Des objets cultes de Hollywood vendus aux enchères à Los Angeles

Depuis mercredi et jusqu’à ce soir 30 juin, une grande vente aux enchères d’accessoires et souvenirs de Hollywood a lieu au musée de l’automobile de Los Angeles. Dans la liste des 1 400 articles proposés, la robe portée par la princesse Leia et plusieurs sabres laser de la saga Star Wars, l’un des véhicules de Batman, un uniforme d’Harry Potter, les lunettes de soleil de Jeff Bridges dans The Big Lebowski, le scénario d’Al Pacino de Scarface, une veste de Kate Winslett dans Titanic, le bouclier de Brad Pitt dans Troie ou encore un des masques d’Iron Man.

Le vendeur voulait au moins un million de dollars pour la robe blanche, portée par Carrie Fisher, dans la toute dernière scène de la Guerre des Étoiles. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archivos

Avec notre correspondant à Los Angeles, Loïc Pialat Le fleuron de ces enchères n'a pas trouvé preneur. Le vendeur voulait au moins un million de dollars pour la robe blanche, portée par Carrie Fisher, dans la toute dernière scène de la Guerre des Étoiles. Une robe que l'on croyait disparue. Il a fallu huit mois de travail pour la remettre en état. Mais, les propositions n'ont pas dépassé 975 000 dollars. Autre article précieux de la vente, le Batpod, de Batman dans The Dark Knight, sorte de moto ultramoderne : estimation entre 1 et 2 millions de dollars. Le scénario de Scarface annoté par sa star Al Pacino se négociait lui au-delà des 40 000 dollars. Pour l'uniforme de Daniel Radcliffe dans La Chambre des Secrets, le deuxième Harry Potter, l'intéressé a dû verser 100 000 dollars, malgré les traces de boue et de faux sang, souvenirs du tournage. C'est beaucoup, mais moins que la poupée d'un mètre trente-cinq avec un terrifiant visage de clown aperçue dans le film d'horreur Poltergeist, au début des années 1980 : 650 000 dollars, soit bien plus que l'estimation de PropstoreAuction, la maison britannique qui organise ces enchères.