Maryam Eghbal, ses mémoires d'Iran: «J’ai écrit cet ouvrage pour rétablir la vérité sur mon père»

Fin mai, l’Iranienne de 77 ans Maryam Eghbal publie, avec l’aide de l’enseignante Sarah Sasson, ses mémoires intitulées Le jardin de lumière. Un ouvrage intime qui retrace la vie de celle qui fut l’épouse du neveu du Shah d’Iran et la fille d’un de ses bras droits. D’une enfance baignée dans la royauté iranienne, jusqu’à sa fuite après la révolution de 1979, en passant par l’assassinat tragique de son mari la même année, Maryam Eghbal raconte le déclin de la dynastie Pahlavi et rétablit la vérité sur son passé.

RFI : Comment avez-vous décidé d’écrire vos mémoires ? Pourquoi maintenant ?

Maryam Eghbal : Pour une raison assez simple : je voulais rendre justice à mon père, Manoutchehr Eghbal, qui était Premier ministre sous le régime du Shah. Récemment, deux livres sont parus sur lui en Iran, avec l'aval de la République islamique. En les lisant, je me suis rendu compte que je ne reconnaissais pas l’homme qu’ils dépeignaient. Ce n’était pas mon père. Il y avait aussi beaucoup de fautes factuelles sur notre famille. J’ai voulu arranger ça et donner un portrait de mon père beaucoup plus juste. C’était mon devoir, une obligation de réagir, et j’ai l’impression d’avoir accompli ma mission.

Le travail de mémoire pour retracer votre parcours a-t-il été compliqué ? Était-ce libérateur, ou bien douloureux, de ressasser tous ces souvenirs, les bons comme les plus sombres ?

J’ai tout gardé en tête, depuis mon enfance. J'étais tellement remontée et énervée de voir ces deux livres relater des fausses informations, qu'au contraire, quand il a fallu tout raconter à Sarah Sasson, tout est sorti de mon cœur, sans filtre. Je voulais que le monde connaisse la vérité, surtout en Iran. Je prévois aussi de publier le livre en anglais pour que plus de monde puisse se le procurer. C’était très libérateur de faire savoir ce qu’il s’est passé, avec mon propre regard sur les moments de ma vie : de mon enfance choyée, à ma vie d’adulte secouée.

Plusieurs photographies rythment votre récit au fil des pages. Pourquoi était-ce important d’ajouter ces images ? Les aviez-vous toutes conservées ?

Oui, je les avais toutes gardées depuis longtemps. À la mort de la gouvernante de Chahriar, mon deuxième mari et le neveu du Shah, j’ai récupéré le paquet de photos qu’elle détenait. Parler avec des photos, ce n’est pas pareil, ça sert aussi de preuve. Dans mon livre, je voulais ajouter du concret, pour que l'on voit exactement de qui je parle, ce que je décris. Ça a remonté plein de souvenirs. Le choix de l’image de couverture, où l'on voit Chahriar et moi à 5 ans, un large sourire aux lèvres à la plage, a été évident : il a été mon ami d’enfance, puis mon mari, puis le père de mes enfants. Ça a été la personne la plus importante dans ma vie. Et j’aimais l'innocence qui se dégageait de cette photo.

Maryam Eghbal et Chahriar Chafiq, son mari, lors du couronnement de la reine Farah, en 1967. © Editions Atlande

En 1979, votre mari Chahriar est assassiné sur ordre de la République islamique, alors qu’il rentre chez lui à Paris. Une fois que vous avez appris la nouvelle, qu’avez-vous fait ? Y a-t-il un moment, même des années plus tard, où vous avez porté plainte, demandé justice ?

Non. Que pouvais-je faire, de toute manière ? Mon mari entendait lutter contre le régime de la République islamique, et dès que le régime l’a appris, il l’a éliminé. J’avais trop peur des répercussions pour demander justice. Je ne voulais pas attirer trop d’attention sur moi et mes deux fils, je craignais qu’on les kidnappe. À quoi cela sert-il, puisqu'il n’y a pas de justice là-bas ? Je me suis mise à l’écart de toutes les procédures engagées, car je savais que ça ne servirait pas. La preuve : l’enquête qui a été ouverte à Paris à la suite de son assassinat n’a abouti à rien [En 1988, un non-lieu a été rendu par le magistrat instructeur à Paris, en raison de l'absence d'identification de l'auteur des coups de feu mortels, NDLR]. Ce manque de réponse ne m’a pas manqué.

En fuyant l’Iran avec votre mari pour la Californie en 1979, aviez-vous compris que c’était la fin d’une époque, et qu’il fallait mieux tourner la page ? N’était-ce pas aussi, comme vous l’écrivez plus loin, le début de votre émancipation ?

Exactement. Je devais continuer ma vie, aller de l’avant, mettre le passé derrière moi et rester productive. Chahriar, lui, a eu beaucoup plus de mal au début. Mais moi, j’étais très contente de m’adapter à un nouveau mode de vie. Comme je l’explique dans le livre, nous avions longtemps habité dans le golfe Persique, au sud de l’Iran. Mon mari était très occupé avec son travail dans la marine nationale, mais pour moi, c’était une vie dure, ennuyante. Je n’avais pas grand-chose à faire… J’étais donc contente de partir, même si c’était par la fuite. J’avais l’espoir de vivre une autre vie, de faire face à l’inconnu. Et une fois installée en Californie, j’étais aux anges. Un champ des possibles s’ouvrait à moi.

Article paru dans «Paris Match» sur la mort de Chahriar, le 21 décembre 1979 à Paris. © Editions Atlande

Comme vous le racontez dans vos mémoires, à votre arrivée en Californie, vous avez dû cacher qui vous étiez réellement. Vous avez changé d’identité pour un passeport marocain. Et après le décès de Chahriar, vous sembliez vivre dans la paranoïa d’être retrouvée par le régime islamique. Comment avez-vous traversé cette période ?

Ce qui a permis de combattre cette paranoïa, c'est grâce à une bonne amie d’enfance, Vida, qui m’a introduit à la foi bahaïe et m'a sauvée. Elle m’a montré que certaines choses ne sont pas importantes, qu’il faut continuer à vivre et se raccrocher au positif. C’est la foi bahaïe qui a adouci mon chagrin, m’a fait surmonter cette période de danger, et m’a aidée à surpasser mes craintes.

Quand avez-vous commencé à raconter qui vous êtes ? Était-ce facile d’assumer cette partie de votre identité, et votre place dans l’histoire de l’Iran ?

Quand mes deux fils étaient à l’école, je devais faire très attention à ce que personne ne sache que nous étions Iraniens, et encore moins notre lien avec la royauté. Je gardais tout ça très privé. Puis j'ai épousé un Iranien bahaï, en 1989, et j’ai assumé le fait d’être Iranienne, moi aussi. J’ai eu un nouveau nom de famille, donc je me suis dit que personne ne soupçonnerait qui je suis réellement. Les nouvelles personnes que je rencontrais ne savaient rien de mon passé. Même aujourd’hui, certains découvrent encore qui je suis et mes liens avec la monarchie iranienne. Pour les Américains d’ici, ce sera une révélation quand le livre sortira en anglais. Les Iraniens que je connais finissent par apprendre mon histoire. J'ai toujours eu peur de donner l’impression de me vanter, ou que leur regard sur moi change, qu’ils se sentent impressionnés.

Quel regard portez-vous sur le soulèvement national actuel mené par le peuple iranien contre le régime islamique ? Cela vous donne-t-il espoir pour le futur de votre pays ?

J’ai toujours espoir. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce régime assassine son peuple. Quand j’ai vu la contestation en Iran après la mort de Mahsa Amini, je me suis dit : « enfin, ça bouge ». Le peuple se dresse contre ce régime meurtrier. Il y a eu des réactions fantastiques dans beaucoup d'autres pays de la part de la diaspora iranienne. Pour moi, l’Iran sera toujours le pays de mon enfance, d’un temps passé et révolu, et avant tout synonyme d’un sentiment de nostalgie.

