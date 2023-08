La «Librairie du Globe», en soutien à l’Ukraine

Librairies du monde

C'est l'une des deux librairies russes de Paris. Après le lancement de la guerre en Ukraine, la Librairie du Globe n’a pas hésité à prendre position. Sa patronne, la journaliste et éditrice franco-russe Natalia Turine ne mâche pas ses mots contre Vladimir Poutine et son pays.

Dès qu’on entre dans la Librairie du Globe, une table en bois avec des tiroirs sert de présentoir. Sur ce meuble ancien, on trouve des histoires de l’Ukraine, des livres sur le conflit russo-ukrainien, comme des traductions en langue ukrainienne de Pierre Bourdieu. Une façon de rappeler que cette librairie russe, située dans le Marais, dans le centre de Paris, a apporté son soutien à l’Ukraine. « J’ai l’impression que tout le monde parle du drame de la culture russe. Mais la culture russe n’est absolument pas menacée. Ceux qui sont menacés, ce sont les gens qui mangeaient dans la main du Kremlin », attaque Natalia Turine, sa propriétaire.

Avec la guerre, une contrainte pour le magasin parisien est de faire venir les livres de Russie. Mais le Globe est autant une librairie portant sur le monde russophone que de livres en cyrillique. Feutré au premier abord, avec ses grandes étagères noires pleines de livres d'art et sa banquette rouge, le magasin révèle au sous-sol un cabinet de curiosités. Au bas de l’escalier, des flacons de parfum accueillent le chaland. Puis, dans une salle remplie de BD, un moulage blanc représente l’artiste Piotr Pavlenski (1), nu comme un ver et testicules cloués au sol, tandis qu’aux murs, des tableaux, une glace et une grande affiche du film Lolita côtoient des images de la propagande soviétique.

L’ancienne voix de l’URSS

Le Globe, ouvert en 1953, est l’une des deux librairies russes de Paris. Elle a d’abord été la voix de l’URSS avant d’être achetée par des privés. Très endettée, elle est sur le point de fermer il y a sept ans. C’est alors qu’elle est rachetée par la journaliste Natalia Turine, déjà propriétaire de Louison Éditions. Cette fille de diplomate, née en Allemagne de l’Est, a grandi dans les beaux quartiers de Paris où elle a fréquenté l’ancienne librairie, alors située rue La Boétie. « Quand j’étais adolescente, dans les années 1970, je venais pour acheter des livres pour l’école, se souvient la Franco-Russe. À l’école de l’ambassade, on apprenait le français avec Jules Verne et, en parallèle, avec les brochures traduites en français sur Brejnev de l’agence de presse Novosti, une agence sous la tutelle du KGB. »

À cette époque, les grands classiques de la littérature russe manquent au pays. Les familles des diplomates achètent à la Librairie du Globe des tomes entiers de Tolstoï, Dostoïevski ou Tchekhov pour les ramener en Union soviétique. Ce n’est qu’à l’âge de 16 ans que Natalia Turine découvre une Russie qu’elle a beaucoup fantasmée : « Tous mes potes étaient des Français, beaucoup étaient trotskistes. J’étais surexcitée de découvrir le pays de Lénine et de la révolution. Je me souviens de mon père me disant : “Tu vas te souvenir de ce jour-là toute ta vie”. Il était très triste pour moi. Quand je suis arrivée à la gare de Biélorussie, à Moscou, je regrettais déjà d’être partie. On passait d’un monde où tout est en couleurs pour arriver dans un monde en noir et blanc. C’était comme dans les pires films hollywoodiens ! »

« Tout ce que je pouvais faire, c’était fermer ma gueule ! »

Elle revient ensuite s’installer en France et ne cesse de faire des ponts avec la Russie. En pleine Perestroïka, elle travaille comme journaliste pour la télévision à Moscou, avant de prendre ses quartiers dans le JT d’Antenne 2 en France. Aujourd’hui, c’est pour la chaîne LCI qu’elle explique la guerre en Ukraine. Avec cette guerre, cette femme à l'humour provocateur assure être devenue « quasiment russophobe ». « En tant que Russe, tout ce que je pouvais faire par rapport aux Ukrainiens, c’est fermer ma gueule ! Je ne voulais pas fermer, même si je me suis posé la question de savoir si c’est moral d’avoir une librairie russe à Paris, en ce moment. Les livres que je vends ici, ce sont des classiques, qui ne sont pas la Russie de Poutine, ni celle des bolcheviks », appuie-t-elle.

Dans les premiers temps de la guerre, c’est un fort sentiment de gêne qui domine chez elle. La question n’est pas tant celle de l’image de son pays et de sa culture, mais celle des Ukrainiens qui meurent sous les bombardements ou fuient leur pays. « J’avais très peur d’être celle qui fait de la récupération. Cela aurait été de mauvais goût, dit-elle. On a eu des réfugiés qui sont venus nous acheter des Harry Potter en russe pour oublier les bombes. C’est quand j’ai vu que les Ukrainiens venaient à la librairie que j’ai senti que je pouvais faire quelque chose à leur demande. » Au fond du magasin, les livres de Mortelle Adèle sont désormais en langue ukrainienne.

Avec le Covid-19 et la guerre, la Librairie du Globe a aussi arrêté d’organiser des rencontres littéraires. « Sachant qu’il y a des Ukrainiens à Paris, faire une soirée de présentation d’un livre russe avec des coupes de champagne, ça me gêne ! Je trouve que c’est déplacé », glisse la journaliste. Malgré ses prises de position, Natalia Turine assure ne pas avoir reçu de pressions du pouvoir russe. Sa boutique, placée sur le parcours rituel des manifestations parisiennes, entre la place de la République et celle de la Bastille, n’a pas été dégradée non plus. Les seules réprobations sont venues des lecteurs soutenant les idées du Kremlin et se sont limitées à des cris de « Vive Poutine ! » ou des cris de « trahison », sans que cela change beaucoup de choses au quotidien d’Alexandre, l’un des trois libraires qui travaillent ici.

(1) Avec sa maison d'édition, Louison Éditions, Natalia Turine a été l'éditrice du sulfureux Piotr Pavlenski, connu pour ses performances radicales et pour avoir déclenché l'affaire Griveaux. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à le soutenir publiquement.

Trois livres pour découvrir la littérature russe et la Russie, selon Natalia Turine Le coup de grâce, de Marguerite Yourcenar

« Je suis très provocatrice. Pour rentrer dans la compréhension du monde russe, je conseillerais ce roman écrit par une Française. Ce petit livre m’a plus impressionné que La Garde Blanche, de Mikhaïl Boulgakov. » Nouvelles, de Vladimir Nabokov

« Mon classique à moi, c’est Nabokov. Il n’avait rien à faire de la Russie, c’est pour ça que c’est un très grand Russe. Quand il a émigré, il a écrit en anglais. Il n’a pas fait de sa nostalgie le sujet de sa littérature. Le problème du Russe, c’est que quand il quitte son pays, il passe sa vie à regretter un monde perdu. » 316. V Épitaphe à l’Idiot, d’Edouard Limonov

« C’est le tout dernier livre que nous avons sorti chez Louison Éditions. Il s’agit un inédit de Limonov. Limonov est le maître de l’autofiction qui a écrit, en 2005, une seule dystopie. Il est mort il y a un an. Avec lui, ce n’est pas écrivain qui est mort, c’est une génération. »

