Canada: l'opéra «Nehanda» célèbre la mémoire de la Zimbabwéenne Nehanda Nyakasikana

La mémoire des héros africains

Bien connue du côté de l’Afrique anglophone, la cheffe de guerre et guide spirituelle Nehanda, qui s’est opposée aux Britanniques dans l’ex-Rhodésie à la fin du XIXe siècle, a repris vie à Montréal fin mai. Nora Chipaumire, artiste originaire du Zimbabwe, lui a rendu hommage dans un spectacle fleuve d'environ 5h30, en shona et en anglais, présenté lors du festival TransAmériques FTA.

Publicité Lire la suite

Dans l’opéra Nehanda présenté au festival FTA à Montréal, une vingtaine d’artistes incarnent les troupes sous l’autorité de cette cheffe de guerre contre les colonisateurs britanniques en Rhodésie. Au gré de leurs déplacements au sein du public, les danseurs, percussionnistes et guitaristes se regroupent pour raconter leur allégeance à cette figure d’autorité, dont parle l’historien Amadou Ba, de l’Université Laurentienne : « C’est une femme qui a beaucoup d’influence, qui est suivie. Elle incarne des pouvoirs spirituels, c'est une guide religieuse. C'est aussi une femme très patriote qui veut sauver son royaume contre la colonisation. Elle dirige à la fois des hommes et des femmes, c'est une cheffe militaire. »

Sur scène, l’artiste et créatrice Nora Chipaumire, originaire du Zimbabwe, devient Nehanda. Comme elle, elle chante en langue shona, pour raconter la révolte Matabélé-Mashona entre 1896 et 1897 contre les Britanniques, dans l’actuel Zimbabwe. Percussionnistes et chanteurs célèbrent ensemble les victoires de Nehanda, entrainant la foule dans une danse de plus d’une heure.

« Nehanda est vue comme une héroïne »

« L'armée de Nehanda leur a posé d'énormes problèmes. Ça a été une guerre très sérieuse, une guerre coloniale énorme, poursuit l’historien Amadou Ba. Pour Nehanda, les Britanniques étaient là pour détruire les croyances traditionnelles africaines, les langues, l'économie. Elle galvanisait la foule contre tout cela. C'est pour ça que l'Angleterre avait décidé d'amener des renforts de l'Angleterre, de l'Afrique du Sud mais aussi d'ailleurs. Ces forces combinées avec le matériel technique militaire qui va faire en sorte que la guerre va être plus favorable aux Britanniques qu’à Nehanda et son armée. »

Un homme grimé en blanc, pour rappeler la reine britannique Victoria, humilie Nehanda avec des grimaces grossières, au cours d’un simulacre de procès. Condamnée à mort, cette combattante est exécutée en 1898. « Dans l’histoire de l’Afrique post-indépendance, Nehanda va occuper une place centrale, explique Amadou Ba. Elle est vue comme une héroïne, et aussi une combattante pour la liberté. »

Aux yeux de l’artiste Nora Chipaumire, qui a créé cet opéra, le combat de Nehanda reste d’actualité : « Si on parle des crimes coloniaux qui ont toujours lieu, et la façon dont on traite les personnes noires, et pas seulement aux États-Unis, mais partout, en Europe aussi, il y a une connexion, c’est le même discours. » L’opéra Nehanda ravive donc l’histoire d’un personnage plus grand que nature.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne