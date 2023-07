La Corde Sensible, une rencontre entre les musiques des deux rives de la Méditerranée

Reportage

Chaque pays de la Méditerranée possède sa culture propre. Pourtant, des similitudes existent, dans le domaine artistique notamment. Depuis plus d’un an, des musiciens de tous horizons se retrouvent au sein de l'association La Corde Sensible pour créer ces passerelles autour de la musique méditerranéenne. Ou comment la culture peut dépasser le politique et créer des liens.

Ce vendredi soir 23 juin, c’est la surprise et la joie dans la salle des fêtes de la mairie du XIVe arrondissement de Paris où la Fête de la musique semble bien jouer les prolongations. L’orchestre, ovationné par une foule inattendue et visiblement conquise, vient d’offrir à la centaine de spectateurs son concert de restitution après six mois de travail acharné.

Sur scène, un ensemble de musiciens qui ne laisse pas insensible. Un véritable cabinet de curiosités ; violon, oud et kuitra (ou luth algérien), qanoun (ou cithare sur table), saxophone, percussions, daf, debourka, riqq.

Des instruments que nul imagine s’accorder ensemble, tout comme la grosse dizaine d’artistes amateurs et professionnels. Des Français, des Grecs, d’autres d’origine syrienne, maghrébine, des novices ou des experts, issus du monde musical classique, du baroque ou du traditionnel arabo-musulman ou grec ; un vrai melting pot de cultures.

Au programme, de la musique traditionnelle grecque et arabe du pourtour méditerranéen (mais aussi d’Arabie saoudite, de Haute-Égypte ou d’Asie orientale) ainsi que des chants traditionnels. D’où la double performance de l’orchestre : jouer et chanter en arabe, en grec et en turc en parfaite harmonie. Un résultat épatant à voir pour le public, plus réactif que jamais, certains ne pouvant s’empêcher de se déhancher sur leur chaise.

Le public est au rendez-vous lors du concert de restitution de l'association La Corde Sensible, le 23 juin 2023 à Paris. © Anne Bernas/RFI

La diversité pour ligne d’horizon

À l’origine de cette formation hétéroclite et pour le moins unique, Iyade Khalaf. Ce Français d’origine syrienne, 45 ans, a mis sur pied ce projet insolite en Grèce, où il vit depuis quelques années. Joueur de oud par passion, il prend rapidement conscience des similitudes que possèdent les musiques et les instruments des pays de la Méditerranée.

En mars 2022, il se prend à rêver et fonde l’association La Corde Sensible pour fédérer des musiciens venus des quatre coins de la Méditerranée, créer un espace de dialogue et de rencontres entre les cultures. « L’idée est venue d’un voyage que j’ai effectué en 2019 en Grèce, j’ai eu envie de promouvoir les musiques méditerranéennes au sens large après avoir participé à un stage dans un village de Crête où il y avait des ateliers indépendants de musiques turque, arabe et grecque. J’ai pris conscience des ponts qu’il y avait entre toutes ces cultures. J’ai eu envie de les consolider en rassemblant les différents répertoires musicaux. » Le premier atelier est lancé à Athènes en mai 2022. Au menu, des cours, l’apprentissage des différents répertoires, puis un concert de restitution. Lors de ce premier atelier déjà, des élèves de tous horizons : Grèce, France, Royaume-Uni, Syrie, Iran, Maghreb. Et le mélange opère.

Iyade Khalaf entreprend alors de réaliser la même chose dans l’Hexagone. De janvier à juin, une dizaine d’élèves se réunissent donc chaque mardi soir à Paris, durant deux heures, avec leur instrument. Les cours sont animés par un binôme de professionnels pour le moins original qui enseignent non seulement leur art, mais aussi la phonétique pour chanter dans les trois langues du répertoire choisi : Qaïs Saadi, professeur de oud et musicien, et Violette Boulanger, violoniste spécialiste des musiques grecques. « En Méditerranée, les frontières sont mouvantes, mais il y a toujours une continuité, raconte le musicien. Nous avons voulu mettre en vis-à-vis et en continuité ces différentes cultures qui se retrouvent. »

Le succès étant au rendez-vous et les demandes de participation en hausse, La Corde Sensible entend reproduire en France l’expérience, mais avant cela, elle va organiser un nouveau stage, sur une île grecque cette fois, à l’automne 2023. Avec une nouveauté : élargir le répertoire musical et explorer d’autres régions, par exemple le sud de l’Italie avec les tarentelles, des musiques traditionnelles, mais aussi la musique des Balkans et de Turquie orientale. « Peut-être que sans La Corde Sensible, ces gens ne se seraient jamais rencontrés. Il y a quelque chose d’émouvant et d’incroyable. C’est une réelle sensation de voyager, mais par la musique », analyse Iyade Khalaf en toute modestie. Un enrichissement humain et professionnel que confirme la jeune violoniste Inès, française originaire de Tunisie, après le concert de ce vendredi soir : « Il y a toujours un moment où il faut s’apprivoiser, ensuite, c’est fantastique. Je suis vraiment contente de l’expérience. »

► Visionnez les ateliers, les interviews, l’intégralité du concert du 23 juin et retrouvez toutes les informations sur La Corde Sensible en cliquant ici

Iyade Khalaf, à gauche, et les musiciens de La Corde Sensible, le 23 juin 2023. © Anne Bernas/RFI

