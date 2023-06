Le festival Solidays fête ses 25 ans d'existence et de lutte contre le virus du sida

Tout ce week-end, le festival Solidays fête ses 25 ans d’existence à l'hippodrome de Lonchamp. Parmi les artistes programmés : Jain, Juliette Armanet, Bigflo et Oli, Angèle ou encore Shaka Ponk... Solidays, c’est avant tout un festival solidaire qui se mobilise en faveur de la prévention du sida, par le biais de l'association Solidarité sida, et tout particulièrement sur le continent africain.

Les recettes du festival ont permis à l’association Solidarité sida de mettre en place plus de 2 400 programmes de prévention et de soutien aux personnes malades et vulnérables. Elles le font par le biais d’associations locales qui sont rigoureusement sélectionnées, comme par exemple au Cameroun « La Maison des enfants et des jeunes ».

« Nous nous adressons essentiellement à des jeunes des milieux ruraux. Pour atteindre ces ados et ces jeunes, il faut absolument passer par les leaders traditionnels et passer par les parents pour que les gens comprennent que ce n’est pas une approche subversive, mais une démarche de santé publique », explique la présidente fondatrice de l'association, Berthe Ymélé Yéméfack.

L'accès au dépistage

Elle rappelle que si les aides matérielles pour aller voir le médecin sont encore trop rares en Afrique, l'accès au dépistage est de plus en plus facile. « Nous venons vers eux avec un dépistage et cela est vraiment facilité dans le contexte camerounais par les groupes techniques régionaux lorsque nous allons vers eux. Chez les jeunes filles par exemple, on peut les appuyer parce qu’il faut le dire, les jeunes filles sont deux fois plus infectées que les garçons. Le fait que l'on ait eu à sensibiliser les leaders traditionnels et les parents, pour nous, cela a été plutôt une opportunité pour les amener à comprendre la vulnérabilité de la jeune fille ».

Si le VIH/sida est une maladie dont on parle de moins en moins dans les pays occidentaux, car elle ne tue quasiment plus aujourd’hui grâce aux traitements qui bloquent son évolution, ce n’est pas le cas dans bien d’autres régions du monde. Aujourd’hui, près de 30% des personnes vivant avec le VIH n’ont pas accès à ces traitements, particulièrement en Afrique subsaharienne.

