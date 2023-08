«La Librairie de l’Orient», porte culturelle sur le monde arabe à Paris

Série

Les librairies arabes à Paris se comptent sur les doigts d’une main. Un paradoxe puisque la culture arabo-musulmane a le vent en poupe, qu’elle passionne ou qu’elle rebute. Dans le Quartier Latin, La Librairie de l’Orient, véritable mine de trésors pour les lecteurs, fait figure d’institution depuis bientôt trente ans.

En ce vendredi après-midi estival, la prière hebdomadaire s’achève. Il y a quelques années encore, les fidèles avaient pour habitude de passer flâner à La Librairie de l’Orient, découvrir les nouveautés mais aussi simplement pour discuter littérature, politique, religion ou poésie dans ce lieu devenu emblématique du Vᵉ arrondissement de Paris.

Il y a à peine une décennie, ce quartier de la capitale autour de l’Institut du monde arabe était fleuri de librairies spécialisées sur le monde arabe, Al Kindi, Avicenne, Averroès, etc. véritable repère, entre autres, des étudiants et des professeurs du département d’arabe de l’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales). Rue des Fossés Saint-Bernard aujourd’hui, seule La Librairie de l’Orient a survécu à la diffusion de livres sur Internet et à la crise économique.

La Librairie de l'Orient, véritable caverne des livres, rue des Fossés-Saint-Bernard dans le Vᵉ arrondissement de Paris. © Anne Bernas/RFI

Une histoire de famille

« Notre père est arrivé de Beyrouth en 1985. Il travaillait dans le milieu du livre au Liban, il a ainsi commencé chez Avicenne, qui était alors la première librairie arabe du quartier. Il a ensuite ouvert ici en 1994 », se souviennent Rania et Fida, les deux sœurs qui officient dans le Quartier Latin. Le succès étant au rendez-vous, la famille de cinq enfants crée sa propre maison d’édition, Al Buraq, puis ouvre en 2010 une seconde libraire dans le XIe arrondissement de la capitale. Depuis peu, La Librairie de l’Orient a aussi pignon sur rue au Sénégal, à Dakar. Des projets sont également en gestation pour ouvrir des boutiques en Côte d’Ivoire ou au Mali.

C’est la maison d’édition familiale qui permet à La Librairie de l’Orient de survivre, confient, lucides, les deux sœurs. « Et puis, déplore l’une d’elles, Fida, les gens ne lisent plus. » « Il y a quelques années, un vendredi comme aujourd’hui, nous n’aurions jamais pu nous asseoir pour discuter ! » poursuit sa sœur Rania.

La Librairie de l'Orient, dans le Quartier Latin de Paris, en juin 2023. © Anne Bernas/RFI

La maison d’édition est spécialisée dans le soufisme, mais pas que. « Nous traduisons en arabe les grands penseurs mystiques, par exemple, en 70 volumes, l’œuvre du philosophe perse Al Ghazali. » « On veut faire voyager les gens, présenter l’islam sous un autre angle, dépasser les futilités et aller dans le spirituel », explique Rania, qui en connaît plus qu’un rayon en matière de littérature. « Il faut stopper les préjugés, certains mafieux sont en costume-cravate quand certains, habillés très humblement, sont de grands spirituels. »

Autre œuvre majeure et universelle très populaire à La Librairie de l’Orient, « Le Prophète », de Gibran Khalil Gibran, paré d’une couverture aux enluminures dorées, édité en bilingue français-arabe, comme d’ailleurs l’ensemble de son œuvre écrite à l’origine en anglais. Parmi les succès des ventes de Rania et Fida figurent aussi « Les Mu'allaqāt », la plus célèbre des anthologies de la poésie pré-islamique. Et puis les indémodables, tel le célèbre conte d’origine indienne « Kalila wa Dimna », traduit au VIIIe siècle par Ibn al-Muqaffa. Et que dire des textes du poète palestinien Mahmoud Darwish, du Syrien Nizar Qabbani, des romans de l’Égyptien Alaa al-Aswani, du Libanais Amin Maalouf, des paroles de Fairuz et d’Oum Kalthoum, des « Mille et une nuits »… Kant, Freud, René Guénon, Gustave le Bon, Michel Houellebecq sont également dans les étagères de la librairie. Un proverbe arabe ne dit-il pas que le livre est le meilleur compagnon pour passer le temps ?

«Le Prophète», de Gibran Khalil Gibran, édité en bilingue français-arabe. © Anne Bernas/RFI

Un lieu de rencontres

« Rien ne pourra remplacer un livre ! » s’exclame Rania. « Et un livre, ça peut changer la vie », insiste Fida. « Un jour, Marc, étudiant scientifique de Jussieu, est venu, il ne savait pas ce qu’il voulait et il m’a demandé conseil. Je lui ai parlé d’un livre que j’avais beaucoup aimé, "Le langage des oiseaux", du Persan Farid-ud-din’Attar. Il l’a acheté. Un an et demi plus tard, il est revenu, accompagné. Et il m’a dit : "Après avoir lu ce livre, j’ai eu envie d’aller en Iran. J’y ai rencontré mon épouse". »

Véritable caverne d’Ali Baba des livres, l’étroite mais très profonde boutique regorge ainsi de plusieurs milliers d’ouvrages, plus de 10 000, « parce qu’on ne peut pas tout exposer », allant de la littérature aux méthodes de langues en passant par les sciences humaines, la poésie et la religion sans donc oublier la mystique musulmane. Il faut savoir ce qu’on cherche dans ce dédale organisé, digne d’un souk oriental, ou bien alors se laisser aller au gré des découvertes sur les conseils avisés de Fida et Rania.

Passionnés, curieux, la porte est ouverte à tous sept jours sur sept, et tous y pénètrent. « Il faut savoir que Paris, pour toute l’Europe, est la porte sur le monde arabe. C’est indéniable. Il n’y a par exemple pas de librairie arabe en Espagne », raconte Fida. Et les deux sœurs d’expliquer avoir des commandes du monde entier, même des États-Unis et du Canada.

Dans le dédale de livres de La Librairie de l'Orient... © Anne Bernas/RFI

Se nourrir intellectuellement

À La Librairie de l’Orient, certains ouvrages ne plaisent cependant pas à tout le monde : ceux qui n’apprécient pas la culture arabe, mais aussi des personnes pieuses peu séduites parfois par les choix des libraires. Mais Fida, empreinte de sagesse malgré un caractère bien trempé, a trouvé la parade. « Mon père nous disait quand nous étions petits : "Quand on arrive dans un jardin, il y a forcément toutes sortes de fleurs, ça fait partie d’un tout". Donc, le lecteur qui vient râler parce que nous vendons tel ou tel ouvrage, nous lui disons : "Tu es entré dans un jardin, tu t’y promènes, tu cueilles la fleur que tu veux pour te nourrir intellectuellement". » Et Rania d’ajouter : « On ne peut pas critiquer un auteur tant qu’on ne l’a pas lu. »

Notons aussi que la stigmatisation opérée par certains médias envers le monde arabe a parfois l’effet inverse sur les personnes concernées. « Vous poussez une communauté dans ses retranchements, eh bien celle-ci, souvent, va chercher son identité, sa langue, essayer de trouver ses origines », analyse Rania qui constate que le fait que culture et religion arabes soient très présentes dans la sphère politique et médiatique française attire aussi des non-arabes dans la boutique. « Il y a quelques jours, raconte Fida en rigolant, une Coréenne qui apprenait l’arabe est entrée dans la boutique. Je lui ai demandé pourquoi elle voulait connaitre cette langue. Elle m’a répondu : "Pour apprendre à aimer les Arabes !" Et je trouve que c’est une belle démarche, malgré tout ! Ça fait plaisir. » Et Fida de se rappeler aussi que le dimanche passé, avant d’aller à la messe à la très conservatrice paroisse de Saint-Nicolas du Chardonnet, des jeunes sont venus flâner à la librairie.

La boutique est peut-être déserte ce vendredi après-midi, mais Rania et Fida sont pleines d’espoir pour l’avenir. « Le livre ne mourra jamais, les gens vont bien finir par décoller de leur téléphone. C’était d’ailleurs pareil quand la télé est arrivée. Le livre demeurera de tout temps, les gens ont besoin de sentir le papier, d’annoter les pages. Parce que le livre est ce qui peut nous sauver », affirment les deux sœurs à l’unisson.

«Le Prophète», de Gibran Khalil Gibran, paré d’une couverture aux enluminures dorées, publié par la maison d'éditions Al Buraq en décembre 2022. © Anne Bernas/RFI

