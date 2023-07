80e Mostra de Venise: les films et les polémiques attendus

La Mostra de Venise, l'un des plus grands festivals de cinéma au monde, vient de dévoiler sa sélection. Le festival, qui se tiendra sur la lagune du 30 août au 9 septembre prochain, affiche comme les années passées de nombreux films de prestige américains. Et la présence de trois cinéastes controversés.

Publicité Lire la suite

La Mostra de Venise déroule, une fois de plus, le tapis rouge aux films hollywoodiens attendus au second semestre : Priscilla de Sofia Coppola, Maestro, de Bradley Cooper, The Killer, de David Fincher, ou encore le biopic très attendu d'Enzo Ferrari signé Michael Mann...

Les majors américaines n'ont donc pas renoncé à présenter ces films de prestige sur le Lido. Même si la venue des stars risque d'être compromise si la grève des scénaristes et des acteurs est toujours d'actualité fin août.

L'autre surprise de cette sélection est la présence de films de réalisateurs controversés, car sous le coup d'accusations d'agressions sexuelles et persona non grata à Hollywood : Luc Besson présentera en compétition Dogman, hors compétition, Woody Allen, 87 ans, et Roman Polanski, 89 ans, viendront projeter leurs nouveaux films, tournés en Europe.

Le choix de ces trois réalisateurs apparaît audacieux et fait déjà polémique sur les réseaux sociaux. De quoi faire parler du Festival international du film de Venise, même si les stars ne sont pas au rendez-vous sur la lagune...

Compétition :

- Comandante d’Edoardo De Angelis

- Bastarden de Nikolaj Arcel

- Dogman de Luc Besson

- La Bête de Bertrand Bonello

- Hors-saison de Stéphane Brizé

- Enea de Pietro Castellitto

- Maestro de Bradley Cooper

- Priscilla de Sofia Coppola

- Finalmente L’Alba de Saverio Costanzo

- Lubo de Giorgio Diritti

- Origin d’Ava DuVernay

- The Killer de David Fincher

- Memory de Michel Franco

- Moi, capitaine de Matteo Garrone

- Evil Does Not Exist de Ryûsuke Hamaguchi

- The Green Border d’Agnieszka Holland

- Die Theorie Von Allem de Timm Kröger

- Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos

- El Conde de Pablo Larrain

- Ferrari de Michael Mann

- Adagio de Stefano Sollima

- Woman of de Małgorzata Szumowska et Michał Englert

- Holly de Fien Troch

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne