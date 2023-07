Un bilan très positif pour le Festival d’Avignon 2023

Le 77e Festival d'Avignon, l'une des plus grandes manifestations théâtrales au monde, vient de clore sa programmation In alors que la grosse machine du Off, avec ses 1 492 spectacles, se poursuit jusqu'à samedi. Cette année, c'était aussi la première édition du nouveau directeur Tiago Rodrigues, le comédien et metteur en scène portugais.

Le Palais des papes, haut lieu du 77e Festival d’Avignon qui a eu lieu entre le 5 et le 25 juillet. Le Festival Off se termine le 29 juillet 2023. © Siegfried Forster / RFI

Texte par : Muriel Maalouf

Le bilan pour le Festival d'Avignon est plus que positif avec une fréquentation de 94% pour les spectacles avec une entrée payante. La programmation était marquée par la présence des femmes : elles ont porté plus de la moitié des projets. Tiago Rodrigues a surtout réussi à imprimer sa patte au festival dès sa première édition. Les préoccupations politiques en matière de minorités ou les questions écologiques bien de notre temps ont traversé les pièces. Julie Deliquet a convié dès l'ouverture les laissés pour compte dans la Cour d'honneur du Palais des papes. Bintou Dembélé a détourné l'opéra Les Indes Galantes de Rameau qui célèbre les colonies et l'a nourri de danse hip hop. Patricia Alliot a invité les migrants sur une scène transformée en agora. Rebecca Chaillon a rendu hommage à la femme noire dans une pièce coup de poing. Et parce qu'Avignon c'est aussi des créations hors normes on a pu, dans Paysages partagés, sillonner pendant sept heures bosquets, vignobles et plateaux face à l'horizon pour interroger notre rapport à la terre. Une édition qui nous ramène à des questions essentielles, loin d'une forme spectaculaire. Un théâtre reposant sur le talent des acteurs et tournant le dos à la vidéo et d'autres technologies. ► Tous nos articles, éditions et émissions du 77e Festival d'Avignon