France: l'écrivain Gilles Perrault s'est éteint à l'âge de 92 ans

L’écrivain Gilles Perrault est décédé à l’âge de 92 ans. Il était l’auteur de dizaines d’ouvrages, dont Le pull-over rouge, une enquête romancée sur l’affaire Ranucci, l’un des derniers condamnés à mort exécutés en France en 1976, et Notre ami le roi, consacré au roi Hassan II du Maroc.

Paru en 1978, trois ans avant l’abolition de la peine de mort, le livre Le pull-over rouge avait fait grand bruit. Gilles Perrault y évoquait ses doutes sur la culpabilité de Christian Ranucci, guillotiné deux ans plus tôt pour le meurtre d’une petite fille de huit ans, déclenchant une vive polémique et sa condamnation pour diffamation. « Il est des auteurs et des oeuvres qui savent susciter le débat, et parfois même des vocations. Si je devins avocate, c'est en partie grâce au 'Pull-over rouge' », a réagi jeudi la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, à l'annonce du décès de l'écrivain.

Gilles Perrault, Jacques Peyroles, de son vrai nom, avait commencé une carrière d’avocat, avant de bifurquer vers le journalisme puis la littérature. Sous son pseudonyme, il signe notamment en 1969 un roman d’espionnage à succès, Le Dossier 51, adapté au cinéma par Michel Deville en 1978.

Notre ami le roi : une enquête retentissante

En 1990, douze ans après le succès mondial du Pull over-rouge, il lance un autre pavé dans la mare avec Notre ami le Roi. Dans cette enquête retentissante, il établit non seulement un bilan accablant de trente ans du règne d’Hassan II au Maroc, mais s’interroge aussi sur la complaisance de certaines élites françaises à son égard. L'écrivain avait aussi préfacé en 2014 un livre très critique à l'égard du roi actuel du Maroc, fils d'Hassan II, écrit par un ancien journaliste marocain de l'AFP Omar Brouksy. Intitulé Mohammed VI derrière les masques, il était sous-titré Le fils de notre ami, en référence au célèbre ouvrage de Gilles Perrault.

La politique, l’injustice, la résistance aux pouvoirs constitués… Ces sujets passionnaient cet auteur prolixe. Il avait aussi consacré plusieurs ouvrages à la Résistance, notamment L’Orchestre rouge, La Longue Traque, et Le Secret du jour J ou encore au militant anti-colonialiste Henri Curiel, né en Egypte et assassiné à Paris en mai 1978, dans Un homme à part.

