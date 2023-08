Culture africaine: les rendez-vous en août 2023

À Kinshasa, Lucerne, Görne, Hammamet, Lausanne, Paris, Francfort, Le Cap, Abidjan, Bruxelles, Grenoble, en salle ou en plein air, voici treize rendez-vous de la culture afro ou africaine à ne pas manquer en ce mois d’août. N’hésitez pas à nous envoyer vos prochains événements culturels « incontournables » à l’adresse rfipageculture@yahoo.fr.

Jusqu’au 5 août, la galerie Tiwani Contemporary à Lagos montre The Listening Sweet - 3, une exposition de nouvelles œuvres de l'artiste londonien Andrew Pierre Hart évoquant l'arrivée anticipée de l'artiste sur le continent africain. La pratique de Hart est centrée sur la relation symbiotique entre le son et la peinture.

Les IXe Jeux de la Francophonie se tiennent encore jusqu’au 6 août 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Festif et accessible à la population, l’événement est d’un format unique alliant concours culturels et épreuves sportives de haut niveau. Pendant les dix jours, il y aura onze concours culturels et de nombreuses manifestations dans des domaines de la création numérique, littérature, danse, conte, photographie, chanson, peinture, marionnettes géantes, jongleries, hip hop, sculpture…

Le Kunstmuseum Lucerne montre la première grande exposition de Zanele Muholien Suisse. L’artiste visuel/le sud-africain/e défie la pensée en catégories binaires et est célèbre pour ses photographies en noir et blanc et riches en contrastes. Les personnes dont elles font le portrait sont noires, lesbiennes, gays, queer, trans, inter et originaires d'Afrique du Sud, et nombre d'entre eux sont détestés, menacés et persécutés (jusqu’au 22 octobre).

Philip Crawford : « How to Stay in the Pocket (Diary)” (2022). Exposition « mundane x sacred x profane » à la galerie Sakhile&Me. © Philip Crawford / Galerie Sakhile&Me

En Tunisie, le Festival international de Hammametpoursuit sa programmation jusqu’au 12 août. Le théâtre, avec sa scène dominant la mer, peut accueillir jusqu’à 1 100 spectateurs et il est considéré comme l’un des plus beaux théâtres de plein air de la Méditerranée. La programmation comprend des expressions artistiques multiples : musique, chant, danse, théâtre… De Salam, du chorégraphe tunisien Imed Jemâa, avec les danseurs du Ballet de l’Opéra de Tunis, jusqu’à Kaligula 2, signé par l’acteur et réalisateur tunisien Fadhel Jaziri, du Théâtre national tunisien et du Nouveau Film. Selon Najib Ksraoui, le directeur artistique de Hammamet, « le festival international est également un espace pour des rencontres et des discussions culturelles et intellectuelles ».

En Allemagne, la galerie Kristin Hjellegjerde présente jusqu’au 13 août Where The Wild Roses Grow. La troisième exposition d'été à Schloss Görne, un château du XVIIIe siècle, rend hommage à l'environnement sauvage et aux capacités de transformation de l'art. Parmi les artistes invités : Zemba Luzamba, né en 1973 en République démocratique du Congo ; Chidinma Nnoli, née en 1998 au Nigeria ; Kelechi Nwaneri, né en 1994 au Nigeria ; Nengi Omuku, né en 1987 au Nigeria ; Kwadwo A. Asiedu, né en 1987 au Ghana.

Du 17 au 20 août, le festival Cinémas d’Afrique à Lausanne offre une programmation originale d’une cinquantaine de films en provenance ou concernant les pays africains. Unique en son genre en Suisse, la 17e édition présente un focus sur le Cap-Vert. « L’opportunité de mettre la lumière sur une production cinématographique dont l’envol est resté plus timide et qui connaît aujourd’hui un dynamisme nouveau, porté par une nouvelle génération. »

« J'utilise mon travail pour trier mes sentiments et mes pensées sur la marque complexe et durable du racisme structurel aux États-Unis et son impact sur ma vie/corps et les vies/corps de ceux qui me ressemblent », présente Christa David son approche artistique. Jusqu’au 28 août, ses œuvres sont présentées dans l’exposition I’m here to save myself à la galerie 193 à Paris.

Valerie Amani : « Medina » (2023). Exposition « mundane x sacred x profane » à la galerie Sakhile&Me. © Valerie Amani / Galerie Sakhile&Me

La galerie Sakhile&Me à Francfort, en Allemagne, présente jusqu’au 14 août l’exposition collective mundane x sacred x profane. Elle rassemble des œuvres de Valerie Amani, artiste interdisciplinaire tanzanienne, Philip Crawford, artiste afro-américain basé à Berlin, Samuel Baah Kortey, artiste multi-sensoriel ghanéen, Sekai Machache, artiste visuelle zimbabwéenne-écossaise basée en Écosse et Ato Ribeiro, artiste afro-américain formé au Ghana. Tous les artistes travaillent autour des points de rencontre ou la fusion du banal, du sacré et du profane explorant aussi le flou, la conjonction et les liens entre le quotidien, le sanctifié et le mondain ou l'impie.

Le musée sud-africain Zeitz Mocaa a invité Unathi Mkonto dans son programme de résidence avec To Let. Né en 1982 à Peddie, la pratique de l’artiste basé au Cap se situe à la jonction entre l'art, le design et l'architecture : « Je suis toujours en train d'étudier et de chercher des procédés pour humaniser cette architecture historiquement inspirée par l'apartheid ». Son œuvre est composée de photographies, de dessins, de maquettes, de sculptures et d'installations (jusqu’au février 2024).

À Abidjan, la Galerie Cécile Fakhoury expose le projet Memory Devices de l'artiste Cheikh Ndiaye. Après sa célèbre série des cinémas ouest-africains, le peintre nous invite à contempler des églises, zoomer sur des détails de bâtiments et à voyager dans l’espace et le temps : « de l’extérieur, on entre à l’intérieur, et en partant du présent on voyage dans le temps pour observer les images du passé » (jusqu’au 2 septembre).

Samuel Baah Kortey : “In Remembrance of the Mighty Healer” (2022). Exposition « mundane x sacred x profane » à la galerie Sakhile&Me. © Samuel Baah Kortey / Sakhile&Me

The Culture Shock expose au musée privé MuCAT à Abidjan les œuvres de trois jeunes artistes ivoiriens. Tous autodidactes, Cris D, Chula, David M’bengue ambitionnent « une exploration de l’avenir, où l’imaginaire de la jeunesse africaine, nourrit par sa culture ancestrale et des emprunts à la modernité, éclaire l’obscurité de cette époque trouble » (jusqu’au 10 septembre).

L'exposition Expéditions d’Égypte au musée Art et Histoire à Bruxelles, en Belgique, raconte l’histoire de deux siècles de découvertes archéologiques fascinantes au pays des pharaons et de la formation de la collection égyptienne du Musée. Elle rassemble près de 200 objets issus de cette prestigieuse collection égyptienne (jusqu’au 1er octobre).

Le Centre national d’art contemporain (CNAC) à Grenoble présente une exposition collective majeure présentant le travail de quatorze artistes pour un regard renouvelé sur l’art en Algérie et dans sa diaspora. En attendant Omar Gatlato : Épilogue est conçue en réponse au film classique de 1976 de Merzak Allouache, Omar Gatlato, et vise à présenter des artistes vivant et travaillant en Algérie et dans sa diaspora sur un pied d’égalité. L’exposition cherche aussi à déconstruire les idées reçues sur Algérie et ceux qui y appartiennent (jusqu’au 15 octobre).

Ato Ribero : “Dazzling conclusions” (2023). Exposition « mundane x sacred x profane » à la galerie Sakhile&Me. © Ato Ribero / Sakhile&Me

