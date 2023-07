Les 50 ans du CAPC, pionnier de l'art contemporain en France

Entretien

Créé en 1973, quatre ans avant le Centre Pompidou à Paris, le CAPC, le Musée d’art contemporain de Bordeaux, est lié à de très grands noms comme Richard Serra, Annette Messager, Daniel Buren… et revendique d’être le plus ancien parmi les grands centres d’art contemporain en France. Entretien avec la directrice Sandra Patron sur le rôle pionnier de l’institution, l’invitation faite à une artiste d’origine tanzanienne en lien avec l’histoire mouvementée du lieu, entre colonialisme, création, collection diversifiée et engagement pour le climat.

Pour les 50 ans du Centre d’arts plastiques contemporains (CAPC), devenu en 1984 le Musée d’art contemporain de Bordeaux, pourquoi était-ce si évident d'inviter l’artiste canadienne d’origine tanzanienne Kapwani Kiwanga ?

Sandra Patron : C'est une institution très particulière puisqu'elle est abritée dans un bâtiment de 1824 qui était un entrepôt des denrées coloniales. Dès le départ, mon désir était d'inviter une artiste en capacité de convoquer cette histoire qui est aussi l'histoire de la ville et la raison pour laquelle Bordeaux a construit sa richesse liée à l'époque coloniale, liée au fleuve. En 1973, c'est la première institution d'art contemporain qui va naître en France. J'avais vraiment envie d'inviter une artiste en capacité de convoquer toutes ces histoires. Je connaissais le travail de Kapwani Kiwanga. C’est un travail très beau, à la fois visuellement très impactant et abstrait qui s'inscrit dans de vastes espaces. En même temps, il y a toujours la question de la forme, de la matérialité, liée à des histoires, à des histoires souvent un peu oubliées ou mises sous le tapis. Donc, Kapwani Kiwanga me paraissait l'artiste idéale pour fêter ces 50 ans.

Kapwani Kiwanga, artiste plasticienne canadienne d'origine tanzanienne, en un mot, un geste et un silence.

Retenue, qu’est-ce que le titre de l'installation monumentale de Kapwani Kiwanga évoque pour vous ?

C'est un titre qu'on peut comprendre de diverses manières. D'abord, c'est la retenue d'eau. La pratique de Kapwani Kiwanga se nourrit de recherches qu'elle fait sur des lieux, sur des contextes. Au fil de nos recherches, nous avons découvert que la ville de Bordeaux, comme c'est une ville marécageuse, a été construite sur pilotis et qu'en dessous du CAPC, il y a un « deuxième » CAPC, avec le même système d'arches. Et quand il y a des marées ou des inondations, l'eau pénètre par les fondations, mais n’inonde pas la totalité du bâtiment. De manière métaphorique, cette idée qu'il y a toujours des fondations souterraines que l'on ne connaît pas, mais qui permettent aux institutions d'exister et de ne pas péricliter, pour Kapwani, cela a vraiment été un déclencheur de son imaginaire. Retenue, c'est donc aussi la retenue des histoires. Ces moments de notre histoire collective qu'on a du mal à regarder en face, qu'on a du mal à assumer. Kapwani a une manière très douce, très accueillante de parler de ces histoires sans être littérale, mais en nous accueillant. Je crois que c'est ce qu'est cette installation. Ce qu'elle produit sur le corps, c'est finalement une déambulation, un moment de pause où on est bercé par le bruit de l'eau. Une de ses décisions a été de faire des fontaines, de percer le sol de la nef, pour que l'eau « revienne » à ses fondations, revienne fertiliser – peut-être avec de nouvelles histoires, avec un imaginaire plus accueillant – notre passé.

Il y a 50 ans, aurait-on pu imaginer de faire ici une exposition évoquant le passé colonial de Bordeaux ?

Évidemment que non. Le fait que Bordeaux revisite son passé colonial est relativement récent. Cela a moins d'une dizaine d'années. Il y a aujourd'hui tout un travail de recherche fait par des universitaires et nous, en tant qu'institution artistique, nous apportons notre pierre à ce débat et à ces grandes questions. Mais à l’époque, cela aurait été totalement impossible. D'ailleurs, la première artiste qui a parlé du passé colonial du lieu, c'était en 2019 l'artiste anglaise Lubaina Himid [en 2017, l’artiste britannique est devenue la première personne de couleur à recevoir le prestigieux prix Turner. Himid est née en 1954 à Zanzibar, en Tanzanie, d’un père comorien et d’une mère anglaise. Elle est installée depuis sa toute petite enfance au Royaume-Uni, NDLR].

Richard Serra, « Threats of Hell », Capc Musée d’art contemporain, 29 juin 1990 -16 mars 1991. © Photo Frédéric Delpech

De très grands noms de l’art contemporain sont associés à ce lieu : Richard Serra, Annette Messager, Daniel Buren… À quel moment le centre d’art contemporain de Bordeaux a-t-il gagné cette aura internationale ?

Il faut se rappeler que, quand ces artistes majeurs investissent le CAPC, ils sont presque encore des artistes en devenir. Notamment Richard Long ou Richard Serra étaient à l’époque des artistes très peu connus en France. Donc, cette institution a produit de l'histoire de l'art des cinquante dernières années et elle a permis aussi de donner des contextes d'une incroyable liberté aux artistes. Daniel Buren, la première fois qu'on l'a invité, il est intervenu sur la totalité du bâtiment, c'est-à-dire plus de 7 000 mètres carrés de salle d'exposition : la nef, bien sûr, mais il avait vraiment une totale liberté sur tout le bâtiment. Cela a créé un modèle. Nicolas Bourriaud, qui est venu faire en 1996 dans la grande nef du CAPC une exposition importante Traffic, va ouvrir en 2002, à Paris, le Palais de Tokyo en tant que site de création contemporaine. En 2007, Monumenta va se créer [dans la nef du Grand Palais à Paris, NDLR]. Le CAPC a été une de ces institutions en France qui a pensé aussi des modèles, de nouveaux rapports à l'exposition, des rapports à l'immersion et à l'installation.

Au CAPC, le passé colonial n’est évoqué que depuis très peu de temps. Est-ce que des artistes afro ou africains américains ont joué un rôle dans l’histoire du centre d’art contemporain de Bordeaux ?

À ma connaissance, il n'y a pas eu d'artistes afro-américains qui ont fait des projets importants dans la nef. En tout cas, au-delà de la question des artistes afro-américains, ce qui me semble important, c'est comment nous-mêmes nous réglons en Europe notre rapport à l'époque coloniale. Évidemment, l'art américain a une importance considérable ces cinquante dernières années. Mais la question afro-américaine est une question résolument américaine et je crois qu'il est temps pour nous de convoquer cette histoire à l'endroit où nous sommes, l’histoire d’un pays colonial.

Annette Messager, « dépendanceindépendance », Capc Musée d’art contemporain, 28 juin - 29 septembre 1996. © Photo Frédéric Delpech

Le CAPC dispose d’une collection de 1 900 pièces, signées par plus de 340 artistes. Combien d’œuvres d'artistes afro ou afro-américains s’y trouvent ?

C'est un constat que j'ai fait quand je suis arrivée : la collection est à 87 % masculine et à 90 % européenne et nord-américaine. En 2019, quand j’arrive à la direction, la question est comment faire ? Sachant qu'on n'a évidemment pas des budgets d'acquisition qui nous permettent de rétablir l'équilibre des choses. Donc, je me suis retournée auprès du Centre national des arts plastiques (CNAP) qui gère une collection créée à la suite de la Révolution française. J'ai fait un « dépôt long », c'est-à-dire j'ai fait déposer plus de 100 œuvres du CNAP en me focalisant sur des artistes femmes et des artistes extra européens. Et nous avons monté un cycle d'expositions où le CAPC établit un dialogue entre ces œuvres absolument magnifiques de notre collection, mais en dialogue avec des artistes brésiliens, africains ou asiatiques…

En tant que centre d’art contemporain, le CAPC est aussi un créateur d'imaginaires du futur. De nos jours, on parle beaucoup de la crise écologique et climatique. De quelle façon se reflète aujourd’hui cette prise de conscience dans les œuvres exposées au CAPC ?

Aujourd’hui, beaucoup d'artistes réfléchissent à ces questions dans le contenu de leur travail. Il reste encore toute une réflexion à avoir sur les matériaux utilisés. Sont-ils réutilisables ? Ou quand on fait une exposition dans la nef, les œuvres, que deviennent-elles ? Comment peuvent-elles trouver une seconde vie ? On est vraiment au tout début d'un champ de réflexion pour nous, en tant qu'institution, mais également pour les artistes. Très longtemps, les artistes ont travaillé avec des matériaux qui sont soit toxiques, soit qu’ils demandent beaucoup d'eau, par exemple pour ce qui concerne le travail sur le métal. Nous sommes au début d'une sorte de révolution « matériologique » des œuvres.

En ce moment, nous présentons aussi une exposition qui s'appelle Antéfutur. Elle réfléchit justement à notre futur et essaie de déjouer les scénarios apocalyptiques liés au futur. Avec une jeune génération d'artistes, des digital natives, nés avec le téléphone portable et les nouvelles technologies, mais aussi très intéressés par les processus artisanaux. Cette génération va mêler dans les œuvres des processus et des matériaux liés à la terre, avec de nouvelles technologies, pour nous faire réfléchir à ce que pourrait être un futur désirable et non pas un futur de la catastrophe.

Sandra Patron, directrice du CAPC, Musée d’art contemporain de Bordeaux. © Siegfried Forster / RFI

