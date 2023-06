L’artiste chinois Liu Bolin au «Palais augmenté»: «L’idée de se cacher évolue»

Sa vie et son art sont viscéralement liés à la liberté d’expression. En 2005, son atelier à Pékin a été détruit, un an plus tard une exposition interdite, et Liu Bolin est né un 7 janvier, date anniversaire de l’attentat contre Charlie Hebdo. Célèbre pour ses photos où il se « cache » dans l’image, l’artiste chinois, qui vit et travaille à Pékin, a créé pour la première fois une œuvre numérique, présentée du 23 au 25 juin au « Palais augmenté », le grand rendez-vous des créations artistiques en réalité augmentée au Grand Palais Éphémère à Paris.

RFI : Vous présentez ici une œuvre numérique, The Tightrope Walker, un funambule immersif qui naît dans l’application sur les smartphones des spectateurs. Pourquoi pouvons-nous également voir une sculpture bleue, une vraie plastique physique, sous la coupole du Grand Palais Éphémère ?

Liu Bolin : J’ai commencé avec des œuvres numériques pendant le confinement. Par exemple, sur iPad, j’ai fait de la peinture de façon virtuelle. À partir de ce moment-là, j’ai commencé ce projet. Depuis la pandémie de Covid-19, il y a eu des changements radicaux. Moi aussi, j’ai voulu faire un changement très important. Et cette œuvre est un point de départ. Pendant le confinement, j’ai cherché une relation avec moi-même, un dialogue. Je l’ai trouvé de façon numérique. Dans cette sculpture, il y a trois dimensions qui représentent le passé, le présent et le futur. Trois en un. Cette série est autour d’un homme sur un fil. Le but de cette série est de se concentrer sur le présent, à chaque pas qu’on marche. C’est la réflexion derrière cette série numérique.

L’œuvre digitale s’appelle Tightrope Walker. Cet homme qui marche sur une corde tendue, est-ce vous ?

Ce n’est pas seulement moi. C’est chacun de nous. Cela représente surtout le lien de chaque individu avec le monde. C’est comme une goutte d’eau par rapport à la mer. Il y a une énergie. Et cette goutte d’eau reflète l’énergie de la mer.

Capture d’écran de l’œuvre numérique « The Tightrope Walker » de Liu Bolin dans le Grand Palais Éphémère. © Siegfried Forster / RFI

Vous êtes devenu célèbre en tant que Hiding Man, « l’homme invisible » qui résiste en se cachant. Dans les œuvres de votre série Hiding in the City, vous adaptez le code visuel de votre environnement à un tel point que vous disparaissez littéralement dans l’image. Dans ces photographies, il y a toujours une seule personne, qui ne bouge pas et devient presque invisible. Dans votre installation numérique apparaissent plusieurs personnes, elles bougent, et ne sont pas invisibles, mais plutôt spectaculaires. Avec The Tightrope Walker, découvrons-nous un nouveau Liu Bolin ?

Après la pandémie de Covid-19, la société a changé. Nous nous trouvons aujourd’hui dans la période post-Covid, c’est un autre niveau humain. La sculpture qu’on voit aujourd’hui a commencé en 2018. À l’époque, j’ai scanné pendant cent minutes mon propre corps, mes formes. À ce moment-là, j’ai pu commencer cette série de sculptures en 3D. Quand j’ai commencé, je n’ai pas pensé à ces œuvres actuelles. À l’époque, l’idée était : comment combiner le temps et l’espace en une seule œuvre. Après la pandémie, pour moi, il était important de trouver un équilibre entre le corps et la spiritualité. Comme indique le titre, The Tightrope Walker (« L’homme sur le fil »), nous devons nous concentrer sur le moment présent. Dans un sens spirituel, c’est cela qui rend notre vie immortelle.

Votre première exposition personnelle était en 2005, à Paris. Depuis, tout a changé. Aujourd’hui, les réseaux sociaux comme Facebook ou TikTok aspirent toutes nos informations et contrôlent tous nos mouvements. Qu’est-ce que cela change pour votre concept artistique de vous cacher dans vos œuvres ?

Ma série Hiding in the City évolue avec le temps. Comme les technologies et la vie quotidienne. Cela évolue en même temps. Par exemple, en 2013, j’ai commencé Target. Pour cette série, j’ai invité beaucoup d’autres personnes qui se camouflent ensemble. Donc, il ne s’agit pas d’une seule personne. Le maximum était 80 personnes qui ont collaboré. En 2015, j’ai commencé une autre série, Hacker Art. J’ai « hacké » des sites [comme l’Assemblée nationale en 2015, NDLR], je me suis camouflé dans mon image et j’ai remis la photo sur le site concerné. La série Hiding in the City évolue avec la vie quotidienne et les problèmes qui vont avec. Je suis artiste, et un artiste s’intéresse aux problèmes que l’humanité rencontre. J’offre une observation. C’est ça mon rôle en tant qu’artiste.

Qu’est-ce que signifie aujourd’hui de se cacher, se camoufler dans un monde virtuel, dans une sculpture numérique, dans un concept numérique ?

Pour moi, avant, l’idée de se cacher était quelque chose d’immobile. Dans une version digitale, cela bouge. L’idée de se cacher évolue.

Capture d’écran de l’œuvre numérique « The Tightrope Walker » de Liu Bolin dans le Grand Palais Éphémère. © Siegfried Forster / RFI

Vous êtes né en janvier 1973 dans la province du Shandong, en Chine, vous avez 50 ans. Avec la crise climatique et l’intelligence artificielle, comment imaginez-vous le monde dans lequel vous allez vous cacher dans 50 ans ?

Prévoir à quoi ressemblerait l’avenir dans 50 ans n’est pas possible, c’est beaucoup trop loin. Comme, il y a 50 ans, il était difficile de prévoir le monde d’aujourd’hui. Je peux réfléchir sur ce qu’il y aura dans dix ans. Mais la technologie évolue tellement rapidement, par exemple l’intelligence artificielle (IA) qui remplace beaucoup d’indulgences humaines. Cela signifie que nous devons réfléchir sur le but de notre existence. Pour moi, c’est une question essentielle.

Pensez-vous qu’il y aura un « homme sur le fil », une personne numérique, un personnage artificiel, qui vivra et se cachera à votre place dans le monde de demain ?

Le fait que cet homme sur le fil vit d’une façon numérique, ce n’est pas le point essentiel. Dans une telle œuvre, l’essentiel, c’est le moment où le spectateur voit l’œuvre et où il voit sa propre vie dans le moment présent, chacun à sa façon. En tant qu’artiste, je pose la question, je lance le débat. Qu’il s’agisse d’une personne numérique, là, il n’y a pas l’essentiel.

Dans votre nouvelle œuvre, qu’est-ce qui a changé concernant votre relation avec les spectateurs ?

Je n’ai pas encore réellement saisi ce qui a changé avec une œuvre numérique dans cette relation avec le public. Pour moi, l’art signifie de transmettre un message, une sorte d’allégorie. Au Moyen Âge, par exemple, on représentait un verre pour signifier que la vie est fragile. Aujourd’hui, la question se pose autrement, et j’utilise les nouvelles technologies pour transmettre le message. Le message n’a pas changé, mais la technologie a évolué.

Capture d’écran de l’œuvre numérique « The Tightrope Walker » de Liu Bolin dans le Grand Palais Éphémère. © Siegfried Forster / RFI

► The Tightrope Walker de Liu Bolin au Festival Palais augmenté 3, du 23 au 25 juin au Grand Palais Ephémère de Paris. Les autres artistes exposés : Lu Yang (né en 1984, Japon), Salomé Chatriot (née en 1995, France) Tobias Gremmler (né en 1970).

