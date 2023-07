Japon: le nouveau film, et probablement le dernier, de Hayao Miyazaki, ravit le grand public

REPORTAGE

Au Japon, depuis ce vendredi 14 juillet, les salles de cinéma qui projettent Et vous, comment vivrez-vous ?, le dernier film de Hayao Miyazaki, ne désemplissent pas. On doit à Miyazaki, du Studio Ghibli, des œuvres cultes comme Le voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro ou Le château ambulant. Son précédent film d'animation remontait à 2013. Le réalisateur est âgé aujourd'hui de 82 ans. Il pourrait donc s'agir de sa toute dernière création. Ce qui contribue à l'engouement du grand public.

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Ces Tokyoïtes se sont précipités dans les salles pour voir Et vous, comment vivrez-vous ?, et ils ne le regrettent pas.

« Ma fille a insisté pour que je prenne congé vendredi afin qu'on aille voir ce film dès le jour de sa sortie. Je suis débordée de travail, donc ça ne m'arrangeait pas. Mais, on a passé un moment si merveilleux ensemble que je l'ai remerciée pour ce beau cadeau », raconte une spectatrice.

« Dix ans d'attente, aucune bande-annonce, pas la moindre image diffusée avant la sortie : mes amis et moi, on était super-excités... et on a été comblés », commente un homme en sortant de la séance. « C'est sublime. Miyazaki au sommet de son art. L'apothéose », s'extasie un autre.

« Un film passionnant mais aussi très dense »

« J'ai adoré... même si, par moments, ce film est poignant jusqu'à l'insoutenable », témoigne une femme venue voir le film. « Je compte le revoir une ou deux fois parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris. C'est un film passionnant mais très dense aussi », explique une autre.

« Dense » : ce n'est pas l'avis de plusieurs influenceurs de l'ultra-droite nationaliste qui, sur YouTube, raillent « un énième prêchi-prêcha écolo-pacifiste ».

« カヘ カヘ カヘ »(kahé-kahé-kahé) répondent, plus légèrement, les fans de Miyazaki. Cette onomatopée renvoie au cri du héron – un tel oiseau jouant un rôle majeur dans le film. Et, au Japon, c'est l'expression la plus utilisée sur les réseaux sociaux depuis vendredi.

