L’actrice et aide-soignante Aïssatou Diallo Sagna en un mot, un geste et un silence

Aïssatou Diallo Sagna a grandi en Seine-et-Marne et travaille jusqu’à aujourd’hui comme aide-soignante à Paris. Devenue actrice par le hasard d’un casting en milieu hospitalier, elle reçoit en 2022, à 38 ans, en tant que première comédienne non professionnelle, le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Un an après avoir été découverte par la réalisatrice Catherine Corsini pour interpréter une infirmière dans « La fracture », un film poignant sur la crise sociale en France, l’actrice d’origine guinéenne est fière d’incarner, dans Le retour, une assistante sociale en quête d’identité dans une France qui a du mal à assumer sa diversité.

02:18 Aide-soignante dans la vie, Aïssatou Diallo Sagna est actrice dans « Le retour », un film de Catherine Corsini. © Siegfried Forster / RFI

Texte par : Siegfried Forster Suivre