France: des menhirs détruits à Carnac pour faire place à un magasin de bricolage

Une quarantaine de petits menhirs situés à proximité des célèbres alignements de Carnac (Morbihan, ouest de la France) ont été détruits récemment pour permettre la construction d'un magasin, suscitant l'incompréhension des défenseurs du patrimoine.

L'alerte avait été donnée vendredi 2 juin par un archéologue amateur dans un billet de blog révélé par le quotidien régional Ouest-France. Il y déplorait la destruction de 39 petits menhirs dont la taille, pour la plupart, était comprise entre 50 cm et un mètre. En cause, les travaux de construction d'un magasin Mr. Bricolage, autorisé par un permis de construire délivré le 26 août 2022 par la mairie de Carnac après avoir été refusé une première fois sept ans plus tôt.

Le terrain avait alors fait l'objet de fouilles par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), qui s'étaient achevées « sur un constat contradictoire ». « Seules des observations complémentaires sur les monolithes, voire une fouille, permettraient de certifier l'origine néolithique de cet ensemble », détaille l'organisme dans son rapport publié en avril 2015.

Mais pour l'archéologue qui a signalé cette destruction, le problème est qu'il « n'y a pas eu de fouilles archéologiques pour que l'on sache si les stèles étaient bien des menhirs ou non ». « Le site est répertorié au projet d'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, ce qui les oblige normalement à prévenir l'Architecte des bâtiments de France et la Direction régionale des Affaires culturelles (Drac) avant de lancer le projet », a-t-il affirmé à l'AFP.

De son côté, le maire de Carnac atteste avoir « parfaitement respecté la législation » et invoque « la faible valeur archéologique » des objets retrouvés lors des fouilles préventives. « Ce site n'était pas situé en zone de prescription archéologique obligatoire dans le plan local d'urbanisme », a-t-il déclaré.

Suite à cette destruction, une association de défense du patrimoine, Koun Breizh (« Mémoire bretonne », en breton), a déposé une plainte contre X, afin d'éclairer le processus de décision ayant abouti à ces destructions. L'association Paysages des Mégalithes de Carnac et du sud Bretagne, qui regroupe 27 communes du Morbihan, entend faire inscrire le vaste ensemble des menhirs du sud du département au patrimoine mondial de l'Unesco. Elle souhaite déposer le dossier d'ici à la fin de l'année auprès du gouvernement.

