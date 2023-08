Cinéma: le film «Barbie» diffusé dans les salles en Égypte, sans être «tout public»

Le film phénomène Barbie est bannie des écrans dans plusieurs pays - Liban, Koweit, Algérie - car il est considéré comme « choquant » ou encore faisant « la promotion de l'homosexualité ou du changement de sexe » par certains États. Mais en Égypte, alors que les rumeurs couraient sur les réseaux sociaux d'une possible censure du film, il est finalement projeté dans plusieurs cinémas du Caire.

Ryan Gosling et Margot Robbie dans “Barbie », réalisé par Greta Gerwig.

Avec notre correspondante au Caire, Léonie Lebrun

Le film Barbie était très attendu, et il est enfin arrivé au Caire. À la fin d’une séance, Rowan, 36 ans, sort de la salle, et est conquise: « Je disais justement à ma mère que le film est bien plus profond que ce à quoi je m’attendais. J’ai entendu qu’il serait peut-être censuré, je voulais voir s’il y avait matière à polémique, mais il est cynique, pas sujet à polémique selon moi. »

Le film est autorisé, mais il n’est pas « tout public » explique un des gérants de l’établissement: « Nous sommes une société orientale, nous ne sommes pas une société très féministe - même si nous avons des femmes fortes - mais ce n’est pas un film pour enfants. C’est un film pour les adultes nostalgiques de l’enfance, uniquement les plus de 12 ans. »

Au Caire, une autre séance approche, attablées au café du cinéma, trois jeunes amies s’impatientent: « Nous sommes toutes habillées en rose », précise l’une. « Regarder Barbie sans être en rose, c’est interdit par la loi », ironise son amie. Les trois amies attendent beaucoup de ce film: « J’attends des messages féministes ! Il en faudrait davantage dans les médias et en Égypte en particulier. En tout cas, nous avions vraiment peur qu’il soit interdit dans le pays. »

Le film Barbie sera projeté sur les écrans égyptiens pendant encore une semaine.

