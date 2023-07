L’aller et «Le retour» de Catherine Corsini et d’Aïssatou Diallo Sagna en Corse

Entretien

« Le retour » raconte l’histoire de Khédidja, assistante sociale, mère célibataire de deux filles et héritière d’une histoire cachée. Le temps d’un été, une famille l’invite à s’occuper de leurs enfants dans une grande maison en Corse. Quinze ans après avoir quitté l’île dans des circonstances tragiques, elle y retourne avec ses filles, Jessica et Farah, mais le repos estival espéré se transforme en une quête d'identité qui bouleverse profondément la famille. La réalisatrice Catherine Corsini marque avec ce film aussi son retour personnel en Corse, et l’aide-soignante Aïssatou Diallo Sagna son retour au cinéma.

Publicité Lire la suite

RFI : Aïssatou Diallo Sagna, pour La fracture, vous avez reçu en 2022 pour votre première apparition au cinéma le César de la meilleure actrice dans un deuxième rôle, mais vous continuez à travailler à l’hôpital. Qui êtes-vous aujourd’hui ?

Aïssatou Diallo Sagna : Je suis une maman de trois enfants. Je suis une aide-soignante. Je suis une comédienne depuis peu.

RFI : Chaque « retour » présuppose un « aller ». Quel était votre aller pour arriver à Le retour ?

Catherine Corsini : Mon aller, c'était quelque chose qui manquait à ma vie, un ressenti, quelque chose qui était coupé en moi, une partie d'une histoire de ma vie où il y avait un manque, une espèce de part manquante. Et cette part manquante, c'était vraiment l'histoire de mon père, l'histoire de la Corse, de là d'où je venais, mon héritage profond, mes racines. J’ai l'impression que j'ai de racines nulle part, que je ne suis bien nulle part. Peut-être à Paris, parce que c'est une ville que j'ai choisi à un moment d'habiter et c'est moi qui ai inventé cet endroit pour moi. Mais ma mère m'a élevé du côté de mes grands-parents corréziens, du centre de la France, et elle m'a écarté complètement de ma famille corse.

Quelle est la chose la plus importante pour vous dans Le retour ?

Aïssatou Diallo Sagna : C'est l'histoire d'une famille. Ce sont les relations intrafamiliales, des combats de femmes. C'est aussi une question d'identité. Ce sont plein de choses en même temps. Et puis il y a aussi cette histoire de représentation. Je suis fière d’avoir le premier rôle, de pouvoir porter ce film avec mes magnifiques « filles » sans que ce soit le sujet du film.

02:18 Aide-soignante dans la vie, Aïssatou Diallo Sagna est actrice dans « Le retour », un film de Catherine Corsini. © Siegfried Forster / RFI

Comment a été déclenchée chez vous l’envie d’un retour ?

Catherine Corsini : J'ai eu le sentiment d'un écartèlement et surtout de me sentir oppressée dans cette famille corrézienne. Comme s'il y avait une opposition, une guerre de tranchées entre ces deux endroits. J'ai eu un besoin, vers mes quinze ans, déjà avec beaucoup d'émotion, et puis plus tard, à 30 ans. J’ai mis quand même 30 années de ma vie pour vraiment revenir en Corse et appréhender cet endroit. Pendant longtemps, je me disais : « mais je ne suis pas corse. Mon nom est corse, mais je ne suis pas corse ». Il a fallu longtemps pour que je réussisse à me dire qu'il y avait quelque chose de possible avec la Corse. Qu'il y avait quelque chose qui m'appartenait et qu'il y avait un retour possible vers ces racines, vers cette histoire. Ça a été un tournage très émouvant, très éprouvant psychologiquement pour moi, parce que je suis vraiment allée au cœur de la bête. Je suis allée tourner dans la maison où avait vécu mon père quand il était petit, qui ne m'appartient pas. Je n'ai rien, je n'ai aucune terre en Corse. Mais je suis allée dans cet endroit dont je savais qu’il existait toujours et qui appartenait à une autre partie de ma famille. Je suis allée là, comme si j'avais envie de renouer, de chercher, de retrouver quelque chose.

Vous interprétez Khédidja. Cette assistante sociale retourne en Corse avec ses deux filles, 15 ans après son départ de l’île, pour y faire du baby-sitting. Quel est l’enjeu de ce retour pour Khédidja ?

Aïssatou Diallo Sagna : Je dirais que Khédidja est là sans être là. Il y a une partie d'elle qui s'est clairement éteinte, qu'elle a clairement oubliée, négligée. En fait, elle n’est plus qu’une mère, elle n’est plus femme. Jusqu'à ce fameux voyage, ce fameux « retour » où elle se redécouvre en tant que mère, où elle peut enfin avoir la parole qui se libère, où elle peut enfin s'adresser à ses filles, surtout à sa fille aînée. La parole se libère.

Pourquoi Le retour est-il un film indispensable pour notre l'époque actuelle ?

Catherine Corsini : Pour moi, il était, à un moment de ma vie, indispensable de le faire. Après, avec ma jeune scénariste, c’est aussi un film où on voulait raconter la jeunesse d'aujourd'hui. On voulait raconter une famille qui a l'air soudée autour de cette mère très protectrice. Mais, en protégeant ses enfants, elle leur ment, elle ne leur dit pas toute la vérité, leur cache des choses. Ce qui fait que ses filles sont très opposées. Elles sont complètement différentes l'une de l'autre. Et j'avais envie de montrer aussi à cette jeunesse d’aujourd’hui que, pour se constituer, se comprendre, s'aimer, se connaître et connaître son histoire, il faut arriver à transmettre son histoire avec tous les secrets, toutes les choses indicibles, tous les mystères, toutes les zones d'ombre pour ne pas encombrer les enfants, pour ne pas les faire fantasmer, pour ne pas leur faire découvrir des choses plus tard, pour ne pas les blesser.

Jessica fait un chemin énorme puisqu'elle est à la recherche de ses racines. Mais elle fait aussi le chemin du retour. Pendant le film, elle fait un aller et un retour.

« Le retour », un film réalisé par Catherine Corsini. © Emmylou Mai - Chaz Productions

Dans une scène du film, votre employeur, le propriétaire de la maison, prononce mal votre prénom, Khédidja. Avez-vous déjà vécu ce genre de situation dans votre vie réelle ?

Aïssatou Diallo Sagna : Quand c'est la première fois, ce n'est pas grave. Quand il s’agit d’une personne qu'on emploie depuis plusieurs années, c'est clairement un manque de considération. Cela signifie que cette personne vous n’intéresse pas, que vous ne cherchez pas découvrir l'autre.

Le film évoque des problèmes provoqués par la différence de classe sociale, d’éducation, mais il y a aussi un énorme espace de liberté : la sexualité. Pendant la durée du film se forment des couples « mixtes » concernant la classe sociale, la couleur de peau, l’orientation sexuelle, l’âge. Le chemin vers l’égalité, la liberté, la fraternité et la sororité passe-t-il par la sexualité ?

Catherine Corsini : La sexualité est quand même quelque chose d'important dans la vie. C'est important de pouvoir choisir, de pouvoir assumer ses choix, de pouvoir les faire sans contrainte, en toute liberté… Pas avec l'angoisse de dire qu'on n'a pas le droit de vivre ça ou ça, ce n'est pas bien vu, etc. Moi, je viens d'une génération où vivre son homosexualité était tabou, c’était caché. C’était terrible, nous étions des parias dans les familles, on ne disait rien, on mentait, on s'inventait des maris, des amants, je ne sais pas quoi. Il faut faire très attention si on reste une société quand même permissive et jouisseuse de la vie.

Dans votre film précédent, La fracture, vous avez incarné une infirmière. Dans Le retour, vous êtes assistante-sociale et baby-sitter. Jouer ces rôles très ancrés dans la vie sociale d’un pays, est-ce que cela signifie plus que jouer pour vous ?

Aïssatou Diallo Sagna : C’est d’autant plus important pour moi de pouvoir participer un peu au changement et à l'évolution du cinéma, et au changement qui est en train de se faire. Ce n'est pas nous qui allons révolutionner le cinéma français, mais on y participe. Du coup, c'est quand même très valorisant. Ce sont des sujets sociétaux. Par rapport à La fracture, j’étais très fière de pouvoir apporter mon expertise par rapport au milieu hospitalier, d'apporter une véracité et de montrer aussi nos difficultés quotidiennes sur nos conditions de travail, sur des salaires qui sont misérables, sur le fait qu'on peut parfois être obligé de mettre notre propre vie privée de côté. Tout cela pour s'occuper des gens sans vraiment d’avoir de reconnaissance.

C'est une histoire de femmes. Les pères sont absents, morts ou rêveurs. Votre film, parle-t-il aussi d’une crise de masculinité ?

Catherine Corsini : Avec ma coscénariste Naïla Guiguet, nous avons raconté nos histoires toutes les deux aussi. Elle était plutôt du côté du père rêveur, moi du côté du père absent. Chez moi, ce père absent a construit beaucoup de ma vie. De voir aussi ma mère se débattre seule, il y avait trois filles à la maison. C'étaient des chemins de femme combattante. C'était difficile d'être une femme seule qui élève ses trois enfants. C'est pour ça que dans mes films, il y a toujours ces femmes qui sont à cet endroit-là, de devoir prendre en main leur vie, leur destin. Les hommes ne sont pas absents aujourd'hui. Ils sont fraternels, comme le rôle de Marc-Andria (Cédric Appietto). Ils sont condamnés parfois à des clichés de virilité, comme le jeune Orso (Harold Orsoni). Mais finalement, on découvre que derrière ça, il y a quelqu'un de tendre et de très humain, mais qui est parfois obligé de jouer à l'image qu'on attend de lui en Corse, etc. Mais cette virilité est finalement que du bluff, une grosse protection. Les hommes sont aussi très sensibles. C'est plutôt ça le message du film.

« Le retour », un film réalisé par Catherine Corsini. © Emmylou Mai - Chaz Productions

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne