«Ça va, ça va le monde!» présente au Festival d’Avignon six auteurs et autrices d’Afrique et d’Haïti

Du 15 au 20 juillet, à 11h, les festivaliers sont invités à découvrir chaque matin la lecture d'un nouveau texte pour le théâtre d’un auteur ou d’une autrice d’Haïti, du Mali, de la République du Congo, du Togo, de la République démocratique du Congo, du Cameroun. Sous la direction du metteur en scène Armel Roussel, les lectures de RFI auront lieu à la Respélid’, le tiers-lieu du Carmel d’Avignon, qui se transformera grâce à « Ça va, ça va le monde ! » en « Cour d’honneur » des auteurs africains. Les lectures seront aussi diffusées en direct en vidéo sur Facebook.

Nouvelle direction. Nouveau lieu. Avec Tiago Rodrigues, dont c’est la première édition en tant que directeur du Festival d’Avignon, l’aventure de Ça va, ça va le monde ! se poursuit, mais le décor a changé. Les six lectures se déroulent cette année à la Respélid’, le tiers-lieu du Carmel d’Avignon, qui ouvre ses portes pour la première fois aux festivaliers. Ce lieu de recueillement va donc accueillir, sous les pins centenaires, la parole et les mots des six auteurs et autrices selectionné.e.s.

Comme chaque année, cette sélection vise à raconter la diversité des écritures de ceux et celles qui écrivent en français dans ce qu’il est convenu d’appeler les pays de la Francophonie du Sud. Pour la première fois en onze ans, les autrices sont à égales avec les auteurs, car force est de constater que les femmes sont de plus en plus nombreuses à oser écrire, à oser dire et leurs textes sont de plus en plus forts, à l’image de celui de Gaëlle Bien-Aimé, lauréate du prix RFI Théâtre 2022. Port-au-Prince et sa douce nuit est une histoire d’amour bouleversée par la violence sans fin qui secoue la capitale haïtienne.

Tous les autres textes, écrits par des dramaturges congolais, togolais, camerounais ou maliens sont aussi nourris du quotidien ou des grands thèmes de l’actualité africaine : la violence faite aux femmes et la surdité de la société malienne, la corruption et la folie de l’argent facile au Congo ou au Cameroun, la force de la rumeur à Kinshasa ou l’arbitraire policier au Togo. Ces textes souvent inédits, à l’exception du Carrefour de Kossi Efoui, premier texte de l’auteur, écrit en 1990, et qui fut à l’origine de son exil. Parce qu’il venait de remporter le Concours théâtral interafricain organisé par RFI, Kossi Efoui, étudiant activiste, échappa à la torture et à la mort, car ce prix lui apportait une certaine notoriété et donc une protection. La preuve que le théâtre peut changer la vie, sauver la vie parfois. Celle d’un auteur ou celle d’un spectateur-auditeur s’il accepte de se laisser toucher et embarquer par les mots et les émotions d’un texte et d’un imaginaire.

Ça va, ça va le monde !, édition 2023

Avec les textes de : Gaëlle Bien-Aimé, Jeanne Diama, Djo Ngeleka, Kossi Efoui, Pierrette Mondako et Éric Delphin Kwégoué.

PROGRAMME :

Du 15 au 20 juillet 2023 à 11h au Carmel d’Avignon, tiers-lieu « la Respélid’ »

Entrée libre

Mise en scène : Armel Roussel

Samedi 15 juillet : Port-au-Prince et sa douce nuit de Gaëlle Bien-Aimé (Haïti)

Lauréate du prix RFI Théâtre 2022

Une nuit dans une chambre, fenêtre ouverte, un couple fait l’amour, raconte sa passion, ses peurs et la tentation de l’exil. Alors que les rafales de mitraillette se font entendre dans la ville, ils disent aussi leur désir de beauté et cet amour fou pour cette capitale dévastée.

[DIFFUSION sur RFI SAMEDI 29 JUILLET À 17H et sur RFI.FR]

Dimanche 16 juillet : Cousu main / Coups humains de Jeanne Diama (Mali)

Anna raconte quand tout a commencé : ses 8 ans, quand « les premiers messieurs sont venus à la maison ». Elle témoigne de l’enchaînement des violences. Elle criait, les parents se taisaient. Aujourd’hui, elle veut partir loin, mais avant, elle se doit de confronter son histoire, tous ces coups humains subis, au mutisme de sa mère et de la société qui réduit les femmes au silence.

[DIFFUSION sur RFI SAMEDI 5 AOÛT À 17H et sur RFI.FR]

Lundi 17 juillet : Le Lac de Djo Ngeleka (République démocratique du Congo)

C’est le matin, six heures on dirait, une foule prétend qu’un corps est tombé dans un lac, ou dans ce que tout le monde a décidé d’appeler « lac » parce qu’il y a de l’eau. Des poissons. Des gens. Les femmes surtout. Une joute générationnelle pour raconter un avenir bloqué, pour oublier « la démon-cratie de notre République »…

[DIFFUSION sur RFI SAMEDI 12 AOÛT À 17H et sur RFI.FR]

Mardi 18 juillet : Le carrefour de Kossi Efoui (Togo)

C’est une scène qui se répète sous l’œil du Souffleur : un carrefour où un réverbère marque le temps de la nuit. La Femme attend. Le Flic rôde. Le Poète revient après une tentative ratée de prendre le large. Ici, être dehors ou être dedans, à l’air libre ou en cellule, se confondent en une seule et même réalité concentrationnaire.

[DIFFUSION sur RFI SAMEDI 19 AOÛT À 17H et sur RFI.FR]

Mercredi 19 juillet : Un instant d’éclat de Pierrette Mondako (République du Congo)

Un vent nouveau souffle dans la ville B, comme un éclat de joie… Une partie de la population, après un sinistre dévastateur, a été indemnisée à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. Et cela bouleverse toutes les relations humaines… Ce texte est inspiré d’un fait réel survenu le 4 mars 2012, après l’explosion d’un dépôt de munitions à Brazzaville.

[DIFFUSION sur RFI SAMEDI 26 AOÛT À 17H et sur RFI.FR]

Jeudi 20 juillet : Lez-Zanimals de Éric Delphin Kwégoué (Cameroun)

Un architecte de retour au pays avec de grandioses projets, un milliardaire obsédé par l’argent, une naturopathe un peu sorcière et des enfants ambitieux. Une fable sur l’âpreté de la vie contemporaine, l’avidité et les rêves fous d’un nouveau monde.

[DIFFUSION sur RFI SAMEDI 2 SEPTEMBRE À 17H et sur RFI.FR]

Le cycle de lectures de RFI « Ça va, ça va le monde ! » est réalisé en coproduction avec le Festival d’Avignon et la compagnie [e]utopia, avec le soutien de la SACD, Wallonie-Bruxelles International, l’Institut français, et les Instituts français en Haïti, du Mali, et de Kinshasa (RDC). Ce cycle de six lectures est coordonné par Pascal Paradou.

