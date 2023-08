Dessin

Le regard de Glez sur l'emprisonnement du président renversé Mohamed Bazoum

La diplomatie dans l'impasse au Niger. La Cédéao réclame un rétablissement du président renversé et brandit toujours la menace d'une intervention militaire. Les putschistes refusent et annoncent une transition de trois ans maximum. Pendant ce temps, Mohamed Bazoum est toujours séquestré et ses proches dénoncent une détérioration de ses conditions de détention. Le regard de Glez sur un chef d'État prisonnier de sa garde présidentielle depuis le 26 juillet.

Le chef de l'État nigérien est toujours prisonnier. © Damien Glez/RFI

Texte par : Damien Glez Suivre