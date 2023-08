Keiona remporte la saison 2 de «Drag Race France», phénomène télévisuel et sociétal

À l’issue de neuf semaines de compétition, la drag-queen française d’origine ivoirienne Keiona a gagné la saison 2 de Drag Race France ce 26 août 2023. L’enthousiasme autour du programme prend de plus en plus d’ampleur.

Avec ses tenues extravagantes, son regard tantôt envoûtant, tantôt espiègle, son talent indéniable pour la danse et son art maitrisé du lipsync, la drag-queen Keiona a remporté la saison 2 de Drag Race France ce 26 août au Grand Rex à Paris. Habituée à être en haut du classement depuis le début de la compétition, sa victoire n’est pas une surprise, bien que plusieurs « fins possibles » ont été tournées en amont pour éviter toute fuite du résultat avant la retransmission sur France 2. Elle succède à Paloma, première gagnante du programme.

« Je tremble, c’est beaucoup d’émotion », dit-elle lors de son sacre, les sanglots retenus dans la voix. « C’est un long chemin. Cela fait dix ans que je fais ça. Merci à tous ceux qui m’ont suivi le long de ce chemin », ajoute-t-elle, entourée de ses concurrentes finalistes, dont Mami Watta, une autre drag-queen ivoirienne.

Âgée de 31 ans, elle a grandi entre la banlieue parisienne et Abidjan, en Côte d’Ivoire, d’où sont originaires ses parents. C’est en France que Keiona se lance dans le drag il y a maintenant dix ans de cela. Elle est une figure de la scène ballroom, une facette de la culture LGBTQ+ impulsée par des personnes noires dans les années 1920 et développée à New York dans les années 1960. Ses performances l’ont notamment menée jusqu’au palais de l’Élysée, où elle a dansé aux côtés du DJ Kiddy Smile lors de la Fête de la musique, en 2018.

Phénomène télévisuel et sociétal, Drag Race France, version française de l’émission de RuPaul’s Drag Race déjà déclinée dans plusieurs pays dont le Canada, le Royaume-Uni, la Belgique ou plus récemment le Mexique, a rassemblé près de 7 millions de téléspectateurs en audiences cumulées l’an passé. Une prouesse pour cet ovni télévisuel sans pareil dans le paysage audiovisuel français. À l’instar des compétitions sportives retransmises dans les cafés et les bars, les fans de l’émission Drag Race France, de plus en plus nombreux au fil des semaines, se rassemblent lors des viewing party, des événements organisés par la communauté LGBTQ+ pour regarder et commenter en direct chaque épisode dans les plus grandes villes de France.

