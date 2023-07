Lettonie: des milliers de choristes au traditionnel Festival des chants à Riga

Le Festival des chants, une tradition inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, s’achève ce 9 juillet à Riga, la capitale de Lettonie, avec un immense concert qui réunira des milliers de choristes. Cette année, la Lettonie célèbre le 150e anniversaire du premier festival d’une tradition toujours très vivace, mais qui reste aussi un défi logistique. Il s’agit de nourrir et d’héberger 40 000 participants pendant une semaine.

Avec notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau

« C’est le grand jour du chant, tout un pays se met à résonner, à plusieurs voix, unies d’un même élan. » C’est ainsi que commence ce chant traditionnel. Et, ce dimanche soir, il sera au répertoire des 15 000 choristes qui monteront sur la scène installée au milieu des arbres du Parc de la forêt.

Vita sera parmi eux. Longtemps diplomate, elle est aussi chef de chœur. « On rigole du fait que les Lettons, on ne parle pas beaucoup, raconte-t-elle. On communique par le chant. C’est quelque chose qui fortifie notre identité. »

Affirmer son identité

Vita a commencé à chanter en 1980 dans la chorale de sa mère. À l’époque soviétique, le festival a toujours lieu tous les cinq ans, mais il faut aussi entonner des chants à la gloire de Staline. Les chants en letton sont comme des messages secrets.

Puis arrive la Révolution chantante et le pays redevient indépendant il y a trente ans. Et les Lettons sont désormais libres de chanter ce qu’ils veulent. « Ce n'est pas seulement pour les concerts, poursuit Vita. En fait, on chante ces chansons très souvent ».

Chanter en letton permet d’affirmer son identité. C’est aussi un moyen de montrer son soutien. Cette année, les choristes ont demandé à inclure l’hymne ukrainien au programme.

