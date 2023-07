Festival d’Avignon: En beauté vers l’apocalypse, «Le jardin des délices» de Philippe Quesne

La réouverture de la mythique Carrière de Boulbon est l’un des évènements phares de l’édition 2023 du Festival d’Avignon. Le metteur en scène français Philippe Quesne a présenté jeudi 6 juillet dans ce lieu créé jadis par Peter Brook la première de sa nouvelle pièce « Le Jardin des délices ».

De notre envoyé spécial à Avignon,

Philippe Quesne nous ne convoque pas à assister à une pièce de théâtre, il nous invite à entrer dans un paysage. Pour lui, la Carrière de Boulbon est presque l’actrice principale de son spectacle, et le fameux tableau Le jardin des délices du peintre néerlandais Jérôme Bosch l’a profondément inspiré. De la création du monde jusqu’à déluge pourrait être le surtitre de la pièce dans laquelle les idées foisonnantes rivalisent avec l’humour décapant de la mise en scène.

Le prix d'un mythe

Qu’est-ce qu’on est prêt à payer pour faire revivre un mythe ? Le Festival a investi une somme folle pour faire revenir la Carrière de Boulbon dans la programmation. Juste le fonctionnement du site coûte 350 000 euros, et la sécurité incendie a alourdi le budget encore de 250 000 euros ! À comparer avec le budget global du Festival pour les créations : 900 000 euros. D’un autre côté, a saisi peut-être sa chance d’y construire une sorte d’opéra en site naturel, emblématique pour la prise de conscience de la crise climatique. L’été dernier, quand Tiago Rodrigues, le nouveau directeur du Festival, discutait avec Philippe Quesne pour la première fois du projet de rouvrir la Carrière, des incendies gigantesques étaient en train de dévaster les environs, et des canadairs survolaient la zone pour sauver les forêts et les maisons de la région. Lors de cette discussion, les cendres noires de la forêt brûlée tombaient en plein festival sur la ville d’Avignon et donnaient un goût particulier aux apéritifs de Tiago Rodrigues et Philippe Quesne…

Un an plus tard, le rêve d’une renaissance est devenu réalité. Quand ce jeudi 6 juillet la pièce démarre, la carrière de Boulbon est vide, presque désertée. Il est 21h30, le soleil est en train de se coucher derrière la colline qui domine le vaste terrain préparé pour le spectacle. Les grillons chantent, l’attente est palpable. Qui posera le premier pas sur cet endroit lunaire ? Un car blanc apparaît, poussé sur scène à la main par une bande de personnages étranges. Des hommes et des femmes. Certains portent des chapeaux de cowboy. La carrière se transforme en canyon, la pièce en western contemporain. Avec un pic et une pelle, ils creusent un trou, y posent un œuf géant, venu de nulle part. Spontanément, ils commencent à marcher en cercle autour de cet œuf en pierre. Un rite s’installe, une civilisation, un acte aussi culturel que funéraire, bref, l’humain s’impose.

Une science-fiction écologique

Comme Bosch dans son triptyque peint au XVe siècle, Philippe Quesne structure sa vision du destin humain en plusieurs chapitres et s’accorde des sauts thématiques à volonté, rythmés par des sentences philosophiques déclamées ou projetées sur des écrans. Le western contemporain laisse la place au monde minérale (« ce n’est pas humain, c’est une pierre » ; « à l’époque de la terre vide, vous étiez la terre »), puis aux exploits d’un tour-opérateur qui nous balade au pays du Jardin des délices, ce slogan fièrement affiché sur les rochers. Surgit alors une sorte de bestiaire médiévale comme un hommage à Jérôme Bosch, et pour couronner notre désarroi philosophique, Philippe Quesne nous embarque dans une science-fiction écologique, avec jeu de laser, éclairs et tonnerre.

Même si vous n’avez rien compris, mine de rien, tout est là. Avec les moyens du théâtre, Quesne a envouté, ensorcelé la Carrière de Boulbon pour faire naître une cour de miracle. À l’image du cercle de lecteurs qui, par la force des acteurs, devient un « ovale » de lecteurs, Quesne change les règles du jeu. Avec sa seule volonté, il arrive même à couper le bruit des grillons. Les spectateurs sourient quand la fille « enregistre » avec son microphone directionnel le rocher, le sable, les cailloux, la pierre, l’environnement qui nous entoure. Mais derrière l’anecdote drôle, le monde muet est convoqué. L’humain n’est plus au centre. Tout à coup, l’histoire humaine apparaît comme une minuscule partie de l’histoire naturelle. Face à l’eau, l’air ou même aux mollusques, apparus il y a 500 millions d’années, nos vies deviennent presque insignifiantes. Au jardin de Quesne, tout est en transition : « Si j’étais un arbre, on pourrait faire de moi des cercueils. » « Êtes-vous certain que la terre n’est pas l’enfer d’une autre planète ? » Mais face à la crise climatique, quelle responsabilité portons-nous en tant qu’être humain pour tous les autres milieux de vie qui existent ? La question donne le vertige. Bienvenu au jardin des délices.

