La chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker en un mot, un geste et un silence

La danseuse et chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker est le « Mozart » de la chorégraphie contemporaine. Née en 1960, d’un père fermier et d’une mère institutrice, l’artiste flamande a réussi à établir un nouveau lien entre la danse et la musique. Ses plus de 60 créations ont été célébrées dans le monde entier. Un mot, un geste et un silence autour de sa nouvelle pièce, présentée au Festival d’Avignon 2023, « Exit above – après la tempête ».

01:13 La chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker © Siegfried Forster / RFI

Texte par : Siegfried Forster Suivre