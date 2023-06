L'artiste Marie-Claire Messouma Manlanbien en un mot, un geste et un silence

À 32 ans, l’artiste plasticienne multidisciplinaire Marie-Claire Messouma Manlanbien est une « créatrice de liens » souvent insaisissables entre l’être humain et la nature, et entre les cultures de ses origines. Elle est née en 1990 à Paris. Sa mère vient de Guadeloupe et son père de Côte d’Ivoire, pays où elle grandit, mais qu’elle quitte en 2004, à cause de la guerre civile. Depuis, elle crée son propre univers, un monde artistique et audacieux, poétique et puissant.

01:58 L’artiste plasticienne multidisciplinaire Marie-Claire Messouma Manlanbien en un mot, un geste et un silence. © Siegfried Forster / RFI

Texte par : Siegfried Forster Suivre