«Welfare» au Festival d’Avignon: Julie Deliquet, «des mots pour sauver leurs vies»

Entretien

Avec sa mise en scène radicale, Julie Deliquet a pris beaucoup de monde à contre-pied. Avec « Welfare », elle installe la morosité d’un centre social dans le lieu sacré du théâtre, la Cour d’honneur du Palais des papes, et expose sans ménagement les spectateurs à la réalité aussi crue que banale de la violence administrative. Sa fresque sociale repose sur un film mais ne projette aucune image, et pose une question simple : quelle est la place des laissés-en-compte dans notre société ?

RFI : Lors de la première de votre pièce Welfare dans la Cour d’honneur, le 5 juillet, vous avez, debout devant le premier rang, face aux deux mille spectateurs, demandé d’observer une minute de silence pour Nahel, le jeune tué par un policier. Ce soir, cette minute de silence faisait-elle partie intégrante de votre spectacle ?

Julie Deliquet : Cette minute de silence faisait partie intégrante du moment partagé avec le public et du démarrage du Festival d'Avignon. C'était un moment citoyen qui allait donner place après à un spectacle qui porte des problématiques sociales.

Welfare est une adaptation du film de Frederick Wiseman. Dans votre pièce de théâtre, vous avez gardé le lieu d’origine, New York, l'époque, les années 1970, et aussi le langage, les mots des protagonistes de ce centre social. Pour vous, s’agit-il de respecter les mots des sans-abri, des sans-nation, des mères célibataires, des malades mentales, des anciens prisonniers, des plus pauvres parmi les pauvres jadis filmés par Wiseman, autant qu'un texte de Racine, Shakespeare ou Beckett ?

J’ai envie de dire : oui et non. Nous avons porté la parole de ces hommes et ces femmes qui prennent la parole. Il n'y a pas un auteur qui a décidé de ces prises de parole. Donc, il y a autant de langages, autant d'auteurs que d'hommes et de femmes qui mettent des mots sur leurs problématiques. À partir de là, ça se respecte, parce que cette parole est presque un muscle, un essentiel, qui s'exprime. Ils mettent des mots pour sauver leurs vies. Mais évidemment, il n'y a pas de rapport sacré à la parole. Il fallait aussi ne pas donner à la parole une survaleur au texte qu'elle n'a pas à l'origine.

Il a fallu aussi respecter cette vulnérabilité des langues qui cohabitent les unes avec les autres. Il y a l'incompréhensible de l'administration, la difficulté à mettre des mots sur sa propre condition. Nous avons pris le temps d'écouter les rythmes, d'observer le choix des mots, mais on ne veut pas surdimensionner cette langue, parce qu'il faut la garder à hauteur d'homme et de femme. Il faut être à la mesure de l'instant quasi animal.

02:58 La metteuse en scène française Julie Deliquet en un mot, un geste et un silence.

Vous êtes depuis 2020 directrice du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. Pour le Festival d’Avignon, vous avez transformé la Cour d'honneur en centre social d’urgence. Comme dans le documentaire de 1973 de Frederick Wiseman, vous donnez un espace à la parole, à l'écoute de ces gens du centre. Contrairement au film, dans votre mise en scène, les comédiens s’emparent de l’espace que vous avez créé. Parfois, ces anti-héros se parlent à une distance de cinq à dix mètres. Le temps et l’espace si spécifique au théâtre, est-ce la grande différence par rapport au film ?

Oui, parce que quand j'adapte une œuvre de cinéma [elle a déjà mise en scène des adaptations de films de Bergman, Fassbinder et Desplechin, NDLR], je ne rivalise pas du tout avec l'image du film. J'emprunte les dialogues. Dans le film, on est vraiment sur des plans très serrés, zoomés sur les visages. On rentre dans l'humain et on entend le fourmillement du collectif, on le voit. Mais, finalement, cela reste toujours interdépendant du moment individuel et du moment collectif. Je voulais rassembler ces deux mondes pour donner à voir ceux et celles qui prennent la parole, mais aussi ceux et celles qui écoutent. Ils écoutent d’abord de façon passive, mais au fur et à mesure du temps passé ensemble, aussi de manière beaucoup plus active, avec une conscience citoyenne. Cette journée constitue une mini-démocratie en action.

Ce temps partagé au plateau est le même temps que le temps partagé avec le spectateur. Il s’agit donc de radicaliser de façon « beckettienne » le temps de l’attente. Au bout d’une heure de spectacle, un personnage dit : « ça fait une heure, je ne suis toujours pas passé ». Le spectateur sait qu'il n’est toujours pas passé puisque ça fait une heure qu'il le regarde attendre. Avec ce temps-là, c'est aussi le rapport à la durée que je voulais interroger via le spectacle vivant. Nous avons un rapport au présent qui est hyper partagé. Nous avons des humains qui respirent et qui vivent face à d'autres humains. J'ai voulu radicaliser cette notion-là.

Frederick Wiseman et vous, vous dites tous les deux que le système social qu'on voit dans vos œuvres est mauvais, mais il a le mérite d'exister. Donc quelle est la solution pour ces laissés-en-compte ?

Je ne sais pas s'il est mauvais, il est là. Je suis une profonde défenseuse du système public, donc d'avoir un système de droits et de protection sociale publique. Elle est essentielle. La question de la marginalité, la question de l'égalité sont nécessaires dans nos sociétés. Autrement, nos sociétés sont d'une violence extrême et déjà aujourd'hui, il y a 4 milliards de droits sociaux qui ne sont pas réclamés chaque année en France. Le droit social est un droit, mais parfois, c'est difficile d'y avoir accès. Sans parler du numérique qui est un endroit qui crée beaucoup d'inégalités lorsqu'on n’y a pas accès. Ce n'est pas tellement le système qui est dysfonctionnel, mais il n’y a pas assez de moyens. Alors, il devient violent lui-même. Il crée une forme de violence qui est exprimée dans l'œuvre par les travailleurs sociaux. Là, on sort d'une pandémie mondiale, on voit comment la question sociale est au centre de nos sociétés et qu'elle est un essentiel de nos démocraties. Quelles sont nos priorités sociétales aujourd'hui ? Quelles sont nos urgences ? La pièce est un endroit de réflexion collective. Je n'ai pas la prétention de donner une réponse à ça.

Les spectateurs de la pièce « Welfare », mis en scène par Julie Deliquet, dans la Cour d'honneur du Palais des papes au Festival d'Avignon 2023.

►Welfare, mise en scène de Julie Deliquet d’après le documentaire de Frederick Wiseman, jusqu’au 14 juillet dans la Cour d’honneur du Palais des papes au Festival d’Avignon 2023.

► Une captation filmique de la pièce Welfare sera gratuitement diffusée à partir du 23 juillet sur Culturebox. Et le spectacle sera en tournée dans une douzaine de villes en France à partir du 27 septembre.

