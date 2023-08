Mojgan Ilanlou, documentariste iranienne, raconte le combat des femmes dans une société patriarcale

Portrait

Mojgan Ilanlou est l’une des premières cinéastes iraniennes à être sortie sans voile au début du mouvement Femme, Vie, Liberté. Elle a ensuite partagé des photos d’elle accompagnées du hashtag « cette ville doit s’habituer à me voir ». Un acte qui lui a valu cinq mois d’emprisonnement. La réalisatrice croit à la force de documentaire dans le changement des mentalités et des traditions.

Rendez-vous a été donné dans un café de la rue de Rivoli, en plein cœur de Paris, où Mojgan Ilanlou est venue assister à la projection de son film Des milliers de femmes au festival du Cinéma d’Iran. La réalisatrice se présente vêtue d’une chemise blanche et bien évidemment sans foulard. « Depuis ma libération il y a quatre mois, sauf rares exceptions, pour me rendre au palais de justice ou renouveler mon passeport, j’ai refusé de remettre le voile obligatoire », affirme-t-elle d’une voix posée.

Mojgan Ilanlou a été arrêtée et emprisonnée en octobre 2022 après avoir retiré son voile et partagé ses photos dévoilées sur les réseaux sociaux. « J’ai été condamnée à 10 ans de prison, 75 coups de fouet, interdite de travailler et de sortie du pays avant d’être relâchée sous la pression de la Maison du cinéma », raconte-t-elle entre deux gorgées de café.

À travers ses documentaires, la réalisatrice, née en 1981 à Téhéran, cherche à faire évoluer les mentalités afin de pouvoir changer la culture et les mœurs « dans un pays où un père se donne le droit de tuer sa fille pour des histoires d’honneur ». Son père de 92 ans, ancien ouvrier d’une usine de pneus et passionné de lecture, est pour elle une grande source d’inspiration dans son combat et ses engagements en faveur des femmes. « Mon père qui a beaucoup souffert dans la vie me dit souvent cette citation d’Ernest Hemingway de son livre Le Vieil Homme et la Mer "Un homme, ça peut être détruit, mais pas vaincu". C’est devenu mon manifeste », confie-t-elle, le regard fixé sur sa tasse.

Son fils unique de 26 ans, étudiant à Manchester, l'a rejointe à Paris. Elle lui sert un verre d’eau pour le rafraîchir après une promenade dans la chaleur étouffante du mois de juin. Mojgan Ilanlou l'a envoyé au Royaume-Uni afin de s'offrir plus de liberté. En 2009, lorsqu’elle avait été arrêtée et interdite de sortie du pays en plein soulèvement postélectorale, on lui avait demandé lors d’un interrogatoire de donner le mot de passe de son ordinateur. Elle avait refusé. « Si tu refuses, on va lui demander », lui avait-on dit en lui montrant la photo de son fils. « C’est à ce moment-là que mon mari et moi avons décidé de vendre notre maison et de l’envoyer à l’étranger pour ne pas se censurer, par crainte de voir notre fils faire le frais de notre liberté », explique la cinéaste.

Un temps chercheuse, écrivaine puis présentatrice à la radio, cette diplômée de l’histoire de religions a réalisé son premier documentaire en 2005. Elle se considère désormais davantage comme documentariste avec une vingtaine de films réalisés ces dernières années sur des thématiques diverses et variées comme la religion, la politique, et notamment les femmes.

Précurseur de portraits de femmes politiques en Iran

Mojgan Ilanlou est la première réalisatrice en Iran à avoir suivi une femme politique pendant des années dans le cadre d’un documentaire. Le portrait de Faezeh Hashemi Rafsandjani, fille de l’ancien président iranien, raconte la vie professionnelle et intime de cette ancienne députée, devenue son amie. Ironie du sort : elles se sont retrouvées en 2022 dans la même cellule à la prison d’Evin.

Mais le film dont elle est la plus fière est Les Femmes préfets, une série de portraits croisés des premières femmes nommées préfets dans la province iranienne de Sistan-et-Baloutchistan. « Le documentaire a créé un fort engouement chez les femmes de cette province défavorisée pour se présenter aux élections municipales et législatives. Il leur a donné confiance, fait-elle valoir. C’était un coup de projecteur sur des femmes que l’on voyait peu ou pas du tout ».

Asal Bagheri, spécialiste du cinéma iranien, qui connaît Mojgan depuis dix ans, la qualifie de courageuse et persévérante. « Ses films ne sont pas toujours parfaits cinématographiquement parlant, mais ce sont des films honnêtes et très engagés qui ressemblent parfaitement à leur auteur, estime-t-il. On trouve le combat de Mojgan dans tous ses films ». Son dernier documentaire, Des milliers de femmes, en est le parfait exemple. L'autorisation de tournage de ce film, qui raconte l'histoire de jeunes lutteuses iraniennes souhaitant pratiquer leur sport favori, a été annulée à quatre reprises avant d'être finalement validée. Le jour de l'avant-première, Mojgan Ilanlou se trouvait en prison. « Je me sens comme une mariée absente de son mariage et qui est enchaînée ailleurs », avait-elle répondu à une codétenue qui l'interrogeait dans la cour enneigée de la prison d’Evin sur ses sentiments alors que son film se projetait en son absence.

Les protagonistes du documentaire, elles, étaient toutes là. « C’est Mojgan Ilanlou qui nous a fait sortir de l’ombre lorsque personne ne nous voyait dans la société. Elle nous a donné du courage et de l’espoir pour poursuivre la lutte », avaient-elles dit au public à l'issue de la projection.

