«Mourir: quelle histoire!», une exposition délicate pour briser les tabous

Trois cents objets venus du musée des Confluences à Lyon, du Mucem à Marseille et du musée de Bretagne à Rennes pour raconter notre rapport à la mort dans le monde, tel est le défi proposé dans cette exposition bretonne jusqu’en décembre, à quelques encablures de Brest, Quimper ou Morlaix.

Publicité Lire la suite

L’abbaye Notre-Dame de Daoulas, en Bretagne (ouest de la France), est l’un des cinq domaines départementaux rassemblés dans un seul établissement public de coopération culturelle (EPCC), « Les chemins du patrimoine en Finistère ». Si le public connaît la beauté de ses jardins, actuellement magnifiés par les photographies de Sophie Zénon, qui explorent une mémoire familiale ouvrière du nord de l’Italie, il n’en célèbre pas moins les grandes expositions annuelles. Ces dernières nous ont emmenés, par le passé, de l’Amazonie au Grand Nord, mais se plaisent aussi à des interrogations insolites – la peau, les cheveux –, spirituelles – le vaudou, les religions de l’extase –, ou universelles – l’amour, le goût des autres, l’air du temps.

Rituel funéraire du Kuarup dans l'État du Mato Grosso, au Brésil. © Serge Guiraud / Jabiru-Prod

La dernière proposition, préparée par la commissaire d’exposition, Édith Joseph, et la conservatrice du musée de Bretagne à Rennes, Laurence Prod’homme, rassemble ces trois grands axes en choisissant d’aborder dans une perspective comparatiste, du XVIe siècle à nos jours et sur tous les continents, un thème à la fois universel et insolite pour une manifestation destinée à un large public. Si le sujet est exigeant, le déroulement est parfaitement accessible, appelant les visiteurs à poursuivre leur exploration plutôt que de céder aux conclusions rapides.

Mourir. Et après ?

« Donner du sens », tel est le mot d’ordre qui a guidé les trois étapes du parcours, qui correspondent aussi à celles du deuil : la retenue, la séparation et le remaniement. Bien des objets conservés témoignent de rituels réservés aux classes très aisées, ainsi de ces cardiotaphes – reliquaires contenant le cœur du défunt – dont le plus célèbre, celui d’Anne de Bretagne, se trouve à Nantes, au musée Dobrée. « Parfois, explique Édith Joseph, le cœur de l’époux pouvait être enterré avec le corps de l’épouse et vice versa. »

Toujours en lien avec la culture bretonne, on trouve des tenues de grand deuil – qu’il fallait porter une année – et de demi-deuil – six mois –, un usage apparu en Occident au XVIIe siècle, qui a perduré jusque dans les années 1970-1980, exclusivement réservé aux femmes. Les hommes, eux, pouvaient se contenter d’un simple brassard. Dans d’autres contextes culturels, des « deuilleurs » sont mandatés pour porter une tenue spécifique et accompagner les proches, parfois pendant plusieurs années.

Portrait non daté de deux femmes en deuil. © Musée de Bretagne, Rennes.

Une place importante est donnée aux photographies post mortem, parmi lesquelles des portraits d’enfants, qui rappellent combien, jusqu’à une époque récente, la mortalité infantile et juvénile était élevée et combien atteindre l’âge adulte relevait déjà du défi. Cette pratique existait encore dans les années 1990 en Vendée, par exemple, et se perpétue toujours aujourd’hui en Europe de l’Est. Si prendre un selfie avec un défunt nous apparaît sacrilège, qu’en est-il de notre rapport au défunt quand il nous semble tabou ou morbide de vouloir « l’immortaliser » ? Sans jugement sur l’évolution des pratiques, ce sont de telles questions que ces images semblent aussi nous poser.

Vers un autre monde ? Nous et les morts ?

C’est de nouveau par une question que s’ouvrent les deuxièmes et troisièmes parties de l’exposition. Memento mori (« Souviens-toi que tu vas mourir »), figurations de l’Ankou – personnification de la mort dans la culture bretonne –, de la « grande faucheuse », représentations idylliques ou cauchemardesques de l’au-delà qui nous informent surtout sur les conceptions du monde à l’œuvre chez les vivants et sur les enjeux politiques du religieux, tout semble nous dire que les frontières entre la vie et la mort restent bien plus labiles que nous ne l’imaginons.

Souvenir en cheveux, Blanche Millon, Paris. © Mucem

Que faisons-nous au-delà du deuil de la mémoire de nos ancêtres, qu’elle soit physique ou morale ? Des « souvenirs en cheveux » – « tableaux-reliques » du XIXe siècle – des objets déposés sur le lieu de l’accident de Lady Diana, une maquette du monument aux morts de la pointe de Pen-Hir à Camaret, nous dévoile la diversité des pratiques dans le seul espace hexagonal.

Inversement, on trouve des reliquaires aussi bien en France qu’au Gabon, par exemple, et la figure du revenant – dont la mort fut violente ou n’a pas été convenablement honorée – est un universel qui traverse contes et légendes. « Mourir... dormir, dormir ! rêver peut-être. [...] Tel est l’obstacle, car dans ce sommeil de la mort, quels rêves viendront... » (« Le monologue d'Hamlet » de Shakespeare).

« Mourir, quelle histoire ! », une exposition présentée à l’abbaye de Daoulas, du 9 juin au 3 décembre 2023. À noter que l’exposition sera déployée sous une forme légèrement modifiée au musée de Bretagne à Rennes, du 16 mars au 22 septembre 2024.

À voir aussi, dans le cadre des Chemins du patrimoine en Finistère, au manoir de Kernault, l’exposition « Fantastiques créatures » et l’exposition « Terres de fortune et d’infortune (les premiers métissages XVIe-XVIIIe siècle) » au château de Kerjean, toutes deux jusqu’au 5 novembre 2023.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne