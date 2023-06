Femmes, frontières et guerres au cœur des chroniques autofictionnelles de la romancière Aliyeh Ataei

Entretien

Née en 1981 de parents afghans et de nationalité iranienne, Aliyeh Ataei est romancière, poétesse et scénariste. Elle a grandi à Darmian, région frontalière entre la province du Khorasan du Sud, en Iran, et la province de Farah, en Afghanistan. Elle a fait ses études à l’université d’art de Téhéran. Auteure de cinq romans et d’essais en persan, Aliyeh Ataei a reçu de prestigieux prix littéraires dans son pays. La « Frontière des oubliés » est son premier ouvrage traduit en français. Entretien.

L’Irano-Afghane Aliyeh Ataei a fait sensation cette année avec son recueil de nouvelles, La Frontière des oubliés, traduit du persan en français par Sabrina Nouri, aux éditions Gallimard. Mêlant l’autofiction et la fiction tout court, ce volume à l’écriture affirmée brosse le portrait d’hommes et surtout de femmes, tous des « frontaliers » issus des deux côtés de la ligne de partage entre l’Afghanistan et l’Iran. Ils ont vécu dans leur chair l’histoire de leur région marquée par des années de guerres, de turbulences et de violences qui n’ont épargné aucune famille, dont celle de l’auteure elle-même. Les neuf nouvelles que compte ce recueil marquent les esprits par leur style clair, distancié et leur « sense of ending » (« sens de la chute ») qui laisse le lecteur bouleversé, ébahi et admiratif. L’art de la nouvelle sort renouvelé de ce contact fécond avec l’imaginaire littéraire persano-afghan.

RFI: Aliyeh Ataei, comment êtes-vous venue à l’écriture ?

Aliyeh Ataei: Ma passion pour l’écriture remonte à mon adolescence, mais j’ai dû attendre 2009 pour voir mon premier livre paraître. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné de ma vie, je me suis tournée vers l’écriture. C’est peut-être parce que j’avais la tête dans les nuages. J’aimais rêvasser…

Cela ne vous a pas empêchée de faire des études sérieuses et poussées. Après le lycée à Birjand, dans l'est de l'Iran, vous vous êtes lancée dans des études littéraires et de scénario à l’université d’art de Téhéran. Comment ces études ont-elles forgé votre sensibilité littéraire ?

Comme je viens d’un milieu défavorisé, c’était une chance pour moi de me retrouver à Téhéran, de pouvoir faire des études. Ces années universitaires m’ont permis aussi d’accéder à la littérature du monde entier, alors qu’avant, je n’avais lu que la littérature persane classique. J’ai dévoré Flaubert, Balzac, Dostoïevski. J’ai aussi découvert, à l’époque, la littérature iranienne moderne, notamment Réza Baraheni qui a véritablement forgé ma sensibilité littéraire. Parmi les écrivains femmes contemporaines que j’apprécie particulièrement, je dois citer la Française Annie Ernaux et l’Indo-Américaine Jhumpa Lahiri. Quand j’étais étudiante à Téhéran, j’allais beaucoup au théâtre et au cinéma. La fréquentation des salles obscures tout comme celle des salles de théâtre ont nourri mon imagination de jeune fille provinciale que j’étais. Ces confrontations avec des sensibilités littéraires diverses ont déclenché quelque chose en moi et elles m’ont conduit à l’écriture.

Chacune des neuf nouvelles de votre recueil, La Frontière des oubliés, est bâtie autour de la vie et la quête d’un personnage central. Ce sont des hommes, souvent des femmes : Mahboubeh, Safia, Anar, Salma, Marwa, Malaila... Ces personnages, qu’ont-ils en commun, à part leurs destins tragiques ?

Mes personnages, en particulier les femmes, ont été – toutes – meurtries par les violences, sans avoir été directement impliquées dans les conflits. Leurs corps tout comme leurs vies ont été abîmés par les brutalités des guerres. Elles sont les produits de 50 longues années de tumultes qu’ont connues l’Afghanistan et la région iranienne frontalière de l’Afghanistan. Paradoxalement, le personnage qui est le plus emblématique du vécu de ces femmes « frontalières » est un homme : Mohammad Usman, le passeur qui est le personnage central de la dernière nouvelle du recueil. Il joue avec les concepts de frontière et d’identité. Je me sens proche de ce personnage, sans doute parce qu’il incarne mon souhait de ne pas être prisonnière des frontières. Il est libre dans sa tête et vit sa vie comme un jeu.

Cette thématique de la frontière traverse vos neuf nouvelles. Qu’est-ce qu’être « frontalier » ?

Pour moi, la frontière est une ineptie. C’est une ligne artificielle et politique autour de laquelle se cristallisent maux, méfaits et toutes sortes de problèmes. On ne peut pas vivre indéfiniment dans l’entre-deux. C’est ce que rappelle le titre français de mon recueil, La frontière des oubliés, dont les histoires se situent dans un entre-deux, qui ne relève ni de l’Iran ni de l’Afghanistan.

Comme l’exige la loi du genre de la nouvelle, vos récits se terminent sur un rebondissement inattendu, révélant l’ironie de la situation ou la tragédie qui frappe les personnages. Ces récits ont aussi une dimension méta-fictionnelle où vous vous mettez en scène en tant qu’écrivaine, avec des rapprochements entre l’écriture et la vie, comme dans la toute dernière nouvelle racontant les drames de la vie du passeur Mohammad Usman. Est-ce qu’il a été difficile de concilier les exigences du genre avec votre propre quête d’écrivaine ?

Il y a le fond et la forme. Le fond n’a pas été difficile à écrire, car les histoires que ces nouvelles racontent tout comme mes personnages m’ont été inspirés par des récits de vie de mon entourage proche ou éloigné. En revanche, il a été plus difficile de mettre en forme ces histoires, trouver une forme qui peut toucher les lecteurs. Il fallait trouver un équilibre entre la narration et le commentaire, en évitant de tomber dans des reportages journalistiques sur les hommes et femmes vivant aux frontières irano-afghanes. Ai-je réussi ? C’est aux lecteurs de le dire.

Qui est le « je » qui parle dans vos nouvelles ? Aliyeh Ataei, ou une narratrice fictive ? Quelle est la part autobiographique et celle de l’imagination ?

La première nouvelle du recueil est entièrement personnelle. J’y ai raconté ce que j’ai vécu en tant que petite fille. La perte de mon père, qui était mon dieu, est le grand drame de ma vie. Il a disparu trop tôt. Je dirais que cette nouvelle est à 90% puisée dans mon expérience personnelle. Dans le reste du livre, l’observation et l’imagination se mêlent au vécu. On est dans la fiction. Je veux souligner que ce livre ne peut en aucun cas être considéré comme un livre autobiographique.

Vous écrivez dans la préface de votre ouvrage : « Une femme n’est pas seulement une femme au Moyen-Orient ; c’est le pétrole même de la région, qui prend feu et qui enflamme ». Que vouliez-vous dire ?

Vous savez dans nos pays, au Moyen-Orient, on aime édicter des lois de plus en plus rigoureuses visant à régir la vie des femmes. Il m’a semblé qu’il y avait un parallèle à établir entre le destin des femmes moyen-orientales et le pétrole dont la circulation subit un contrôle accru de la part des puissances qui ont besoin de ce combustible pour conserver leur rang économique ou politique.

Dans la même préface, vous évoquez aussi le mouvement « Azadi » qui a secoué l’Iran au cours des derniers mois et dont vous regardiez le déferlement à partir de la fenêtre de vos bureaux. Est-ce que vous vous êtes sentie proche des combats de ce mouvement mené par la jeunesse iranienne ?

Lorsque j’écrivais cette préface, dans la rue en bas de chez moi à Téhéran, les jeunes garçons et filles marchaient pour protester contre les lois restreignant leurs droits et leurs libertés. J’ai qualifié, dans mes écrits, ces manifestations de « combats des femmes pour la dignité ». Tout au long de l’histoire, les femmes de cette région ont lutté pour arracher au pouvoir leurs droits à la vie et à la liberté. En regardant par la fenêtre, j’avais l’impression d’assister à la marche millénaire de l’Histoire sous mon balcon. Et, bien sûr, je me sens proche des luttes des femmes dans mon pays comme de celles à travers le monde.

La frontière des oubliés, par Aliyeh Ataei. Traduit du persan par Sabrina Nouri et préfacé par Atiq Rahimi. Éditions Gallimard, 160 pages, 18 euros.

