«Les filles d’Olfa», la Tunisienne Kaouther Ben Hania pose la question de la femme

Être mère, femme, jihadiste, trois destins féminins après la révolution en Tunisie… Dans « Les filles d’Olfa », la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania explore, de l’intérieur, comment deux des quatre filles d’une mère tunisienne sans histoire ont pu devenir jihadistes et se rallier à Daech en Libye après le printemps arabe de 2011.

C’était l’un des deux films africains en lice pour la Palme d’or au Festival de Cannes. Reparti avec le prix du meilleur documentaire, l’Œil d’or, la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania a reçu depuis aussi le prix du Meilleur film international au Festival du film de Munich. Le mercredi 5 juillet, Les filles d’Olfa sort en salles en France.

Un flou artistique entre réalité et fiction

Formellement, c’était l’un des films les plus audacieux du Festival de Cannes. Kaouther Ben Hania installe un flou artistique entre réalité et fiction, entre personnages réels et fictifs, pour brouiller nos repères et surtout nos préjugés.Où se trouvent les limites entre documentaire et fiction ? « Je pense qu’il n’y a pas de limites, affirme Kaouther Ben Hania. C’est une frontière fictive, faite par les institutions, par les festivals. C’est un film de cinéma. Moi, je le qualifie plus comme un documentaire, parce qu’il a un lien avec la réalité. Il y a de vrais personnages. Et même les actrices dans le film, elles se présentent en tant que comédiennes. C’est aussi un documentaire sur leur travail de comédien. Nous sommes plus dans quelque chose de l’ordre de : il n’y a pas de limite. Pourquoi se mettre des limites ? »

À l’époque, cette histoire tragique d’une mère et de ses quatre filles adolescentes a été beaucoup médiatisée en Tunisie. Pour restituer et comprendre une certaine vérité restée jusqu’ici dans l’ombre, la réalisatrice met alors en scène le réel devant un décor unique et imagine les pièces manquantes de ce parcours vicieux où deux des filles cherchent à se « libérer » en devenant jihadistes. Comme les sœurs ainées sont aujourd’hui en prison, elles sont interprétées par deux actrices. En même temps, les sœurs cadettes jouent leurs propres rôles et agissent parfois comme des actrices. Pas étonnant qu’elles ont beaucoup apprécié la projection du film à Cannes : « Les deux petites sœurs étaient très contentes, raconte Kaouther Ben Hania. Elles ont beaucoup aimé le film. Elles m’ont dit : “Nous sommes super dans le film. Merci de nous donner une voix. »

Image et crédibilité

Le changement d’attitude face à une caméra était aussi un grand défi quand il s’agissait de filmer Olfa, la mère. Quand la réalisatrice a commencé à la suivre avec la caméra, en 2016, elle a souvent joué un rôle, s’est cachée derrière une image publique. D’où la décision d’engager aussi une actrice pour incarner parfois Olfa. Et comme l’actriceHend Sabri est une star en Tunisie, Olfa était convaincu que cela lui apporterait la crédibilité nécessaire pour que sa vérité soit enfin entendue.

Une vérité très complexe, car la relation de la mère avec ses quatre filles était souvent imprégnée de violence verbale et physique. Olfa a véritablement oppressé ses filles, dont l’une témoigne dans le film que pour sa sœur ainée devenue jihadiste, le jihadisme était « le seul espace de liberté » qu’elle a eu. Autrement dit, le film pose la question de la responsabilité des femmes par rapport à la violence et le jihadisme. « Mon film est un film sur la transmission, explique Kaouther Ben Hania. La transmission de mère en fille. La transmission de traumas. Au début du film, on voit qu’Olfa a grandi dans une famille de femmes où elle dit : "Je me suis transformée en homme, j’ai fait de la musculation, je me suis coupé les cheveux, pour défendre ma mère et mes sœurs”. Dans ce milieu, le seul moyen de se défendre, c’était d’adopter les codes du patriarcat, d’être habitée à l’intérieur par un homme toxique. Et ça, cela forme une personne et une personnalité. Elle est à la fois très maternelle, mais aussi très patriarcale. Et cette forme d’oppression, elle l’a exercée sur ses filles. Elle l’avoue dans le film : “J’ai fait subir à mes filles tout ce que j’ai subi quand j’avais leur âge.” C’est une forme de malédiction. »

Malédiction et femmes sombres

Cette malédiction, la réalisatrice tunisienne la transforme en portrait très profond d’Olfa. Elle montre une femme issue et vivant dans un environnement très patriarcal. En revanche, c’est plutôt elle qui a battu et humilié son mari que l’inverse. Et c’est elle qui porte une part de la responsabilité pour le parcours tragique de ses deux filles jihadistes. Malgré cela, Olfa a pu se reconnaitre dans le film, confie Kaouther Ben Hania : « Quand j’ai décidé de leur montrer le film, Olfa avait très peur. Elle m’avait dit : “Je vais être horrible. Je sais. Les gens vont me détester, mais de toute façon, je suis horrible.” Mais quand elle avait regardé le film avec ses deux filles, elle a été soulagée. J’ai fait un peu le spectre du personnage. C’est un personnage multidimensionnel. »

Étonnamment, au Festival de Cannes, la réalisatrice tunisienne était loin être la seule à déceler la violence des femmes. Pour la première fois, un nombre significatif de films avaient mis en scène des femmes destructrices, violentes, cyniques, inhumaines, impitoyables, égoïstes, voire machistes… des côtés sombres jusque-là souvent réservés aux hommes.

