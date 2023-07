Avignon: «Après la tempête», la danse jubilatoire d’Anne Teresa De Keersmaeker face à l’apocalypse

Entretien

« Imaginer un autre futur est un acte important. » Mondialement célèbre, la chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker ne renonce pas face à la catastrophe climatique. Dans ses pièces, elle conçoit et fait exécuter les mouvements et les trajectoires des corps avec la précision d’une partition d’un grand orchestre symphonique. Au Festival d’Avignon, elle présente sa nouvelle création, « Exit above – après la tempête ». Entretien.

De notre envoyé spécial à Avignon,

Le thème de l'apocalypse est très présent dans cette édition 2023 du Festival d'Avignon. Philippe Quesne la négocie avec humour dans son Jardin des délices, Julien Gosselin de façon profondément sombre dans Extinction, et Anne Teresa De Keersmaeker sous forme de combat jubilatoire dans Exite above - après la tempête.

Dans sa nouvelle création, la chorégraphe flamande convoque aussi bien l’Ange de l’Histoire du peintre Klee que les tonalités du blues chanté jadis par les esclaves ou des corps frappés par des secousses et souffrant d’un monde terrifiant en agonie. Les petits oiseaux se taisent dans la forêt, la marée monte et monte, la nuit plonge dans un noir profond. Les danseurs et danseuses marchent comme The Dancing Dead, prennent des poses instagrammables, tirent la langue, vomissent pour extirper le venin. Leurs mouvements nous questionnent, mais leurs corps et leurs voix portent des messages : « I cried to dream again » (« J'ai pleuré pour rêver à nouveau »), « The end is coming closer » (« La fin approche »). « Our truth is under attack » (« Notre vérité est attaquée »). Malgré toute la noirceur, l’existence même de cette pièce et la beauté inouïe de ses mouvements envoient un signal d’espérance fort.

RFI : Votre titre Exit above – après la tempête renvoie à la fois au passé, à La Tempête de Shakespeare, et au futur, avec une dimension apocalyptique omniprésente dans la pièce. Quelle tempête a déclenché chez vous l’envie ou l’urgence de faire cette création aujourd’hui ?

Anne Teresa De Keersmaeker : Exit above ne raconte pas l’histoire de La Tempête de Shakespeare, cette probablement dernière pièce qu’il a écrite. Effectivement, on a l’impression qu’on se trouve à un point clé, à un tournant dans la spirale du temps. On a un sentiment d’accélération qui, dans les prochaines décennies, oui ou non, arrivera à un moment de suspension. C’est un moment d’accélération où la question se pose comment on va vivre sur cette planète.

Dans votre pièce, il y a 13 danseurs et danseuses sur scène. Treize, c’est un chiffre fort pour un spectacle parlant de l’apocalypse.

Je ne sais pas si ma pièce évoque l’apocalypse. Je crois qu’elle pose des questions. Elle ne donne certainement pas de message. Elle se veut quelque part jubilatoire et combative. Elle invite à la célébration, à la consolation, à la réflexion. Je n’aime pas ce qu’on appelle en anglais dumb thinking, la pensée unique. Mais, il est vrai, la question se pose : est-ce qu’on est pessimiste réaliste ou réaliste optimiste ? Les défis sont grands. Nous vivons des temps dangereux. En même temps, il y a plein de possibilités. Le chiffre 13 n’a pas été une stratégie délibérée.

Anne Teresa De Keersmaeker, chorégraphe de « Exit above – après la tempête », au Festival d’Avignon 2023. © Siegfried Forster / RFI

Votre pièce déploie un vocabulaire de mouvements et une grammaire chorégraphique d’une richesse impressionnante. Sans oublier les chants célestes de Meskereem Mees sur des textes souvent tragiques, mais elle danse aussi, comme Carlos Garbin qui interprète avec ses quatre guitares électriques et l’aisance d’un danseur un répertoire musical qui va du folk au blues jusqu’au techno.

Vos danseurs nous donnent l’impression que chacun et chacune crée son propre monde sur sa propre orbite. Quelle est la qualité la plus importante que vous cherchez chez eux ?

Un travail comme ça, c’est un travail où tous les individus s’investissent pour un résultat, pour un processus d’un groupe. On prend sa responsabilité individuelle pour créer quelque chose ensemble, les trois points que j’ai indiqués avant : la réflexion, la célébration, la consolation. Il s’agit de partager avec le public, dans le temps et dans l’espace, cette expression, ces questions qu’on se pose, les désirs, les envies qu’on a. Il ne s’agit pas nécessairement de trouver les réponses, mais de trouver les justes formes, pour trouver une écriture qui a une certaine notion de souveraineté. En même temps, dans ce temps délimité qui est le temps du spectacle, tout est une question de partage, d’énergie, d’ouvrir le regard et de voyager entre cette joie et cette tristesse, entre la colère et l’espoir, entre le questionnement et l’affirmation de certains points de vue. Mais, c’est peut-être surtout poser des questions. Ces processus sont socialement très intensifs.

À notre époque actuelle, beaucoup demandent de changer les esprits, d’avoir une prise de conscience. Dans votre pièce, nous assistons à une véritable transition des corps et des mouvements des danseurs. Des mouvements en pulsion sur leurs trajectoires individuelles entrent très lentement en contact avec l’autre, quelques portés apparaissent, une ronde, des mouvements collectifs allant jusqu’à la fusion… Pour vous, le point de départ d’un vrai changement passera-t-il d’abord par le mouvement, par une autre appréhension du monde que celui de la réflexion cérébrale ?

Je voudrais bien avoir l’ambition, l’espoir de faire ça. C’est un geste modeste. Il s’agit de poser des questions, exprimer un désir d’un autre état des choses. C’est regarder en arrière, c’est imaginer le futur. L’acte simple d’imaginer un autre futur est un acte important. Essayer de garder l’espoir. Garder l’espoir, malgré les mots de Greta Thunberg : « Je ne veux pas votre espoir. Je veux la panique, parce qu’il y a urgence. Il faut passer à l’action, d’une façon radicale. » Ma génération [Anne Teresa de Keersmaeker est née en 1960, NDLR] et les générations précédentes, nous avons fait beaucoup trop de dégâts, des dégâts énormes. Il est difficile de se positionner par rapport aux jeunes. Effectivement, c’est difficile.

