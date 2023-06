Togo: le gouvernement vent debout contre les «actes obscènes» dans la production culturelle

Les autorités togolaises veulent lutter contre les « paroles et actes obscènes » dans les productions culturelles. Une façon, selon le ministre togolais de la Culture, Kossi Lamadokou, de garantir aux enfants et aux jeunes un avenir « exempt de violence et de dépravation morale », contraire aux bonnes mœurs.

« La promotion de la culture et de la musique togolaise ne doit pas se faire au détriment de nos valeurs fondamentales », affirme le ministre togolais de la Culture. Nudité, emploi de mots crus… Pour Kossi Lamadokou, les chansons et les films aux paroles et actes obscènes sont « légion actuellement » et « n'honorent ni la musique, ni le cinéma togolais ».

Le ministre met donc en garde les auteurs menacés de sanctions, qui vont de la radiation du registre des artistes, à un refus du soutien du ministère. Leurs producteurs et diffuseurs sont aussi concernés.

Le ministère de la Culture a été interpellé par des associations, comme Femmes chrétiennes unies dans l'action. Sa présidente, Kayi Dogbé, dénonce certains contenus à la limite de la pornographie, qui ont notamment la cote sur les réseaux sociaux où ils donnent des milliers de vues. Pour elle, il était donc important de se saisir du problème.

Reste à savoir comment définir précisément un contenu obscène, et comment contrôler les contenus en provenance de l'étranger. Kossi Lamadokou se dit « conscient de la liberté d'expression qu'il faut respecter, mais il faut selon lui la canaliser ».

Besoin d'intégrer les artistes à cette décision

Le rappeur Éric Mc, surnommé The Black Nigga, considère que c'est un sujet important, mais il regrette la méthode employée. Il préférerait que les artistes soient réunis pour réfléchir ensemble à ces questions. Pour lui, ces contenus sont aussi la conséquence de la censure des textes engagés au début des années 2000. « À l’avènement du hip-hop au Togo, les textes engagés ont été censurés et prônés les textes de "love". Ils se sentaient bien quand les jeunes chantaient l’amour et qu’il n’y avait plus de textes engagés, parce que quand la musique est engagée, je pense que les dirigeants se sentent indexés.

Aujourd’hui, avec l’avènement des réseaux sociaux, où il faut être cons et nus pour être connu, pour avoir un million de likes, la nouvelle génération est allée au-delà, donc ils ont commencé à toucher au sexe lui-même... les autorités ont trouvé que c’était un peu gros, et ils ont pondu un communiqué, et moi, je suis entièrement contre. Il faut lutter contre ça, mais pour le faire, normalement, ils devraient appeler à une assemblée générale de la culture et essayer de mettre des garde-fous à ne pas dépasser. »

