une exposition inédite raconte l'histoire de Freddie Mercury

Freddie Mercury est à l’honneur d’une incroyable exposition itinérante qui vient de commencer à New York et devrait se terminer à Londres. Des milliers d’objets ayant appartenu au chanteur sont présentés pour la première fois au public. Des objets dont le prix de vente est estimé à plusieurs millions de dollars.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

En quelques notes de piano, on reconnait le titre Bohemian Rhapsody, devenu culte. Cette musique, écrite par Freddie Mercury il y a près de 50 ans, a aujourd’hui son manuscrit exposé pour la toute première fois. On retrouve également des costumes de scène ou encore des tableaux…

L’occasion de découvrir la façon de travailler du chanteur de rock. « Vous pouvez voir sur le brouillon de Bohemian Rhapsody, il y a beaucoup de gribouillis, de ratures… On sent l’intensité de ce morceau. Les manuscrits d’autres chansons sont plus organisés. "We are the Champions" par exemple, rien qu’en regardant la feuille, vous pouvez presque entendre le fameux rythme », explique Cassandra Hatton, la responsable de l’exposition.

« Un visionnaire »

Pour les fans de Queen, ces objets rarissimes sont la preuve, s’il en fallait une, du génie de Freddie Mercury. « Pouvoir découvrir comme ça sur le papier le travail d’un artiste aussi talentueux, c’est incroyable ! », raconte un visiteur. « C’était un visionnaire ! Il pouvait se projeter dans le futur et il a cassé les codes », renchérit une autre.

L’exposition, organisée par Sotheby’s, n’est qu’une petite partie d’une collection de plus de 1 500 objets personnels de Freddie Mercury qui devraient être mis aux enchères lors d’un grand événement à Londres.

