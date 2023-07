La metteuse en scène Julie Deliquet en un mot, un geste et un silence

Elle est la deuxième femme invitée pour une mise en scène dans la cour d’honneur du Palais des papes au Festival d’Avignon, qui souffle ses 77 bougies. Née en 1980, Julie Deliquet passe par le conservatoire de Montpellier et l’École internationale Jacques Lecoq, avant de cofonder le collectif In Vitro et de créer son premier spectacle en 2009, Derniers remords avant l'oubli, de Jean-Luc Lagarce. Nommée en 2020 directrice du théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, « Welfare » est la consécration d’une carrière propulsée par sa sensibilité artistique aux questions sociales.

