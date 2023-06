Le «Street Art» floral, ou quand le printemps fleurit toute l’année sur les façades parisiennes

Reportage

Les façades de bâtiment à la végétation luxuriante envahissent Paris et de plus en plus de villes françaises et européennes. À l’origine de cette effervescence florale, un fleuriste professionnel de la capitale aujourd’hui devenu artiste à part entière.

De la publicité, il n’en a pas besoin tant son carnet de commandes explose. Dès 5h du matin, Luc Deschamps, carrure solide et tonique, minuscules lunettes autour du cou, est sur le pont, sans cesse interrompu dans ses activités par un téléphone qui sonne. Il ne ménage visiblement pas sa peine et se réjouit de sa notoriété grandissante.

Un succès qu’il n’imaginait absolument pas, il y a huit ans, quand son projet voit le jour. Au cours d’un voyage à New York, celui qui n’est alors qu’un « simple » fleuriste de père en fils, découvre un restaurant dont la façade est recouverte de lianes de glycines artificielles. C’est le déclic. L’artisan audacieux, qui a plus de quarante ans d’expérience derrière lui, décide de faire la même chose dès son retour en France.

Luc Deschamps, à Colombes au nord-ouest de paris, le 17 avril 2023. © Anne Bernas/RFI

« Le fait de travailler des fleurs artificielles n’était pas forcément ma vision de la décoration florale, mais je me suis aperçu qu’il existait des matières qui étaient très bien faites et qui pouvaient très bien se marier avec de vraies branches, qu’on avait la possibilité de se rapprocher de la réalité », se souvient Luc Deschamps, assis dans son showroom qui est aussi son logement, paré de vert et de fleurs, à s’y perdre entre les vraies et les fausses.

En 2015, il s’empare alors de la façade à deux étages d’un restaurant de Saint-Germain-des-Prés, dans le VIe arrondissement de Paris. « Quand nous installions le décor, les badauds s’arrêtaient pour contempler notre travail ». Malgré le souhait de son client que Luc Deschamps reste anonyme, son nom se répand comme une traînée de poudre, les clichés de sa réalisation faisant parallèlement florès sur les réseaux sociaux. C'est à l'époque une première dans l'Hexagone.

La Maison Sauvage à Paris, première création florale de Luc Deschamps. © Anne Bernas/RFI

L'artiste est ainsi rapidement démasqué, pour le meilleur, car ses décorations florales deviennent de véritables œuvres d’art de rues, à l’instar de Banksy ou de Miss.Tic, célèbres pour leurs peintures sur les murs des villes. D’ailleurs, Luc Deschamps aime se définir, par ses réalisations artistiques, comme un Street artist floral, « et peut-être qu’un jour, je ferai une exposition d’œuvres florales ». Et d’imaginer, dans un plexi, un grand cadre blanc, avec une jolie branche collée et des fleurs de tissu dessus, préalablement teintées au pinceau de manière à les rendre « absolument somptueuses ».

Des œuvres monumentales

« Ma seule référence, c’est la nature ; c’est mon unique inspiration », tient à souligner le cinquantenaire, Parisien dans l’âme, mais fou de campagne. Et le résultat est bluffant. Cerisiers, glycines, roses, feuilles de vigne, lierre, etc., difficile de deviner que cette végétation est artificielle sinon en la touchant. Mais quid de l’odeur ? « Il y a l’odeur de la ville, plaisante-t-il. Sérieusement, sauf rares exceptions, il n’y a que les fleurs de jardin, sur pied, qui sentent vraiment. »

Au cœur de son atelier de la banlieue parisienne, une ancienne usine de viandes, gare à celui qui ne regarde pas où il met les pieds. Des amoncèlements de vraies branches de châtaigniers et chênes, de cartons, d’outils, de pots de peinture, de produits anti-UV, de tissus, de cordes, mais surtout de fleurs par centaines de milliers. Des fleurs en tissus que ce passionné et ses six employés teignent eux-mêmes, les couleurs variant selon la demande des clients ou l’inspiration du fleuriste. « Je crée en fonction de la taille de la façade, de l’enseigne, de l’environnement. Je prends la photo du lieu et je travaille ensuite sur ma tablette. »

Et l’artiste autodidacte de s’apercevoir que plus la décoration est volumineuse, voire monumentale, plus l’impact est important non seulement sur la clientèle, mais aussi sur les passants qui passent devant ses œuvres. « Les gens lèvent la tête et prennent des photos, et les propriétaires voient leur chiffre d’affaires s’emballer, tout le monde est content. On est comme des abeilles, on est attiré par les fleurs. » Pour l’anecdote, Luc Deschamps se souvient que grâce à l’une de ses compositions, il a permis à un restaurateur qui avait une terrasse à l’ombre, donc désertée, de faire venir tous les clients du restaurant d’en face qui ne désemplissait pas, car sa terrasse était au soleil. Quant à l’œuvre dont il est le plus fier, « c’est celle qui marche le mieux », à savoir la gigantesque façade de fleurs roses d’une brasserie du IVe arrondissement de Paris.

Confection des décorations florales, dans l'atelier de Luc Deschamps le 17 avril 2023. © Anne Bernas/RFI

Légitimement fier, mais également modeste, Luc Deschamps souligne humblement que sans les réseaux sociaux et les milliers de partages de photos, le succès serait moindre. « C’est un effet boule de neige ! Il y a trente ans, les choses se seraient passées bien différemment. » Un succès que certains remettent en cause.

Il y a ceux qui estiment que ces façades artificielles gâchent les immeubles parisiens, mais l'artiste explique que pour chaque œuvre, il doit obtenir l'autorisation de la copropriété. Les Architectes des bâtiments de France (ABF) ont aussi leur mot à dire dans certains secteurs de la capitale.

De fausses fleurs venues de Chine par milliers, des décorations qui ne durent pas avec le temps et surtout avec la pollution, l’artiste a par ailleurs ses détracteurs écologistes. Luc Deschamps, agacé, s’en défend et affirme être écoresponsable. « Il y aura toujours des critiques, toujours. Quand l’une de mes créations perd de sa superbe avec le temps, je laisse la structure sur la façade, mais je retire toutes les fleurs. Et je me rends au Lavomatic les laver avant de les rattacher. » « Ce qui me fait plaisir, c’est de voir les gens heureux devant mes décors, c’est tout. »

Des passants et des clients heureux, il se pourrait qu’ils soient encore plus nombreux dans l’avenir. Les yeux pétillant d’excitation, Luc Deschamps évoque les prochains défis qu’il entend bien mener à terme : reconstituer une jungle dans une discothèque en extérieur à Ibiza, qui reçoit 10 000 personnes par jour durant les trois gros mois de la saison. Touche-à-tout, terrorisé à l’idée de s’ennuyer, il compte s’attaquer aussi à d’autres matériaux que les fleurs. « Je suis sur un projet de décor en filets de pêche, avec des casiers, des bouées, des poissons… Un autre où il y aura des fruits et des légumes, des jambons… Je ne plante rien, je ne sème rien. Je n’ai rien inventé. Je décore. Les gens ont besoin de s’évader et de se retrouver dans des univers atypiques. »

Des milliers de fleurs en tissu envahissent l'atelier de Luc Deschamps. © Anne Bernas/RFI

