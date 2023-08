Royaume-Uni: la collection privée de Freddie Mercury exposée avant sa ventes aux enchères

Vous rêvez de posséder le piano de Freddie Mercury ? Sa collection de chats en porcelaine, ou encore ses estampes japonaises ? Des dizaines de milliers d’objets sont mis aux enchères à Londres, par la maison Sotheby’s – les ventes commencent le 6 septembre. D’ici là, tous les lots sont exposés au sein de la maison.

Trente ans après sa mort, les biens du chanteur Freddie Mercury seront exposés et vendus à Londres.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Spécialiste mobilier chez Sotheby’s, Thomas Williams a passé les neuf derniers mois à reproduire l’intérieur du manoir de Freddie Mercury. « Là, dans ces vitrines éclairées, nous avons les scripts originaux de ses plus grandes chansons. Ici, c’est le jukebox de Freddie, de 1941, et qu’il a acheté à Los Angeles. Et bien sûr, une vente Freddie Mercury n’en serait pas une sans une copieuse dose de bibelots en forme de chats ! » s'enthousiasme Thomas Williams.

Collections de kimonos, de vases Lalique et de cartes postales, sur deux étages... Nick et Julia ressortent émus de l’exposition. « Je savais qu’il était passionné du Japon, mais pas à ce point ! C’était un sacré collectionneur ! » s'étonne Julia. « Cela montre un aperçu de quel homme c’était. Les photos de lui dans les fêtes… C'est fascinant ! » s'émerveille Nick.

15 000 lots vendus

D’une trentaine d’euros pour les figurines, à plusieurs millions pour le piano sur lequel il a composé Bohemian Rhapsody, les 15 000 lots seront vendus. « C’est triste que rien de tout cela n’aille à un musée, pour que tout le monde puisse en profiter à l’avenir. C’est notre dernière opportunité de voir tout ça… À moins que quelqu’un ne le prête à un musée à long terme », regrette Béatrice.

Freddie Mercury lui-même courait les ventes aux enchères. Et se disputait souvent les lots avec un certain Elton John.

