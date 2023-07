La librairie «Calypso», une fenêtre sur le vaste monde caribéen et ultramarin

Librairies du monde

Dans le 14e arrondissement de Paris, un endroit unique en son genre a pris place. La librairie Calypso a fait peau neuve dans son nouvel écrin dédié aux cultures et aux auteurs des Caraïbes et des Outre-mer. Cosmopolite, métissée, elle est un lieu de rendez-vous d’héritages multiples. Plongée dans un espace aux racines venues des quatre coins du monde.

Le temps presse pour Valérie. Son programme est chargé en ce samedi matin. Mais impossible pour elle de manquer son détour par la nouvelle librairie Calypso, où un nouveau livre l’attend. En récupérant sa commande, la lectrice confie avoir « cherché pendant des années » une librairie comme celle-ci à Paris. « Cela m’arrange qu’elle se soit rapprochée du 14e arrondissement », souffle Valérie en souriant à Agnès Cornélie, la maîtresse des lieux.

En août 2020, après des années à mûrir son projet, cette ancienne enseignante en lettres classiques ouvre, avenue Parmentier, une librairie spécialisée dans la littérature des Caraïbes et des Outre-mer. Et au printemps 2023, elle déménage pour un local plus grand, plus accessible, rue Gassendi. Un changement qu’elle ne regrette pas, deux mois et demi après sa réouverture : « Je suis contente, les clients n’hésitent pas à venir de loin. »

L’atmosphère de la nouvelle librairie Calypso est très atypique. Dans l’air, un parfum d’hibiscus se mêle à de douces notes de jazz. Au sous-sol, Agnès Cornélie a aménagé un salon de thé qui peut accueillir des clubs de lecture et des rencontres. Quant au rez-de-chaussée, sur 45m² parmi les livres, moult accessoires apportent une touche exotique : des affiches, des photos, des tasses décorées, des jeux, un chapeau multicolore…

Sur le pan de mur, s’étend une carte revisitée des Caraïbes et des Outre-mer. La librairie Calypso promet de multiples destinations. « Je vous emmène partout dans le monde ! Dans l’océan Atlantique avec la Guadeloupe et la Martinique, dans l’océan Indien avec Mayotte et La Réunion, dans l’océan Pacifique avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, dans le grand froid avec Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les terres australes… », égrène Agnès Cornélie. Sans oublier le reste de la région caribéenne avec le Venezuela, la Jamaïque, Porto-Rico, le Panama et bien d’autres terres de littérature.

Agnès Cornélie présente le «Dictionnaire des Caraïbes - Un itinéraire poétique», de l'autrice Caroline Bourgine. © Nicolas Bamba/RFI

Un monde aussi riche que méconnu à « représenter »

Venue de Guadeloupe, Agnès Cornélie avait le sentiment « qu'on ne montrait pas assez les gens d'outre-mer dans les librairies ». « Il y avait toujours les auteurs classiques que l'on connaît, comme Aimé Césaire ou Maryse Condé. Mais il y a beaucoup d'autres choses et d'autres auteurs », insiste-t-elle. C’est de ce constat qu’est née sa volonté d’ouvrir une libraire spécialisée. Un endroit où elle pourrait aussi tordre le cou aux « clichés » et à l’image « cartes postales » encore trop associés aux Caraïbes et au monde ultramarin.

Le projet a nécessité beaucoup de travail avant de voir le jour. La femme de lettres a persévéré, malgré une année 2020 mouvementée. Et encouragée par une campagne de financement participatif réussie, la librairie Calypso a pu ouvrir. Agnès Cornélie tenait à « représenter toutes régions », et pas seulement sa Guadeloupe natale. Quant au nom de la librairie, il est « venu de lui-même » : « Le calypso est une musique de Trinidad-et-Tobago. Ça résonne pour les personnes caribéennes. Et c’est aussi un joli prénom. »

La librairie Calypso compte quelque 1500 références consacrant les auteurs et autrices des Outre-Mer et du monde caribéen. © Nicolas Bamba/RFI

Dans ce temple des Caraïbes et des Outre-mer, la patronne compte pas moins de 1 500 références, ainsi que des CD, des DVD, des jeux… Il y a « de la fiction, des documentaires, des beaux livres, des livres pour enfants, des pièces de théâtre, des poèmes, des essais… », énumère-t-elle. Une multitude d’ouvrages produits par des auteurs et autrices d’héritage caribéen et ultramarin. Agnès Cornélie a des livres en français et en créole – « chaque région a son créole », rappelle-t-elle – mais pas encore en anglais ou en espagnol.

Ce samedi-là, l’association Influence Outre-mer, réseau consacré à développer l’excellence ultramarine, a choisi de s’installer pour la première fois dans la librairie Calypso pour son atelier de clôture de l’année. Laura Gai, la vice-présidente de l’association, est ravie. « On a choisi ce lieu pour permettre à nos membres de le découvrir », confie-t-elle, comblée par la « beauté de la librairie » et son « accueil chaleureux ». Durant l’atelier littéraire, les convives ont abordé le livre de Corinne Mencé-Caster, Le Talisman de la présidente, qui traite de la corruption du temps où l’autrice présidait l’université des Antilles et de la Guyane.

Les membres de l'association Influence Outre-mer ont tenu un atelier de lecture au sein de la librairie Calypso, le 1er juillet 2023. © Nicolas Bamba/RFI

Des héritages à transmettre

La clientèle d’Agnès Cornélie se veut très diverse. « Cosmopolite comme les Caraïbes et les Outre-mer ; c’est une librairie pour tout le monde », remarque-t-elle en riant. Et notamment pour les étudiants, car « les auteurs caribéens sont très étudiés aux États-Unis ». Ainsi,Calypso voit souvent passer des étudiants américains, de passage à Paris et à la recherche de livres pour leur thèse ou leur mémoire. « Je vois aussi des étudiants venus d’ailleurs, de République tchèque, du Japon… Les Caraïbes sont étudiés dans le monde pour leur côté unique et leurs origines multiples », ajoute la libraire.

Elle-même est en perpétuelle découverte, « toujours émerveillée, même émue parfois » en découvrant de nouveaux ouvrages. Récemment, Agnès Cornélie a été marquée par Tisser, de l’écrivain malgache Raharimanana. « Nous sommes passés par tant de choses sur le plan historique », glisse-t-elle, le regard tourné vers un coin de son commerce où elle a aménagé une exposition en hommage à Marie-Antoinette Duclaire. Cette journaliste haïtienne, farouche militante féministe, fut assassinée en 2021, à l’âge de 33 ans. « Son héritage, tel un précieux legs, perdurera à jamais », clame sa biographie affichée dans la librairie Calypso.

Dans la librairie Calypso, a été aménagé une exposition rendant hommage à la journaliste haïtienne Marie Antoinette Duclaire, assassinée en 2021 à l'âge de 33 ans. © Nicolas Bamba/RFI

Au milieu des étagères, une jeune femme déambule, son regard attentif s’attardant sur certains rayons bien particuliers. C’est la première fois que Sabrina met les pieds dans la nouvelle librairie. Et elle prend le temps d’apprécier sa visite. « C’est classe, c’est beau, c’est grand », commente la cliente aux origines de Guadeloupe et de Guyane. Chez Calypso, elle vient de trouver exactement ce qu’elle recherche : un livre sur l’histoire de la Guyane. Un bien précieux qui va combler un manque chez elle.

« Je suis venue compléter mon histoire. En ce moment, je suis en quête de retour aux sources. C’est l’endroit idéal pour commencer ou continuer cette quête », explique Sabrina. Ravie de son achat, elle l’assure : « Je reviens dès le mois prochain. » Un rendez-vous pris pour poursuivre son chemin personnel ? Ou peut-être pour découvrir d’autres trésors des Caraïbes et des Outre-mer ? Qu’importe, tout cela est possible dans la librairie Calypso.

Librairie Calypso, 32 rue Gassendi, 75014 Paris

