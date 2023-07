Quelle est l’ambition écologique du Festival d’Avignon?

Entretien

Le plus grand rendez-vous du spectacle vivant s’affiche aussi comme « un festival écoresponsable ». Au-delà de la sensibilité écologique, la catastrophe climatique à venir de plus en plus palpable dans les spectacles programmés, quelles sont les démarches concrètes entreprises dans la matière ? Entretien avec Ève Lombard, l’administratrice du Festival d’Avignon.

RFI : L’association du Festival Off d’Avignon a exigé des 1395 compagnies de théâtre de limiter drastiquement l’affichage dans les rues et déclare vouloir réduire cette année les déchets de papier de 60 tonnes à 25 tonnes. Quelle est la mesure phare du Festival In d’Avignon cette année dans le domaine de l’écoresponsabilité ?

Eve Lombard : Nous allons travailler prioritairement sur l’économie d’énergie. Notamment avec notre bâtiment en propre, La FabricA [inaugurée en 2013, cette salle de 600 places est la seule salle de théâtre permanente du Festival d’Avignon, NDLR]. Depuis 2022 et jusqu’à 2024, nous sommes en train d’installer deux systèmes pour centraliser les flux, pour ajuster la consommation énergétique et aussi l’installation de panneaux photovoltaïques.

Quel est le but chiffré du Festival d’Avignon dans le domaine de la transition écologique ? Y a-t-il un bilan de carbone prévu pour l’édition 2023 ?

Notre objectif est tout simplement de respecter les Accords de Paris [signés lors de la COP21 en 2015, ils prévoient de limiter le réchauffement climatique en dessous des 2 °C, NDLR]. On ne chiffre pas en bilan carbone. Chaque année, nous allons concentrer l’énergie de nos équipes à modifier leurs pratiques professionnelles. C’est vraiment vers cela que nous nous concentrons. Ce sont des petits gestes au quotidien et dans toute la pratique professionnelle qui doivent évoluer. Ce n’est pas seulement par des chiffres qu’on atteint les Accords de Paris.

La réouverture de la Carrière de Boulbon, site légendaire et, avec 1 200 places la deuxième scène du Festival, représente l’un des évènements de cette édition 2023. Au coût prévu de 350 000 euros pour la réouverture du site naturel se sont ajoutés 250 000 euros pour la sécurité incendie, suite aux terribles incendies de l’été dernier. Avez-vous aussi pensé à établir un bilan carbone pour l’actuel spectacle Le Jardin des délices de Philippe Quesne et la future exploitation de ce site naturel et artistique exceptionnel ?

En découvrant le spectacle de Philippe Quesne, vous allez voir qu’il est très respectueux et met en valeur le site de la Carrière de Boulbon. C’est vraiment la démarche qu’on souhaite avoir en réinvestissant un lieu naturel comme la Carrière de Boulbon. Que le site soit davantage protégé par notre occupation que s’il n’y avait pas d’occupation du Festival d’Avignon. Toutes les mesures de prévention, de débroussaillage, de présence en vigiles pour surveiller d’éventuels incendies, font que le site est mieux protégé aujourd’hui avec la présence des équipes du Festival d’Avignon que sans.

C’est-à-dire qu’il n’y a pas de bilan carbone prévu ?

Non, on concentre vraiment notre énergie et notre intention. C’est aussi plus mobilisateur pour les équipes d’être dans l’action et la modification de leurs pratiques que d’être dans le comptage, d’être suivis de critères un peu plus administratifs qui consistent à la fin de chiffrer un bilan carbone. Nous n’avons pas pris cet angle-là.

Ève Lombard, l’administratrice et responsable des préoccupations environnementales du Festival d’Avignon. © Siegfried Forster / RFI

Dans le programme du Festival cette année, il est flagrant qu’il y a beaucoup de spectacles dans la nature ou proposant un autre lien avec l’environnement qui nous entoure. Au-delà du Jardin des délices de Philippe Quesne, Caroline Barneaud et Stefan Kaegi proposent, par exemple, d’explorer plaines et forêts pour découvrir pendant une balade de sept heures (!) leur ensemble de sept pièces nommé Paysages partagés. Clara Hédouin a conçu Que ma joie demeure, un spectacle alternant le jeu et la marche dans un milieu vivant… Cette conscience écologique, toujours plus pressante, modifie-t-elle aussi les contenus, l’esthétique et les formes des spectacles sélectionnés ?

Aujourd’hui, à la fois du côté des artistes, mais aussi du public, nous avons le sentiment que le lien à la nature a besoin d’être ressenti. C’est vrai, dans les spectacles présentés, le lieu de la nature, ce rapport au vivant, est beaucoup plus prégnant. On a envie d’un rapport plus prégnant au vivant. C’est moins facile de présenter des spectacles en plein air et dans la nature, mais, ce rapport au spectacle vient interroger notre rapport au monde. Aujourd’hui, le cœur de notre rapport au monde est dans notre rapport au vivant et à la nature.

Le Festival d’Avignon, a-t-il l’ambition d’être pionnier dans le domaine écologique dans les années à venir ?

Tout à fait. La particularité du Festival d'Avignon est d’être cette plateforme professionnelle où tout le monde du théâtre vient à Avignon pendant ce mois de juillet. C'est aussi une formidable opportunité d'échange, de démonstration, peut-être d'exemplarité, sur l'évolution de nos pratiques, la réflexion collective sur comment nos métiers doivent évoluer, doivent muter pour être plus sobres en termes de pratiques professionnelles et donc atteindre ces objectifs de diminuer nos émissions dans le cadre des Accords de Paris qui serait un objectif général. Pour cela, nous voulons bénéficier de la place exceptionnelle du Festival d'Avignon où tous les professionnels se rejoignent pour partager leurs pratiques. C'est évidemment le rôle et l'ambition du Festival d'Avignon d'être cet inspirateur de nouvelles pratiques.

