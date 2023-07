Festival d'Avignon: «Occupation» de l’artiviste Lazaro Benitez, un sujet universel venu de la Colombie

Entretien

Lazaro Benitez, performeur, chorégraphe, chercheur en danse, est né à Cuba. Il y a quatre ans, il s’est installé à Marseille, fasciné par ce « carrefour de différents mondes ». Pour « Vive le sujet ! », le cycle culte du Festival d’Avignon, il a créé « Occupation ». Un manifeste chorégraphique en faveur de la culture wayuu, menacée par l’exploitation des multinationales en Colombie, « un sujet universel ». Entretien.

Publicité Lire la suite

Ce jour-là, dans la Cité des papes, il fait 35 degrés à l’ombre et nous assistons en direct à la naissance d’un monde. Sur la petite scène de l’écrin magique du Jardin de la Vierge apparaissent d’abord trois « fantômes » habillés en tissus rouges. Presque comme au ralenti, des formes abstraites émergent peu à peu de leurs silhouettes en mouvement. Ils occupent l’espace, titillent nos esprits. Les pelotes de laine colorées, alignées au sol, sont lentement démêlées, et les fils s'entremêlent de manière apparemment anarchique. Mais une fois ce « fouillis » tiré en trois endroits vers le haut, surgit soudainement une joyeuse installation artistique occupant l'espace. De cette façon surprenante, alliant l’énergie cosmique du mouvement avec l’universalité de l’art plastique, le chorégraphe cubain Lazaro Benitez convoque sur le plateau la lutte pour la survie de la culture colombienne wayuu.

RFI : Occupation raconte la mise en danger d’une culture dans le territoire de La Guajira, dans le nord de la Colombie. De quelle occupation parlez-vous ?

Lazaro Benitez : Dans cette pièce, nous parlons d'une occupation corporelle, d’une occupation gestuelle, d’une occupation émotionnelle, mais aussi d’une occupation territoriale. C’est une occupation liée à un territoire ancestral, à une occupation de nos libertés. C’est aussi une occupation de nos désirs et de nos façons d'habiter ce monde.

Vous êtes un chorégraphe, mais aussi un « artiviste ». Pourquoi ce spectacle est-il un manifeste chorégraphique ?

Dans la danse m'intéresse beaucoup cette possibilité, cette capacité de l'art et particulièrement de la danse de dialoguer avec la société dans laquelle ils se produisent. Je me suis beaucoup intéressé au contexte wajuu. Nous avons fait plusieurs séjours là-bas pour voir comment les gens vivent, pour découvrir leurs problèmes, les rapports de force, entre leur communauté avec ses traditions et normes très précises, et l’arrivée d’une culture occidentale avec ses normes différentes. On observait aussi leur façon de faire. Nous nous sommes beaucoup posé la question par rapport à notre positionnement face à ces problèmes. Je pense cette pièce comme un manifeste chorégraphique dans la mesure où cette pièce met nos corps sur scène et active à partir de nos corps une réalité qui paraît parfois très loin, mais qui traverse parfois aussi nos problématiques ici. C’est une façon d’agiter nos corps pour manifester contre un rapport de force et une occupation de territoire qui me paraissent totalement abusifs. Ce spectacle est aussi un manifeste pour cette culture, pour cette communauté, contre le silence qui régnait pendant des années, et pour tous ces gens qui ont disparu en menant des combats. Pour tout cela, ce spectacle est aussi un manifeste.

L’artiviste Lazaro Benitez, chorégraphe de « Occupation », au Festival d’Avignon 2023. © Siegfried Forster / RFI

Votre pièce démarre avec trois personnages voilés, totalement recouverts d’un tissu rouge de la tête aux pieds. Le fait qu’il n’y ait même pas d’ouvertures pour la bouche ou les yeux suscitent beaucoup de fantasmes. Quel est le lien avec la culture wayuu ?

Pour la culture wayuu, la couleur rouge symbolise la protection. Dans la culture wayuu, je m'intéresse particulièrement à la danse de la Yogna, une danse très particulière. Pour être précis, je m'intéresse surtout au rituel de passage de la jeune fille wayuu à l’adolescence. Pour ce rituel, les femmes doivent rester enfermées minimum un an, maximum cinq ans. Pendant ce temps, elles apprennent tous les savoir-faire, tous les éléments normatifs de la communauté. Une fois que la fille a appris tous ces éléments, elle sort. Elle sort, accompagnée de femmes de sa famille, et elle fait une danse pour toute la communauté. Cette danse est aussi une danse de combat, parce que l'enjeu de cette danse est de faire tomber un homme. Ce dernier danse à reculons, alors les filles essayent de le faire tomber. Je me suis beaucoup intéressé à cette danse, à ces rapports de force. Pour certains, c’est une danse de séduction, pour moi, il s’agit clairement d’une danse de combat.

Pourquoi l'espace horizontal de votre spectacle est-il structuré par des cercles au sol ?

Les cercles symbolisent un élément très important, c’est une façon de construire et dialoguer avec l’espace, en particulier pour ces cultures autochtones. Quand on est en cercle, on est toutes et tous égaux. Les hiérarchies disparaissent. Moi aussi, je voulais créer un espace où nous pouvons dialoguer sur le même niveau, à la même échelle. Et c’est aussi l’espace qui soutient tous ces fils, toutes ces boules de laine qui apparaissent, qui tient tout cet univers, très lié à l’univers onirique de la culture wayuu, avec son travail de tricotage. On pourrait même dire que cette culture est basée sur une temporalité issue de cette façon de tricoter et de construire.

Votre spectacle est enraciné dans une zone géographique très spécifique, le département de La Guajira. Pourquoi cette histoire est-elle aussi universelle ?

On parle d'une exploitation de la terre à une échelle énorme. Il s’agit de l’exploitation de la plus grande mine de charbon à ciel ouvert qui existe [la mine de Cerrejon est avec une superficie de 69 000 hectares la plus grande mine colombienne et l’une des plus grandes du monde, NDLR]. Avec toutes les contraintes qui vont avec, par exemple les déchets polluant la rivière la plus importante des territoires wayuu, la Rancheria. Et les grandes multinationales ont déjà privatisé une autre rivière.

Oui, ici, on parle d’un contexte très spécifique, de la culture et du territoire wayuu. Mais depuis ce territoire, nous pouvons nous poser la question : quel est notre rapport au monde ? Comment réagissons-nous face à ça, face à cette exploitation de la terre, face au changement climatique, à travers de gens vivant huit mille kilomètres d’ici ? D’où vient le charbon qu’on utilise ici ? C’est un charbon que nous utilisons ici en Europe, mais qui prend des vies là-bas. Ce sont pour la plupart des entreprises européennes qui exploitent les territoires là-bas, alors qu’on parle ici beaucoup de la conscience écologique. Cet aspect est pour moi très universel.

Isabel Villamil, Lazaro Benitez et Astergio Pinto lors du salut après le spectacle « Occupation » au Jardin de la Vierge au Festival d’Avignon. © Siegfried Forster / RFI

► Occupation, conception et chorégraphie de Lazaro Benitez. Avec Lazaro Benitez, Astergio Pinto, Isabel Villamil. Présentée jusqu’au 14 juillet dans Vive le sujet! au Festival d’Avignon 2023.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne