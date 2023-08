Musique: Toto Cutugno, le chanteur du tube «L'Italiano», est décédé

Une icône de la musique italienne s'en est allée. Le chanteur Salvatore « Toto » Cutugnole s’est éteint mardi 22 août des suites d’une longue maladie, à l'âge de 80 ans. Il a marqué l'Italie avec son tube L'Italiano, qui l’a rendu célèbre dans le monde entier. Sa mort laisse le secteur de la musique en deuil.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet

Toto Cutugno a rangé sa guitare. « Un symbole est mort », « Il avait conquis le monde » : c’est avec ces mots que médias et musiciens italiens font leurs adieux à l’artiste qui s’est éteint mardi 22 août à Milan, en Lombardie. Il était l'un des chanteurs les plus aimés d’Italie, une figure populaire dès la fin des années 1970, qui compte un record de quinze participations au festival San Remo, tremplin italien vers le concours de l’Eurovision qu’il remporta en 1990.

Aussi bien interprète en tout genre qu’animateur à la télévision, Toto Cutugno avait même séduit les scènes internationales. C’est un tube sorti en 1983 qui a fait de lui un véritable ambassadeur de la variété italienne à l’étranger et lui a offert un succès mondial. « Laissez-moi chanter, parce que j’en suis fier, je suis un Italien, un vrai Italien », chantait-il. Ce titre, L’Italiano (L’Italien) est devenu culte et est aujourd’hui qualifié d’hymne national en Italie.

Toto Cutugno, compositeur, signa de nombreux succès en France aussi, comme Et si tu n'existais pas pour Joe Dassin, Laissez-moi danser pour Dalida, ou En chantant pour Michel Sardou. En chantant et en composant, le Toscan aura vendu 100 millions de disques. Il restera l’un des artistes italiens les plus célèbres dans le monde.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne