La librairie «Utopiran, Perse en Poche», un lieu de rencontres et d'engagement à Paris

Au sud-ouest de la capitale, dans le XVe arrondissement, la librairie « Utopiran, Perse en Poche » a trouvé sa place au sein du quartier iranien. Un lieu chaleureux et convivial, qui accueille la diaspora iranienne, les fins connaisseurs de la région mais aussi les voisins attirés par sa devanture foisonnante.

Jusqu’ici, la rue des Entrepreneurs était surtout connue de la diaspora iranienne pour ses restaurants et ses épiceries fines. Après la Révolution islamique de 1979, nombreux sont les Iraniens à s'être exilés en France. Parmi eux, beaucoup se sont installés dans un premier temps dans le XVe arrondissement et dans le quartier de Beaugrenelle. La diaspora a ensuite peu à peu déménagé autour de Paris, mais les épiceries et restaurants sont restés.

Depuis 2019, on peut désormais trouver dans ce quartier des ouvrages en persan, ainsi qu’en français et en anglais, sur l’Iran et le Moyen-Orient. La librairie Utopiran, Perse en Poche, auparavant installée dans le XVIIIe arrondissement, a ouvert ses portes au 11, rue Edmond-Roger.

Difficile d’imaginer aujourd’hui que cette boutique si colorée et chaleureuse, remplie de livres du sol au plafond et de beaux tapis persans, était, il y a quelques années encore, une boucherie bien connue des habitants du quartier. Les rayons regorgent de romans, d’essais, de livres de géopolitique ou d’histoire, mais également de poésie, de bandes dessinées, de littérature jeunesse et de méthodes d’apprentissage du persan… Près de 40 000 ouvrages y sont répertoriés.

Plus de 40 000 titres sont répertoriés dans la librairie Utopiran, Perse en Poche. © Yaël Caux / RFI

Sur le comptoir, se côtoient l’ouvrage de l’universitaire et politiste Bertrand Badie, Vivre deux cultures. Comment peut-on naître franco-persan ?, le dernier roman de Cécile Ladjali, La nuit est mon jour préféré, et celui de Brigitte Giraud – Vivre vite – qui a remporté le prix Goncourt il y a quelques mois. « C’est important, pour nous, d’avoir les nouveautés françaises », explique Marzieh Alijani, libraire à Utopiran, Perse en Poche depuis des années.

Les livres en persan que l’on trouve dans la librairie sont en partie importés d’Iran où il existe de très nombreuses maisons d’édition et où beaucoup de nouveautés occidentales sont aussi traduites en persan. Les autres sont édités en Europe. La librairie pratique également le circuit court, puisque s'y trouve aussi le siège des éditions Naakojaa, créées en 2012 par Tinouche Nazmjou, qui publient chaque année plusieurs ouvrages en version bilingue.

Les livres en persan que l’on trouve dans la librairie sont en partie importés d’Iran où il existe de très nombreuses maisons d’édition. © Yaël Caux / RFI

Les clients de la librairie sont à la fois des Iraniens, des lecteurs venus de Paris ou d’ailleurs à la recherche d’ouvrages sur l’Iran et le Moyen-Orient, mais aussi des curieux du quartier.

Mariam, jeune femme afghane arrivée à Paris il y a quelques années, connaît bien cette boutique. C’est ici qu’elle a acheté son premier dictionnaire persan-français, ainsi que des livres sur les savants perses pour les offrir à ses amis français.

Nicolas, 30 ans, vient pour la première fois à Utopiran. Il a pris, il y a quelques années, des cours de persan et, après un tour attentif, il repart avec un recueil de poèmes d’Hafez et de Khayyam, deux figures majeures de la poésie iranienne.

Un voisin du quartier s’enquiert, quant à lui, de l’édition du grand ouvrage de poésie Le Cantique des oiseaux de Farîd-ud-Dîn 'Attâr, qu'il a pour projet de mettre en scène avec des enfants.

Immense portrait de Mahsa Amini accroché sur la vitrine

« Le mot "Utopiran" vient du grec topia (lieu) et u (négation). Il nous a semblé opportun de mélanger cette notion d'utopie avec l'Iran, le terrain où nous nous battons pour la liberté, par le biais de la liberté d'expression », explique le fondateur de la librairie, Tinouche Nazmjou.

Il faut dire qu’avec son immense portrait de Mahsa Amini accroché sur la vitrine, la boutique attire l’œil. À Noël, le sapin de la librairie était surmonté d’une étoile à l’effigie de cette jeune Kurde iranienne, morte en garde à vue à Téhéran en septembre 2022.

C’est d’ailleurs dans le sous-sol de la librairie qu’a été conçue la revue bilingue Les cahiers d’avant la chute. Éditée à près de 1 000 exemplaires chaque mois depuis novembre 2022, elle a été conçue comme un journal de bord des manifestations qui ont eu lieu partout en Iran après la mort de Mahsa Amini. Les informations étaient recueillies directement auprès d’Iraniens sur place. Y étaient aussi mis en page des textes envoyés par des intellectuels sur la démocratie, l’islam politique, le féminisme…

«Les cahiers d'avant la chute», édités par les éditions Naakojaa à la librairie Utopiran, Perse en Poche. © Yaël Caux / RFI

Mais pour Marzieh Alijanih, Utopiran n’est pas un lieu de contestation : « On ne reçoit pas, à la librairie, que des gens qui sont d’accord entre eux. Et d’ailleurs, on ne vend pas non plus seulement des livres avec lesquels on est toujours d’accord. On appelle de nos vœux la démocratie en Iran. À Utopiran, on essaie d’appliquer les principes de la démocratie au sein de la librairie. C’est un lieu de discussions. »

Régulièrement, la librairie accueille des rencontres avec des auteurs dont les ouvrages traitent de l’Iran et du Moyen-Orient. François-Marie Désérable est venu présenter il y a peu L’Usure du monde, un carnet de voyage de son séjour en Iran, fin 2022. Quelques semaines avant, c’est le caricaturiste Mana Neyestani qui s’est installé dans l’un des deux grands fauteuils de la librairie pour parler de son roman graphique Les oiseaux de papier, consacré à la situation dramatique des porteurs, à la frontière irano-afghane. Retransmises sur les réseaux sociaux de la librairie, ces rencontres reprendront à la rentrée.

Trois conseils de lecture de la libraire Marzieh Alijanih pour découvrir l'histoire et la société iranienne : - Les romans de l'écrivaine franco-iranienne Parisa Rezah. Les jardins de consolation, Le parfum de l'innocence et Les confessions d'un anarchiste. - Les nouvelles de l'écrivain et traducteur iranien Sadegh Tchoubak. - Le roman Désorientale de l'écrivaine franco-iranienne Négar Djavadi.

Site de la librairie / Facebook / Instagram

