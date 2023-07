Mort de l'artiste Jane Birkin à l’âge de 76 ans

La chanteuse et comédienne Jane Birkin est morte à l'âge de 76 ans ce dimanche 16 juillet.

Britannique naturalisée française, Jane Birkin a été retrouvée sans vie à son domicile parisien ce dimanche, selon Le Parisien. Elle avait souffert ces dernières années de problèmes cardiaques et avait récemment dû annuler une série de concerts. Elle était apparue affaiblie lors de la dernière cérémonie des César en février, aux côtés de sa fille Charlotte et de sa petite-fille Alice.

Née en 1946 à Londres, en Angleterre, d'un père commandant dans la Royal Navy et d'une mère actrice, Judy Campbell, la jeune Jane Birkin se passionne très tôt pour la comédie.

Après des débuts au cinéma en Grande-Bretagne dans les années 1960, Jane Birkin s'est installée en France où elle a notamment formé dans les années 1970 un couple à la renommée artistique et populaire avec Serge Gainsbourg.

Sur le tournage du film Slogan en 1969, elle rencontre ainsi Serge Gainsbourg et tous deux entament très vite une relation qui durera près de 12 ans. Cette même année, le couple publie la chanson Je t'aime... moin non plus, initialement composée par Serge Gainsbourg pour Brigitte Bardot, dont les paroles sexuellement explicites et les soupirs de Jane Birkin provoqueront le scandale. La chanson est interdite par la BBC et condamnée par le Vatican.

Candeur, audace, taille de brindille, délicieuses fautes d'accent, Jane Birkin restera l'Anglaise préférée des Français, indissociable de Serge Gainsbourg dont elle fut la muse et l'ambassadrice.

« Quand je vois les Français écouter des chansons vieilles de quarante ans, je sais qu'elles font partie de leur histoire. Mais eux aussi font partie de la mienne », avait résumé l'artiste à la parution en 2018 de son journal intime Munkey diaries.

Silhouette androgyne et moue de femme-enfant, incarnation du bohème-chic, cette icône a mené une belle carrière d'actrice et de chanteuse, inspirant également les créateurs de mode.

Longtemps après le décès de Serge Gainsbourg en 1991, et en dépit d'épreuves comme la disparition de sa fille Kate, en 2013, puis une longue leucémie à guérir, elle a toujours chanté l'œuvre de celui avec lequel elle forma un couple mythique.

Jane Birkin était officier de l'Ordre de l'Empire britannique et, en France, commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Mais elle a refusé la Légion d'honneur en 1989, estimant que « seuls des héros » devaient la recevoir.

Les circonstances de la mort de Jane Birkin n'ont pas été précisées.

Jane Birkin et Serge Gainsbourg, en 1969. © AFP/UPI

