Palais de Tokyo: Marie-Claire Messouma Manlanbien tresse la poésie, l’audace et la création

« L’être, l’autre et l’entre. » Un titre mystérieux pour des œuvres insaisissables. Marie-Claire Messouma Manlanbien titille notre regard en faisant danser la poésie des formes avec l’audace des matériaux. L’artiste puise dans ses origines multiples, Paris, Abidjan, Guadeloupe, pour dessiner, tisser, broder des espaces qui ressemblent à une promesse d’un avenir à égalité entre l’homme et son environnement. Entretien dans sa magnifique exposition au Palais de Tokyo, à Paris.

RFI : Vous vous définissez comme une artiste plasticienne multidisciplinaire. Après plusieurs expositions personnelles en Italie, en Allemagne, en Royaume-Uni, en Côte d’Ivoire, en France, c’est votre première exposition dans un grand musée en France. L’être, l’autre et l’entre, le titre de votre exposition, renvoie-t-il à l’importance que vous donnez à l’espace et à votre capacité à créer des liens ?

Marie-Claire Messouma Manlanbien : En fait, ce titre vient de plusieurs discussions que j’ai eues avec mon oncle, Jacques Demorgon, un philosophe [spécialiste de l’interculturel, NDLR] qui travaille sur cette thématique. Pour moi, L’être, l’autre et l’entre était une manière de parler d’une part des êtres, en règle générale, de la cohabitation entre eux, mais aussi avec l’environnement qui les entoure. Il s’agit de poser la question : cette cohabitation, est-elle possible ou pas ? Et de donner à voir cette cohabitation dans différentes situations de textiles et de maps [des « cartes » qui font dialoguer différents objets et supports, NDLR].

Votre travail explose souvent les catégories. Quand on regarde votre œuvre Take Care, on ne sait pas si on est face à un travail textile, une sculpture, une peinture, une œuvre composée de pièces accumulées… Et pourtant, tout cela forme une entité qui s’impose à notre regard tout en occupant l’espace et notre esprit de façon légère, ludique, subtile, sublime, poétique. Est-ce la création d’un micro-monde invitant le spectateur ?

Cela pourrait ressembler à un micro-monde. Cette œuvre est un autel aux soins, composé de différents éléments, dont le cuivre qui donne à voir un genre de chemin, qui pourrait être le cheminement du sang dans le corps. On voit aussi différents éléments comme des sphères en verre inspirés d’éléments marins et aquatiques. Il y a aussi d’éléments humains, plus précisément la poche amniotique où se trouve le fœtus lorsque la femme est enceinte. Un élément comme le nœud est présent de différentes manières, aussi bien dans les tissages que dans des formes en aluminium ou en laine. C’est un nœud qui me vient d’une iconographie de la mythologie matriarcale Akan. Ce nœud a un adage : « Celui qui peut défaire ce nœud connait le secret du dja ». En somme : des connaissances, un savoir, une intelligence. Donc, c’est aussi l’idée de parler de savoirs qu’on ignore. Des savoirs qui peuvent concerner différentes thématiques, aussi bien sur notre propre corps que sur des éléments de la nature. Dans mon exposition, vous voyez plusieurs plantes médicinales qui sont présentées comme des offrandes : du vétiver, l’eucalyptus, mais aussi des pierres précieuses et d’autres minéraux présentés dans des coupes en céramiques.

« L’être, l’autre et l’entre », une exposition de l’artiste Marie-Claire Messouma Manlanbien au Palais de Tokyo, à Paris. © Siegfried Forster / RFI

Vous êtes diplômée de l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy en France, en même temps, vous revendiquez souvent un héritage créole guadeloupéen et matriarcal transmis par votre grand-mère. Cette transmission matriarcale est-elle plus décisive pour votre démarche artistique que la formation artistique académique ?

Je pense qu’on peut dire ça… En tout cas, tout a commencé comme ça. J’ai fait différents types de création, de la couture, de la poterie, la peinture sur soie, avec ma mère et ma grand-mère. Et au fur et à mesure, j’ai continué à dessiner, à y développer ma créativité en faisant différents types de formations, en faisant des études de graphisme aussi, et en me spécialisant en école d’art pendant cinq ans.

Vous êtes née et vous travaillez aujourd’hui à Paris, mais vous avez grandi en Côte d’Ivoire. Vous avez quitté le pays de votre père lors de la guerre civile en 2004, à l’âge de 14 ans, en pleine adolescence. Est-ce que cette rupture radicale était un déclencheur pour votre activité artistique ?

Je ne pense pas. Cela s’est fait naturellement. Dès que j’étais enfant, je me suis beaucoup intéressée aux éléments de l’artisanat, aux confections de tissage. C’est quelque chose que j’ai dans l’esprit depuis mon enfance. Au fur et à mesure, j’ai développé les recherches sur ces éléments et sur des choses que je faisais tout naturellement, comme créer des éléments syncrétiques, mélanger différents éléments de différentes provenances et de différentes cultures.

« L’être, l’autre et l’entre », une exposition de l’artiste Marie-Claire Messouma Manlanbien au Palais de Tokyo, à Paris. © Siegfried Forster / RFI

Jusqu’ici, quand on pense aux rideaux de scène monumentaux, on évoque des rideaux réalisés par des hommes : le rideau rouge d’Olivier Debré pour la Comédie-Française en 1987, ou Parade, réalisé par Picasso pour les Ballets russes en 1917. Avec 16,40 m sur 10,50 m, c’est la plus grande œuvre jamais peinte par Picasso. Vous présentez ici Cosmogonie – Mondes – Écumes, un rideau de scène réalisé pour la salle de théâtre du Beffroi à Montrouge, qui est encore plus grand, 10,5 sur 20 mètres. Quel est le rôle des hommes dans votre approche de l’art ?

Dès que j’étais petite, c’est mon père qui me reléguait toutes les connaissances du peuple Agni. Mon père est Agni de la Côte d’Ivoire. Les Agni sont un groupe de l’ethnie Akan. Toutes les histoires, les mythologies, les connaissances que je sais actuellement, c’est lui qui me les a reléguées. Et au fur et à mesure de mes études, je suis moi-même allée me documenter et chercher des informations qui m’intéressaient et qui pourraient me nourrir pour approfondir encore plus mon travail.

Le Palais de Tokyo affiche ostensiblement son engagement écologique. Son directeur a parlé d’« urgence climatique », de la « durabilité », de l’ « écologie »… Ces notions, jouent-ils aussi un rôle dans vos œuvres ou dans votre démarche artistique ?

Dans mon travail, j’essaie de parler de notre situation actuelle et des problèmes qu’on rencontre. Et de notre relation en tant qu’être humain avec la nature, la faune, la flore, le vivre ensemble… Ce sont des choses qui sont présentes dans mon travail et qui habitent mon travail. Dans mon travail, j’essaie de mettre sur le même pied d’égalité l’être humain, les animaux, la faune, la flore, l’air par laquelle on aspire, la terre sur laquelle on marche. Je pense que notre existence mutuelle est forcément conditionnée par tout ceci. On ne peut pas vivre sans tous ces éléments-là.

Dans un dessin mural, Unité dit l’univers, vous écrivez : « Elle vous demande de ne pas céder ». Votre art, est-ce un art de résistance ?

On peut dire que c’est un art de résistance. C’est une poésie que j’ai faite sur un élan, un moment particulier qui résume bien la pensée de l’exposition actuelle, ma philosophie présente.

« L’être, l’autre et l’entre », une exposition de l’artiste Marie-Claire Messouma Manlanbien au Palais de Tokyo, à Paris. © Siegfried Forster / RFI

► L’être, l’autre et l’entre, exposition de Marie-Claire Messouma Manlanbien, du 16 juin au 10 septembre 2023 au Palais de Tokyo, à Paris.

