Festival d’Avignon: Julie Deliquet met en scène «Welfare» et «une minute de silence pour Nahel»

L’applaudissement du public sonnait plutôt réservé, voire réticent, après cette première mondiale très attendue. Pour l’inauguration, mercredi soir 5 juillet, Julie Deliquet a fait ce qu’elle avait annoncé. Deuxième femme à laquelle le Festival d’Avignon a confié la Cour d’honneur, la metteuse en scène française a transformé le plateau mythique du Palais des papes en un centre social en mode XXL. « Welfare » nous fait vivre les souffrances des plus démunis de la société, mais la mise en scène reste coincée dans ses bonnes intentions.

Pour le spectacle inaugural du Festival d’Avignon, a-t-elle voulu faire tout autrement ? Les 2 000 spectateurs assis dans les gradins de la Cour d’honneur du Palais des papes ont en vain attendu les célèbres trompettes composées par Maurice Jarre qui annoncent depuis toujours l’imminence de chaque représentation au Festival. Au lieu de cela, la metteuse en scène Julie Deliquet, accompagnée du nouveau directeur Tiago Rodrigues, s’est arrêtée devant le premier rang, debout face au public, pour demander « une minute de silence pour Nahel », l’adolescent de 17 ans tué fin juin par un policier.

60 secondes de silence pour Nahel

À ce moment-là, le théâtre s’est emparé de la vie, le regard perçant de Julie Deliquet donnant l’impression de scruter pendant soixante secondes chacun et chacune des spectateurs, visiblement aussi touchés que déstabilisés par cet imprévu. Hélas, ce moment de grâce n’allait pas perdurer, bien que la mise en scène de Julie Deliquet a beaucoup essayé pour rendre visible à sa façon les violences sociales d’aujourd’hui.

Son spectacle se déroule dans le décor d’un gymnase transformé en centre social d’urgence où la misère du monde se donne rendez-vous. Pendant deux heures et demie, Julie Deliquet – qui a présenté des pièces à la Comédie-Française et au Théâtre de l’Odéon, mais jamais à Avignon – s’obstine à ignorer les murs monumentaux de la Cour, traditionnellement considérés par chaque metteur en scène comme l’enjeu principal d’une mise en espace au Palais des papes. Là, où les artistes convoquent habituellement les mots des plus grands comme Tchekhov, Sénèque, Sophocle ou Shakespeare, elle fait résonner pour la première fois les mots de 15 laissés-pour-compte d’un documentaire, donc de 15 auteurs inconnus et marginalisés. Et malgré le fait qu’il s’agit d’une adaptation du documentaire de 1973 du grand réalisateur américain Frederick Wiseman (film inédit qui sort en même temps dans les salles en France), Deliquet, elle-même aussi réalisatrice, a soigneusement évité de projeter d’images. Elle reste fidèle au lieu, New York, et au temps, l’année 1973, du documentaire, et s’appuie exclusivement au temps, à l’espace et aux acteurs du théâtre pour faire vivre l’universalité et l’intemporalité des souffrances de ces plus démunis de la société, mais aussi les contraintes et frustrations des salariés de l’autre côté du guichet au centre social.

« Welfare », une mise en scène de Julie Deliquet dans la Cour d’honneur du Palais des Papes au Festival d’Avignon 2023. © Christophe Raynaud de Lage

Un hommage au documentaire, pas un éloge du théâtre

Résultat : la pièce est comme on s’imaginait le documentaire sans l’avoir vu, avec des scènes de désespérance qui se superposent, entrechoquent, et nous laisse aussi meurtris dans la salle que les protagonistes sur le plateau. Comment prouver qu’on est bel et bien Valery Johnson quand l’adresse et le numéro de sécurité sociale ne correspondent pas au dossier ? Ayant remplacé les hurlements de la vraie vieille dame pauvre et mentalement perturbée du documentaire, la jeune maman enceinte, noire, divorcée et dépitée, les vrais SDF, alcooliques, toxicomanes, anciens prisonnier et combattant raciste, le policier noir traumatisé, ayant remplacé tout cela par des comédiens et comédiennes de théâtre, la mise en scène de Welfare perd la puissance du documentaire de provoquer une empathie primaire avec les vies réelles.

La pièce ressemble plus à un hommage appuyé au documentaire qu’à un grand éloge du théâtre. Et pourtant, Deliquet donne aux malheureux ce que le théâtre a le plus précieux : du temps et de l’espace. Pendant 2h30, ces exclus de la société ont la parole, sont entendus, reconnus, leurs mots valorisés par une société représentée par le public. En temps normal, personne parmi les spectateurs ne risquerait à passer volontairement du temps dans un centre social, trop pénible, trop ennuyeux, trop humiliant… Sur scène, l’administré et l’administratif, normalement séparés par un bureau, se retrouvent ici face à face dans l’espace, se parlant à une distance de 5 à 10 mètres. Dans cette Cour d’honneur, la résonance de leurs problèmes a enfin et une dimension à la hauteur de leur gravité. Ici, ils peuvent mettre en jeu leur voix, mais ils nous parlent aussi avec tout leur corps et leurs gestes : un bras s’agite, une tête se tourne, un dos se courbe, une main frappe…

Le combat des procédures contre les marginaux

Curieusement, c’est Frederick Wiseman qui avait demandé à Julie Deliquet de faire cette adaptation théâtrale de son film. Et la metteuse en scène, très réputée dans le domaine (elle a déjà adapté Le Conte de Noël d’Arnaud Desplechin et Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman), connue pour sa fibre sociale et, depuis 2020, directrice du très engagé Théâtre Gérard Philippe en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de la France métropolitaine.

Et dans le film, et sur scène, le propos reste le même : nous assistons au combat impitoyable entre les procédures (« des papiers, des papiers ») et la vie des gens marginalisés. Même si les dossiers « avancent », les demandeurs de l’aide sociale finissent complètement broyés par la machine administrative : « vous me torturez », dit l’une, « ils me jettent dehors », dit l’autre. Pour eux, même un changement d’adresse peut être fatal. Malgré des mois de procédures et d’attente, il manquera toujours un formulaire ou une attestation. Et la violence systémique est justifiée de façon laconique : « Nous sommes tous des sauvages, ce pays a été ainsi fondé ». Ces hommes et femmes dans le besoin absolu sont condamnés à devenir des fantômes errant d’une institution « sociale » à une autre. Quoi qu'ils fassent, ils ne recevront pas l’argent espéré (et qui leur est dû), même pas un dollar, pour pouvoir enfin manger un bout ou avoir un toit sur la tête. Comme les habits qu’ils portent, le monde s’avère trop grand pour eux. Tous les ingrédients d’une émeute ou d’une révolte sont réunis. La minute de silence en hommage à Nahel l’a rappelé : la suite se joue en dehors du théâtre et du cinéma.

Julie Deliquet et Frederick Wiseman au milieu de la troupe de théâtre lors de la première de « Welfare » à la Cour d’honneur du Palais des papes. © Siegfried Forster / RFI

